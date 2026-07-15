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IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी

Updated On: Jul 15, 2026 | 09:35 PM IST
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सारांश

India Vs England: पहिल्या सामन्यात गूरनूर ब्रार, जसप्रीत बूमराह, अक्षर पटेल या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली. त्यामुळे भारताने इंग्लंडला 258 रन्सवर रोखले.

IND Vs ENG: भारताचे टेंशन वाढले! Shubhman Gill उद्या खेळणार की नाही? समोर आली मोठी बातमी

कर्णधार शुभमन गिल (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • उद्या होणार भारत इंग्लंड दुसरा वनडे सामना 
  • शुभमन गिल पहिल्या सामन्यात दुखापत 
  • भारताची सिरिजमध्ये 1-0 आघाडी 
India Vs England 2nd ODI: सध्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये वनडे सिरिज सुरू आहे. त्यातील पहिला सामना पार पडला आहे. पहिला सामना भारताने जिंकला आहे. भारताने 6 विकेट्सने इंग्लंडचा पराभव झाला आहे. मात्र कालच्या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने 80 रन्सची खेळी केली. त्याला अचानक दुखापत झाल्याने तो या सामन्यात रिटायर्ड झाला होता. त्यामुळे आता पुढील सामन्यात तो खेळू शकणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने पहिला सामना 6 विकेट्सने जिंकला आहे. भारत फलंदाजीला आला तेव्हा शुभमन गिल चांगल्या फॉर्ममध्ये खेळत होता. मात्र त्यानंतर तो थोडा अडचणीत असल्याचे दिसून आले. अर्धशतकी खेळी झाल्यावर तो थोडासा अडचणीत असल्याचे पाहायला मिळाले.

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त्यानंतर शुभमन गिल जास्त प्रमाणात अडचणीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्याला मैदानावरून पुन्हा परत जावे लागले. शुभमन गिलने 75 बॉलमध्ये 80 रन्सची शानदार खेळी केली. त्यामध्ये 11 फोर आणि 1 सिक्सचा समावेश आहे. कर्णधार सुभमन गिलने शानदार खेळी करत भारताचा विजय सुकर करून दिला.  त्यामुळे शुभमन गिल उद्याच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र शुभमन गिल उद्याचा सामना खेळण्यासाठी पूर्णपणे फिट असल्याचे समोर येत आहे.

कधी होणार दुसरा सामना?
14 जुलै रोजी भारत अन् इंग्लंड यांच्यात पहिला सामना पार पडला. त्यात भारताचा विजय झाला. तर आता सिरिजमधला दुसरा सामना 16 जुलै रोजी होणार आहे.  हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 5.30 वाजता सुरू होणार आहे.

पहिल्या सामन्यात गूरनूर ब्रार, जसप्रीत बूमराह, अक्षर पटेल या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली. त्यामुळे भारताने इंग्लंडला 258 रन्सवर रोखले. त्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी शानदार सुरुवात केली. रोहित शर्मा 11 तर विराट कोहली 5 रन्सवर आउट झाला. कारंदफहर शुभमन गिलने 80 रन्सची तर अक्षर पटेलने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. तसेचट याने गोलंदाजीत 4 विकेट्स घेतल्या.

भारतीय संघ: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर / कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह / मोहम्मद सिराज.

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इंग्लंडचा संघ: फिल सॉल्ट, विल जॅक्स, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टिरक्षक), बेन डकेट, सॅम करन, लियाम डॉसन / रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद / गस ॲटकिन्सन.

Web Title: Shubhman gill played tomorrow india vs england 2nd odi match injury update

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Published On: Jul 15, 2026 | 09:34 PM

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