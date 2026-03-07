US Iran War : हिंद महासागरात इराणची नाकाबंदी? IRIS Dena बुडाल्यानंतर दोन युद्धनौका थेट भारतात…

US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ०४ मार्च २०२६ रोजी अमेरिकेच्या अण्वस्त्रधारी पाणबुडीने इराणची अत्याधुनिक युद्धनौका IRIS Dena वर टॉरपीडो हल्ला केला होता. ज्यामुळे इराणची युद्धनौका थेट समुद्रात बुडाली होती. यामध्ये ८० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे, तर ६० हून अधिक लोक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जाते. हा हल्ला श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडे गाले बंदापासून 40 नॉटिकल मैल अंतरावर झाला होता. या हल्ल्याला पेंटागॉनचे पीट हेगसेथ यांनी सायलेंट डेथ म्हटले होते.
सध्या इराणची आणखी दोन युद्धजहाजे IRIS Lavana आणि IRIS Bushehr देखील हिंद महासागरात कोची पोर्टवर आले आहे. या दोन्ही जहाजांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे सांगितले जात असून इराणने भारताकडे मानवीय दृष्टीकोनातून कोची बंदरात डॉर्किंगची परवानगी मागितली. भारतानेही दोन्ही जहाजांना परवानगी दिली आहे. सध्या IRIS Lavana सुरक्षितपणे बंदरात दाखल झाले असून यातील १८३ नाविक भारतीय नौदलाच्या निवासस्थीन आहेत.
तर IRIS Busheher श्रीलंकेच्या ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी सांगितले आहे. हे युद्धजहाज वेसलिसारा येथे तांत्रिक दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आले असून नंतर ते त्रिंकोमाला बंदरात नेले जाणार आहे. या जहाजेवर २०४ नाविक आहेत.
सध्या या घटनांमुळे हिंद महासागरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणने अमेरिकेच्या IRIS Dena वरील हल्ल्याचा निषेध केला असून अमेरिकेला याचा पश्चाताप होईल असा इशारा दिला आहे. शिवाय भारत आणि श्रीलंकेने इराणी जहाजांना मदत केल्याने अमेरिका नाराज होण्याची शक्यता आहे. परंतु दोन्ही देशांची भूमिका अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.
