Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

आयुष्मान योजनेचे लाभ सरकारी रुग्णालयांमध्ये तसेच योजनेशी संलग्न असलेल्या खाजगी रुग्णालयांमध्येही घेता येतात. पण या योजनेची व्याप्ती अत्यंत विस्तृत असली, तरीही यामध्ये काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत; या मर्यादांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे समजून घेऊयात.

Updated On: May 17, 2026 | 11:52 AM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Ayushman Bharat Yojana : ‘आयुष्मान योजना’ ही गरीब कुटुंबांसाठी दिलासा देणारी योजना म्हणून उदयास आली आहे. ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ही देशातील सर्वात मोठ्या आरोग्य योजनांपैकी एक मानली जाते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक बोज्यापासून संरक्षण देणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत, पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे ‘कॅशलेस’ वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. विशेषतः गंभीर आजार आणि रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आल्यास, ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण मदतपूर्ण ठरते. या योजनेचे लाभ सरकारी रुग्णालयांमध्ये तसेच योजनेशी संलग्न असलेल्या खाजगी रुग्णालयांमध्येही घेता येतात. पण या योजनेची व्याप्ती अत्यंत विस्तृत असली, तरीही यामध्ये काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत; या मर्यादांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे समजून घेऊयात.

OPD आणि नियमित निदान चाचण्यांचा

अनेक लोकांना असे वाटते की एकदा त्यांना ‘आयुष्मान कार्ड’ मिळाले की, डॉक्टरांकडे केलेली प्रत्येक भेट पूर्णपणे मोफत असते; मात्र, वस्तुस्थिती तशी नाही. ही योजना केवळ अशाच उपचारांना प्राधान्य देते ज्यासाठी रुग्णालयात अॅडमीट होणे आवश्यक असते. जर एखादी व्यक्ती केवळ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी गेली आणि त्यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल करून घेतले गेले नाही, तर त्या भेटीशी संबंधित OPD खर्च या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केला जात नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ Diagnostic tests करून घेण्याचा खर्चही या योजनेत समाविष्ट नाही; अर्थात, जर डॉक्टरांनी रुग्णालयात दाखल असलेल्या एखाद्या रुग्णाच्या उपचारादरम्यान विशिष्ट चाचण्या करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले असेल, तर मात्र परिस्थिती वेगळी असू शकते. याच कारणामुळे, रुग्णालयात पोहोचल्यावर रुग्णांना अनेकदा असे आढळून येते की, त्यांना काही विशिष्ट खर्च स्वतःच्या खिशातूनच करावा लागेल.

व्हिटॅमिन्स, टॉनिक्स आणि नियमित औषधांसाठी नाही

‘आयुष्मान योजने’चा मुख्य उद्देश गंभीर आजार आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. परिणामी, व्हिटॅमिन्स, टॉनिक्स आणि सप्लिमेंट्स ज्यांचा वापर प्रामुख्याने सामान्य अशक्तपणा, थकवा किंवा एकूणच आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी केला जातो त्यांचा खर्च या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केला जात नाही. पण जर डॉक्टरांना एखाद्या गंभीर आजाराच्या किंवा दुखापतीच्या उपचारादरम्यान ही औषधे देणे अत्यावश्यक वाटले, तर मात्र परिस्थिती वेगळी असू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना प्रामुख्याने जीव वाचवणारे उपचार आणि रुग्णालयात दिले जाणारे विशेष वैद्यकीय उपचार यांच्या खर्चासाठी तयार करण्यात आली आहे; म्हणूनच, दैनंदिन वापराची नियमित औषधे या योजनेच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.

नियमित दातांवरील उपचार आणि IVF सारख्या सुविधा

या योजनेअंतर्गत, नियमित दातांची स्वच्छता, दातांतील पोकळी भरणे किंवा सामान्य दंत तपासणी यांवरील खर्चाचा समावेश नाही. केवळ गंभीर अपघात, जबड्याला झालेली इजा किंवा ट्यूमर किंवा सिस्ट यांसारख्या गंभीर आजारांच्या बाबतीतच दंत उपचारांचा खर्च समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, आयव्हीएफ आणि इतर सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपचार या योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत. कॉस्मेटिक सर्जरी, टॅटू काढणे, वजन कमी करण्याची शस्त्रक्रिया आणि नेक लिफ्ट यांसारख्या प्रक्रियांचा देखील मोफत उपचारांच्या यादीत समावेश नाही. सरकारचे असे मत आहे की, या योजनेचे मुख्य लक्ष अत्यावश्यक आणि महत्त्वपूर्ण आरोग्यसेवांवरच राहिले पाहिजे; परिणामी, कॉस्मेटिक किंवा ऐच्छिक प्रक्रियांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

आयुष्मान कार्ड कोणाला मिळू शकतं?

ही योजना विशेषतः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. परिणामी, प्रत्येकजण या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही. सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, ESIC चे लाभ घेणारे कर्मचारी आणि संघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेले ज्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कापली जाते असे लोक साधारणपणे या योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यापूर्वी, या योजनेअंतर्गत कोणते खर्च समाविष्ट आहेत आणि कोणते नाहीत, हे सविस्तरपणे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे केल्याने, भविष्यात उद्भवणारा आर्थिक ताण आणि संभ्रम टाळण्यास मदत होते. आरोग्यविषयक योजनांची व्याप्ती जसजशी वाढत आहे, तसतशी ‘अचूक माहिती’ हीच सर्वात मोठी सुरक्षा मानली जाऊ लागली आहे.

