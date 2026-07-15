एका चार्जमध्ये ५२६ किमी रेंज! कियाची नवीन ‘Syros EV’ भारतात दाखल; बुकिंग सुरू.

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रेझ वेगाने वाढत असताना, प्रख्यात कोरियन कार उत्पादक कंपनी ‘किआ इंडिया’ने (Kia India) आपली बहुप्रतिक्षित Syros EV वरून अखेर पडदा उठवला आहे. ही कंपनीची भारतातील दुसरी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार आहे. ग्राहकांसाठी या कारचे प्री-बुकिंग अवघ्या २५,००० रुपयांच्या टोकन रक्कमेवर सुरू करण्यात आले आहे.
Kia Syros EV ही आपल्या सेगमेंटमधील पहिलीच कार ठरली आहे, जिची एआरएआय (ARAI) प्रमाणित ड्रायव्हिंग रेंज ५०० किमीचा टप्पा पार करते. बाजारात ही कार दोन बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध असेल,
१. ४२ kWh बॅटरी पॅक: सिंगल चार्जमध्ये ४४३ किमी रेंज.
२. ५१.४ kWh बॅटरी पॅक: सिंगल चार्जमध्ये तब्बल ५२६ किमी रेंज.
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या दोन्ही प्रकारांमध्ये एक पॉवरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दिली आहे, जी १७१ PS पॉवर आणि २५५ Nm टॉर्क जनरेट करते. लाँग-रेंज मॉडेल अवघ्या ८.१ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास असा वेग पकडू शकते. याशिवाय, १०० kW च्या DC फास्ट चार्जरच्या मदतीने ही कार फक्त ३९ मिनिटांत १० ते ८० टक्के चार्ज होते.
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कियाने एक अनोखा प्लॅन आणला आहे. यात ग्राहकांना लाईफटाईम हाय-व्होल्टेज बॅटरी वॉरंटी आणि ‘अश्योर्ड बायबॅक’ (खरेदीची पूर्ण हमी प्रोग्राम दिला जात आहे. तसेच, BaaS (Battery-as-a-Service) पर्यायामुळे ग्राहकांना बॅटरी भाड्याने घेता येईल, ज्यामुळे कारची सुरुवातीची किंमत बरीच कमी होईल.
लुकचा विचार केला तर यात कियाचा सिग्नेचर ‘डिजिटल टायगर फेस’, व्हर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, १७ इंचाचे क्रिस्टल-कट ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स आणि फ्लश डोअर हँडल्स दिले आहेत.
कारच्या आत ३० इंचाचा पॅनोरामिक डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये १२.३ इंचाची इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, १२.३ इंचाचे डिजिटल क्लस्टर आणि ५ इंचाचा क्लायमेट कंट्रोल डिस्प्ले एकत्र देण्यात आला आहे. याशिवाय वायरलेस चार्जिंग, ८-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टीम आणि पॅनोरॅमिक सनरुफ देखील आहे.
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सुरक्षेसाठी या कारमध्ये लेव्हल २ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये १६ पेक्षा जास्त ऑटोनॉमस ड्रायव्हिंग फीचर्स आहेत (उदा. लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट क्रूझ कंट्रोल आणि इमर्जन्सी ब्रेकिंग). सोबतच ६ एअरबॅग्ज, ३६०-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग यांसारखे २५ स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत.