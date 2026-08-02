Iran US War : मोजतबा खामेनी कुठे लपले आहेत? गेल्या १५० दिवसांपासून कोणताही सुगावा लागलेला नाही .

लंडनच्या ‘द टाइम्स’मधील एका अहवालाचा हवाला देत, इस्रायली माध्यमांनी असा दावा केला आहे की, मोजतबा खामेनी गेल्या पाच महिन्यांपासून कोणतेही डिजिटल उपकरण वापरत नाहीत. त्यांनी फोन, लॅपटॉप, रेडिओ किंवा डिजिटल सिग्नल उत्सर्जित करणारे कोणतेही तंत्रज्ञान टाळले आहे.असे मानले जाते की अमेरिकन आणि इस्रायली गुप्तचर संस्था सीआयए आणि मोसाद त्याचे ठिकाण शोधण्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत, परंतु मोजतबाने स्वतःला पूर्णपणे संपर्काबाहेर ठेवले आहे.
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गुप्तचर सूत्रांनुसार, ज्या हवाई हल्ल्यात त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला, त्यात मोजतबा देखील गंभीर जखमी झाला आहे. वृत्तानुसार, या हल्ल्यात त्याचा चेहरा गंभीरपणे विद्रूप झाला आहे. त्याला भीती आहे की, जर तो बाहेर पडला, तर अमेरिकन हेर उपग्रहांचे प्रगत चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान त्याला तात्काळ ओळखेल. त्यामुळे, तो एका अज्ञात भूमिगत ठिकाणी आश्रय घेत आहे.
आयातुल्लाह खामेनी यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेने (NSA) आणि इस्रायलच्या युनिट ८२०० ने तेहरानच्या वाहतूक कॅमेऱ्यांमध्येही हॅकिंग केले. याच डिजिटल नेटवर्कद्वारे खामेनी आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांची नेमकी ठिकाणे शोधून काढण्यात आली. मात्र, मोजतबाच्या बाबतीत ही तंत्रे कुचकामी ठरत आहेत. गुप्तचर संस्था आता मानवी गुप्तचर माहितीवर, म्हणजेच क्षेत्रीय गुप्तहेरांवर अवलंबून आहेत. माहिती गोळा करण्याची ही एक जुनी आणि धोकादायक पद्धत असून, यात जीवाला सतत धोका असतो.
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गुप्तचर यंत्रणेतील एका मोठ्या गटाचा असाही विश्वास आहे की मोजतबा खामेनी कदाचित आधीच मरण पावले असावेत. अशी भीती आहे की, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) देशांतर्गत बंड रोखण्यासाठी आणि अमेरिकेविरुद्ध आपले मानसिक युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी ते जिवंत असल्याचा केवळ बनाव करत आहे.सध्या तरी, हे वॉशिंग्टन आणि जेरुसलेम येथील सुरक्षा प्रमुखांसमोर केवळ एक आव्हानच नाही, तर एक मोठे धोरणात्मक कोडेही आहे.