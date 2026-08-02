World Study : ट्रम्प-बायडेन यांची जिभ घसरली? शिवीगाळीत मोडले सभ्यतेचे सर्व विक्रम!

एका ताज्या अहवालातून अमेरिकन राजकारणातील भाषेची सभ्यता कितपत खालावत आहे, हे उघड झाले आहे. या संशोधनातून एक धक्कादायक सत्य समोर आले आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि प्रमुख राजकारणी आता सार्वजनिक मंचांवर पूर्वीपेक्षा अधिक शिवीगाळ आणि अपमानकारक शब्दांचा वापर करत आहेत.
कार्डिफ विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. जोसेफ फिलिप्स यांनी प्रकाशित केलेल्या या संशोधनानुसार, १९१९ पासून नोंदवलेल्या एकूण शिवीगाळीपैकी ८७ टक्के शिवीगाळ केवळ गेल्या दशकातच वापरली गेली आहे.
संशोधनाच्या आकडेवारीनुसार, १९१९ पासून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सार्वजनिकरित्या शिवीगाळ किंवा अपमानास्पद भाषा वापरल्याच्या एकूण ६९२ घटनांची नोंद झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी ८७% घटना केवळ गेल्या १० वर्षांतच घडल्या आहेत. या अभ्यासानुसार, यापैकी ७८% घटनांसाठी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जबाबदार आहेत.
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अलीकडील एका कार्यक्रमात, जॉर्डनमधील अमेरिकी सैन्यावर झालेल्या इराणी हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरताना ऐकू आले. दुसरीकडे, २०१० मध्ये ‘अफोर्डेबल केअर ॲक्ट’वर स्वाक्षरी करताना जो बायडेन मायक्रोफोनवर असभ्य भाषा वापरताना पकडले गेले होते, ज्या घटनेने त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर लक्ष वेधले होते.
संशोधक डॉ. फिलिप्स यांच्या मते, एकेकाळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी सार्वजनिकरित्या अशा भाषेचा वापर करणे अत्यंत दुर्मिळ होते. १९१९ मध्ये, वुड्रो विल्सन हे सार्वजनिकरित्या सौम्य शिवीगाळ वापरणारे पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. पण आता, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भाषणांपासून ते सोशल मीडिया पोस्टपर्यंत, राजकीय चर्चेत शिवीगाळीची एक संपूर्ण श्रेणी आणली आहे.
डॉ. फिलिप्स असा युक्तिवाद करतात की, हे केवळ एक व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्ट्य नसून, राजकीय संवादाच्या बदलत्या स्वरूपाचा एक भाग आहे. त्यांच्या मते, राजकारणी आता आपली विश्वासार्हता दर्शवण्यासाठी शिवीगाळीचा वापर करतात.
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राजकारणावरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्यामुळे, नेत्यांना असे वाटते की सामान्य माणसांप्रमाणे शिवीगाळ केल्याने ते अधिक विश्वासार्ह दिसतील. त्यामुळे, जेव्हा ते जाहीरपणे असे करतात, तेव्हा त्यांना आपले वर्तन अधिक समंजस वाटते.
समाजातील बदलती मानसिकता हे या भाषिक ऱ्हासामागील एक प्रमुख कारण आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, कामाच्या ठिकाणी आणि सोशल मीडियावर शिवीगाळ करण्याच्या बाबतीत तरुण पिढी जुन्या पिढीपेक्षा अधिक उदार आहे. अहवालानुसार, १८-२९ वयोगटातील २१% लोकांना वाटते की मुलांसमोर शिवीगाळ करणे स्वीकारार्ह आहे, तर ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांपैकी केवळ ४% लोक या मताशी सहमत आहेत. तज्ञांचे असे मत आहे की वैचारिक मतभेद इतके खोलवर रुजले आहेत की मतदार आता केवळ असभ्य भाषेच्या आधारावर आपली राजकीय निष्ठा बदलत नाहीत, उलट आता यापलीकडे दुसरा कोणताही मुद्दा उरलेला नाही, असे त्यांना वाटते.