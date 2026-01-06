Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • What Is The Donroe Doctrine After Venezuela Trump Threatens Regime Change In These Countries

काय आहे Donroe Doctrine? व्हेनेझुएलानंतर ट्रम्पने ‘या’ देशांना दिली सरकार उलथवून टाकण्याची धमकी

Trump New Policy : एक खळबळजनक वृत्त आहे. ट्रम्प यांनी डोनेरा ड्रॉक्ट्रिन जाहीर करत पश्चिम गोलार्धात अमेरिकेचे वर्चस्व घोषित केले आहे. व्हेनेझुएलानंतर आता आणखी तीन देशांवर अमेरिकेची नजर आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:20 PM
Donald Trump

काय आहे Donroe Doctrine? व्हेनेझुएलानंतर ट्रम्पने 'या' देशांना दिली सरकार उलथवून टाकण्याची धमकी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पश्चिम गोलार्धावर केले वर्चस्व जाहीर
  • क्यूबा, ग्रीनलँड आणि कोलंबियाला दिला इशारा
  • अमेरिकेच्या धोरणांमुळे  आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आणि सार्वभौमत्त्वाला धोका
Donald Trump Donroe Doctrine Western Hemisphere : वॉशिंग्टनअमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या ड्रामॅटिक अटकेनंतर आता आणखी देशांवर आपले वर्चस्व जाहीर केले आहे. ट्रम्प यांनी डोनरो ड्रॉक्ट्रिन धोरण जाहीर करत पश्चिम गोलार्धात वर्चस्वाची घोषणा केली आहे. यामुळे जागतिक राजकारमात मोठी खलबळ उडाली  आहे.

Maduro Arrest : पाच दिवस आधीच इशारा? मादुरो अटकेनंतर पेरुच्या तांत्रिकांची भविष्यवाणी चर्चेत

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८२३ चे मोनेरो डॉक्ट्रिन धोरणामध्ये बदल केला आहे. यामध्ये अत्याधुनिक आणि आक्रमक असे बदल करण्यात आले असून हे धोरण अमेरिकेच्या पश्चिम गोलार्धातील वर्चस्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प या धोरणातून रशिया आणि चीनचे शेजारील देशांमधून वर्चस्व मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुलळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मानवी हक्क आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्त्वावर ट्रम्प आघात करत असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

काय आहे Donroe Doctrine?

डोनरो डॉक्ट्रिन ही अमेरिकेची नवी परराष्ट्र निती आहे. याअंतर्त अमेरिका पश्चिम गोलार्धात पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणार आहे. अमेरिका येथून चीन आणि रशियाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला या भागातील कोणत्याही देशाकडून धोका निर्माण झाल्यास त्यांचावर लष्करी कारवाई करण्यात येईल आणि त्या देशाचे सरकार उलथवून टाकले जाईल.

या देशांना दिला ट्रम्प यांनी इशारा

दरम्यान हे नवे परराष्ट्र धोरण जाहीर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलानंतर धोरणात्मकदृष्ट्या ग्रीनलँडवर आणि क्युबावर लक्ष केंद्रित केले आहे.  सध्या ग्रीनलँड हे डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखाली असून यावर ट्रम्प यांना वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प आर्क्टिक प्रदेशातील रशियाच्या वाढत्या लष्करी वर्चस्वाला आव्हान देत आहे. तर ट्रम्प यांनी क्युबाला देखील त्यांचे सरकार कोसळणार असल्याचे संकेत दिले आहे.

यानंतर कोलंबियाला लक्ष केले जाईल असेही संकेत ट्रम्पकडून मिळाले आहेत. ट्रम्प यांनी कोलंबियाला धमकी दिली आहे. त्यांना व्हेनेझुएलासारखी परिस्थिती बघावी लागेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प पश्चिम गोलार्धात प्रतिस्पर्धी देशांचा प्रभाव रोखत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध 

दरम्यान अमेरिकेच्या या परराष्ट्र धोरणाला जागतिक स्तरावर विरोध केला जात आहे. ही जागतिक राजकारणातील सत्तेसाठी मोठी खेळी असल्याचे मानले जात आहे. ट्रम्प यांच्या या नव्या धोरणामुळे इतर देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत असून यामुळे त्यांचे सार्वभौमत्वही संकटात आले असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे लोकशाही आणि मानवी हक्कांवर आघात होत असल्याची टीका केली जात आहे.

Venezuela त होणार निवडणुका? Maduro च्या कोर्टात सुनावणीनंतर ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: काय आहे Donroe Doctrine? 

    Ans: Donroe Doctrine हे अमेरिकेचे नवे परराष्ट्र धोरण आहे. याअंतर्गत अमेरिका पश्चिम गोलार्धात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करुन चीन आणि रशियाचा प्रभाव नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

  • Que: ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलानंतर कोणत्या देशांना लक्ष केले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलानंतर क्यूबा, ग्रीनलँड, आणि कोलंबियाला लक्ष केले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय टीका होत आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या नवे धोरण हे देशांच्या सार्वभौमत्वावर आणि मानवी हक्कांवर आघात करणारे असल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हटले जात आहे.

Web Title: What is the donroe doctrine after venezuela trump threatens regime change in these countries

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव
1

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल
2

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार
3

Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?
4

India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

Jan 22, 2026 | 10:05 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM