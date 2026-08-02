Blast in Pakistan : चिथडे उडाले , सात जणांचा मृत्यू ;खैबर पख्तूनख्वात आत्मघाती बॉम्बहल्ला

स्वात जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या (डीपीओ) म्हणण्यानुसार, आत्मघाती हल्लेखोर पोलीस ठाण्यात घुसण्याचा प्रयत्न करत होता. जेव्हा कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी त्याला प्रवेशद्वारावर अडवून त्याची झडती घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याने आपल्या शरीराला बांधलेल्या स्फोटकांचा स्फोट घडवून आणला.
या भागात अशा प्रकारचे हल्ले नवीन नाहीत. खैबर पख्तूनख्वा हा अफगाणिस्तानच्या सीमेलगतचा प्रांत असून तेथे Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) आणि इतर दहशतवादी गटांची हालचाल वारंवार दिसून येते. त्यामुळे सुरक्षा चौक्या, पोलीस, लष्कर किंवा सरकारसमर्थक गट हे अनेकदा हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरतात
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पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’नुसार, पोलिसांनी सांगितले की, घटनेनंतर सुरक्षा दलांनी तात्काळ परिसर सील केला. जखमींना जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले, तर फॉरेन्सिक पथके आणि तपास यंत्रणा घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत होत्या. पोलिसांनी सांगितले की, सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर असून कोणत्याही संभाव्य धोक्याला तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त दल तैनात करण्यात आले आहे.
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अलिकडच्या काही महिन्यांत स्वात खोऱ्यात वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांविरोधात कबाल चौकात मोठ्या संख्येने लोक निदर्शने करत असताना हा स्फोट झाला. स्वात अमन जिरगा या स्थानिक संघटनेने आयोजित केलेल्या या शांतता रॅलीमध्ये लोकांनी परिसरात सुरक्षा बहाल करण्याची आणि दहशतवादी हिंसाचार थांबवण्याची मागणी केली.स्फोटामुळे घटनास्थळी घबराट पसरली आणि पोलीस, बचाव पथके व स्थानिक प्रशासनाने मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. आतापर्यंत कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने या आत्मघाती हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. सुरक्षा यंत्रणा या हल्ल्यामागील व्यक्ती आणि संभाव्य कटाचा तपास करत आहेत.