Huma Qureshi: ‘टॉक्सिक’ वादावर हुमा कुरेशीने सोडले मौन; कियारा अडवाणीच्या समर्थनात येत म्हणाली, ‘हे खूपच किळसवाणे…’

‘बी अ मॅन यार’ या यूट्यूब शोमधील संवादादरम्यान, होस्ट निखिल तनेजाने प्रश्न विचारला की यशपेक्षा कियाराला जास्त ट्रोल का केले जात आहे. हुमा कुरेशीने आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली. ती म्हणाली, “हे किळसवाणे आणि घृणास्पद आहे. पण मला वाटते की या चित्रपटातील स्त्रिया शेवटी हसतील. प्रत्येक गोष्टीचे समर्थन करण्यात काही अर्थ नाही, कारण तुम्ही शब्दांनी लोकांचे विचार बदलू शकत नाही.” हुमाचा विश्वास आहे की चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांची मते बदलू शकतात आणि संपूर्ण चित्रपट न पाहता निष्कर्षावर पोहोचणे अन्यायकारक ठरेल.
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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ‘टॉक्सिक’ चित्रपटातील ‘तबाही’ हे गाणे प्रदर्शित झाल्यापासून कियारा अडवाणी सोशल मीडियावर सतत ट्रोल होत आहे. अनेक युझर्सनी तिच्या इंटिमेट दृश्यांवर आक्षेप घेतला आहे. इतकेच नाही तर, ट्रोलर्सनी तिचा पती सिद्धार्थ मल्होत्रा यालाही लक्ष्य केले आहे आणि या विषयावर त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टवर अनेक कमेंट्स केल्या आहेत. मात्र, या वादावर कियारा किंवा सिद्धार्थकडून कोणतीही सार्वजनिक प्रतिक्रिया आलेली नाही.
गीतू मोहनदास दिग्दर्शित ‘टॉक्सिक’ हा चित्रपट २६ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात यश, कियारा अडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया आणि हुमा कुरेशी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी, सोशल मीडियावर त्याच्या गाण्यांबद्दल आणि कलाकारांबद्दल सतत चर्चा सुरू आहे. हा चित्रपट प्रेक्षक आणि समीक्षकांच्या अपेक्षांवर कितपत खरा उतरतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
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