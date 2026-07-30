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मिनी कन्व्हर्टिबल ‘Stardust Edition’ 62.90 लाख रुपयांना लाँच! 204 hp ची पावर; पाहा काय आहेत फीचर्स

Updated On: Jul 30, 2026 | 07:26 PM IST
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सारांश

मिनी इंडियाने भारतात नवी 'मिनी कन्व्हर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन' ६२.९० लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत लाँच केली आहे. २०४ एचपी इंजिन आणि आकर्षक युनियन जॅक रूफ डिझाइन असलेल्या या प्रीमियम सीबीयू कारच्या डिलिव्हरीला सुरुवात झाली आहे.

मिनी कन्व्हर्टिबल ‘Stardust Edition’ 62.90 लाख रुपयांना लाँच! 204 hp ची पावर; पाहा काय आहेत फीचर्स
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विस्तार
  • मिनी इंडियाने नवीन स्टारडस्ट एडिशन ६२.९० लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केली.
  • या कारमध्ये २०४ एचपी पॉवर देणारे २.०-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे.
  • या कारचे फॅब्रिक छत अवघ्या १८ सेकंदांत उघडते आणि १५ सेकंदांत बंद होते.

मिनी इंडियाने आपल्या लक्झरी पोर्टफोलिओमध्ये नवीन ‘मिनी कन्व्हर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन’ दाखल केली आहे. या स्पेशल एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत ६२.९० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही कार ‘कम्प्लिटली बिल्ट युनिट’ म्हणून पूर्णपणे आयात केली जात असून, ग्राहकांसाठी कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तसेच कारच्या चाव्यांचे वाटपही सुरू झाले आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

या विशेष मॉडेलमध्ये २.०-लिटर, ४-सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन ५,००० ते ६,५०० rpm दरम्यान २०४ hp पॉवर आणि १,४५० ते ४,५०० rpm दरम्यान ३०० Nm टॉर्क जनरेट करते.

  • ट्रान्समिशन: ७-स्पीड स्टेप्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स (फ्रंट-व्हील ड्राईव्ह).
  • वेग: ही कार अवघ्या ६.९ सेकंदांत ० ते १०० किमी/तास वेग पकडू शकते. तिचा टॉप स्पीड २४० किमी/तास आहे.
  • इतर तंत्रज्ञान: ऑटो स्टार्ट-स्टॉप, ब्रेक एनर्जी रिक्युपरेशन, ॲक्टिव्ह कूलिंग एअर डक्ट्स आणि इलेक्ट्रोमेकॅनिकल पॉवर स्टीअरिंग यांसारखी स्टँडर्ड फीचर्स यामध्ये आहेत.
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युनिक डिझाइन आणि लूक

स्टारडस्ट एडिशनला एक खास व्हिज्युअल पॅकेज देण्यात आले आहे,

  • रंग: कॉपर ग्रे मॅटॅलिक एक्सटीरियर पेंट, ज्यावर चॅम्पेन-इन्स्पायर्ड डिटेल्स, सिल्व्हर मिरर कॅप्स आणि १८-इंच जेसीडब्ल्यू, रॅली स्पोक ॲलॉय व्हील्सचा स्पर्श आहे.
  • लायटिंग: राउंड एलईडी हेडलाइट्समध्ये ३ निवडण्यायोग्य लायटिंग सिग्नेचर्स आणि ‘मिनी’ लोगो प्रोजेक्ट करणारी वेलकम/फेअरवेल ॲनिमेशन लाईट दिली आहे.
  • रूफ (छत): इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फॅब्रिक रूफवर ब्रिटिश वारशाचे प्रतीक असलेली युनियन जॅक ग्राफिक डिझाइन आहे. हे छत ३० किमी/तास वेगापर्यंत अवघ्या १८ सेकंदांत पूर्ण उघडते आणि १५ सेकंदांत बंद होते. याशिवाय, हे छत कोणत्याही वेगात ४० सेमीपर्यंत उघडून सनरूफसारखाही आनंद घेता येतो.
  • बूट स्पेस: छत बंद असताना २१५ लिटर आणि छत उघडे असताना १६० लिटर बूट स्पेस मिळते.
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हाय-टेक इंटीरियर आणि फीचर्स

गाडीच्या आतील भागात सर्क्युलर OLED टचस्क्रीन दिली आहे, जी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्ले आणि इन्फोटेनमेंट अशा दोन्ही भूमिका बजावते.

  • ऑपरेटिंग सिस्टम: मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम ९ वर आधारित या सिस्टीममध्ये वायरलेस ॲपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो, रिमोट सर्व्हिसेस, इन-कार वेदर आणि व्हॉईस कमांडसाठी ‘हे मिनी’ पर्सनल असिस्टंट मिळतो.
  • इतर सोयी: हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन सराउंड साऊंड सिस्टीम, वायरलेस चार्जिंग, ॲक्टिव्ह सीट फंक्शनसह इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीट्स.
  • ड्रायव्हिंग मोड्स: ‘मिनी एक्सपिरियन्स मोड्स’ अंतर्गत गो-कार्ट, ग्रीन आणि व्हिव्हिड यांसारखे ड्रायव्हिंग मोड्स दिले आहेत, जे स्टीअरिंग आणि लाईटिंगचा अनुभव बदलतात.
सुरक्षा आणि वॉरंटी
  • सुरक्षा फीचर्स: फ्रंट आणि साईड कर्टन एअरबॅग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डायनॅमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिअर-व्ह्यू कॅमेरा, क्रॅश सेन्सर आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम.
  • वॉरंटी व सर्व्हिस: मिनी या कारवर २ वर्षे/अमर्याद किलोमीटर वॉरंटी आणि २ वर्षे रोडसाईड असिस्टन्स देत आहे. सर्व्हिस पॅकेजेस ३ वर्षे/४०,००० किमी पासून सुरू होतात, जे १० वर्षे/१,००,००० किमी पर्यंत वाढवता येतात. वॉरंटी प्लॅनसुद्धा १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

Web Title: Mini convertible stardust edition launched in india price features auto news marathi

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Published On: Jul 30, 2026 | 07:26 PM

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