मिनी कन्व्हर्टिबल ‘Stardust Edition’ 62.90 लाख रुपयांना लाँच! 204 hp ची पावर; पाहा काय आहेत फीचर्स

मिनी इंडियाने आपल्या लक्झरी पोर्टफोलिओमध्ये नवीन ‘मिनी कन्व्हर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन’ दाखल केली आहे. या स्पेशल एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत ६२.९० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही कार ‘कम्प्लिटली बिल्ट युनिट’ म्हणून पूर्णपणे आयात केली जात असून, ग्राहकांसाठी कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तसेच कारच्या चाव्यांचे वाटपही सुरू झाले आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
या विशेष मॉडेलमध्ये २.०-लिटर, ४-सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन ५,००० ते ६,५०० rpm दरम्यान २०४ hp पॉवर आणि १,४५० ते ४,५०० rpm दरम्यान ३०० Nm टॉर्क जनरेट करते.
युनिक डिझाइन आणि लूक
स्टारडस्ट एडिशनला एक खास व्हिज्युअल पॅकेज देण्यात आले आहे,
हाय-टेक इंटीरियर आणि फीचर्स
गाडीच्या आतील भागात सर्क्युलर OLED टचस्क्रीन दिली आहे, जी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्ले आणि इन्फोटेनमेंट अशा दोन्ही भूमिका बजावते.