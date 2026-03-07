घरी EV चार्ज करताना चुकूनही करू नका ‘या’ चुका! अन्यथा खिसा होईल चांगलाच रिकामा

इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंग केबलची वेळोवेळी तपासणी करणे गरजेचे आहे. केबल कुठे तुटलेली, सोललेली किंवा प्लग सैल असेल तर ती वापरू नये. चार्जिंग करताना तार किंवा प्लग जास्त गरम होत असल्यास ते लगेच बदलणे योग्य ठरते. योग्य पद्धतीने चार्ज केल्यास बॅटरीचे आयुष्य वाढते आणि शॉर्ट सर्किटचा धोका कमी होतो.
EV चार्ज करताना एक्स्टेन्शन बोर्ड वापरणे टाळावे. वाहन पूर्ण चार्ज होण्यासाठी बराच वेळ लागतो, त्यामुळे एक्स्टेन्शन बोर्डच्या तारांवर जास्त लोड येऊन त्या गरम होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वात सुरक्षित मार्ग म्हणजे चार्जर थेट भिंतीवरील मजबूत आणि चांगल्या दर्जाच्या सॉकेटमध्ये लावणे.
EV चार्ज करण्यासाठी शक्यतो कंपनीने दिलेला मूळ चार्जरच वापरावा. हा चार्जर वाहनाच्या बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टमनुसार (BMS) तयार केलेला असतो, त्यामुळे बॅटरी सुरक्षित राहते. स्वस्त किंवा स्थानिक चार्जर वापरल्यास गाडी ओव्हरहिट होण्याची शक्यता असते आणि आग लागण्याचा धोका वाढू शकतो. योग्य चार्जर वापरल्यास बॅटरी दीर्घकाळ चांगल्या स्थितीत राहते.
आजकाल बहुतेक EV मध्ये बॅटरी 100% झाल्यावर चार्जिंग आपोआप थांबते. तरीही वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक आहे. बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर अनेक तास प्लग जोडून ठेवणे टाळावे, कारण याचा बॅटरीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
EV चार्ज करताना ती जागा पूर्णपणे कोरडी असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच तिथे हवा खेळती राहील याचीही काळजी घ्यावी, जेणेकरून चार्जिंगदरम्यान निर्माण होणारी उष्णता बाहेर जाईल. पावसाळ्यात पार्किंगमध्ये पाणी साचणार नाही याची विशेष काळजी घ्या. जर स्कूटरची बॅटरी काढून चार्ज करत असाल, तर ती थेट जमिनीवर न ठेवता टेबल किंवा शेल्फवर ठेवणे अधिक सुरक्षित ठरते.