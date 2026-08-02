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World News : भारताच्या नकाशातून ईशान्य भारत गायब; स्कॉटलंडमधील रेस्टॉरंटवर संतापाची लाट!

Updated On: Aug 02, 2026 | 10:14 PM IST
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सारांश

World News : ग्लासगो येथील 'मिस्टर सिंग इंडिया' रेस्टॉरंटमधील एका नॅपकिनवर ईशान्य भारत आणि काश्मीर अपूर्ण दाखवल्याबद्दल बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्याने तो वाद निर्माण झाला आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • चुकीचा नॅपकिन काढण्याचे आवाहन
  • तीन दशकं जुनं रेस्टोरंट
World News : ग्लासगो रेस्टॉरंट वाद: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या भारतीय खेळाडूंना जेवणासाठी आमंत्रित केल्यामुळे ग्लासगोमधील एक भारतीय रेस्टॉरंट वादात सापडले आहे. ‘मिस्टर सिंग इंडिया – द होम ऑफ करी’ नावाच्या या रेस्टॉरंटने खेळाडूंना भारताचा नकाशा असलेले नॅपकिन दिले. ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन हिने नकाशात देशाचा ईशान्य भाग पूर्णपणे दर्शवलेला नाही हे लक्षात येताच तात्काळ नाराजी व्यक्त केली.

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बोरगोहेनने आयएएनएसला सांगितले, “नॅपकिनवरील नकाशात आपला ईशान्य भाग समाविष्ट नाही. भारताचा प्रत्येक भाग महत्त्वाचा आहे आणि तो नकाशात दाखवला पाहिजे.” बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (बीएफआय) अध्यक्ष अजय सिंग यांनी या स्टार बॉक्सरला पाठिंबा दिला आणि नॅपकिनवरील जम्मू आणि काश्मीरच्या अपूर्ण नकाशासह इतर महत्त्वपूर्ण चुका निदर्शनास आणल्या.

चुकीचा नॅपकिन काढण्याचे आवाहन

सिंग यांनी रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला चुकीचे नॅपकिन्स तात्काळ काढून टाकण्याची आणि भारताची संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता दर्शवणारा नकाशा दुरुस्त करण्याची विनंती केली. मात्र, रेस्टॉरंटने या प्रकरणी अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

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तीन दशकं जुनं रेस्टोरंट

सिंग कुटुंबाच्या चार पिढ्यांद्वारे चालवले जाणारे हे रेस्टॉरंट, आपल्या खाद्यपदार्थ, आदरातिथ्य आणि समुदायाच्या माध्यमातून पंजाबी पाककलेचा वारसा आणि स्कॉटिश प्रभाव यांचा संगम साधते, ज्यामुळे गेल्या तीन दशकांत शहराला आकार देणाऱ्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे प्रतिबिंब उमटवणारा एक भोजनाचा अनुभव तयार होतो. ग्लासगो येथे झालेल्या २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी एकूण ३९ पदके जिंकली. यावर्षी भारताने १३ सुवर्ण, १७ रौप्य आणि ९ कांस्य पदके जिंकली. एकूणच, भारत चौथ्या स्थानावर राहिला.

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Web Title: World news northeast india missing from indias map wave of outrage against a restaurant in scotland

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Published On: Aug 02, 2026 | 10:14 PM

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