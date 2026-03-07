Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US Iran War : हिंद महासागरात इराणची नाकाबंदी? IRIS Dena बुडाल्यानंतर दोन युद्धनौका थेट भारतात…

Indian Ocean Naval Conflict : अमेरिका आणि इराण युद्धाचे पडसाद आता भारताच्या शेजारी हिंद महासागरात श्रीलंकेजवळ दिसून येत आहे. अमेरिकेने इराणची शक्तीशाली युद्धनौका समुद्रात गाडली आहे. यानंतर मात्र इराणने....

Updated On: Mar 07, 2026 | 04:02 PM
After IRIS Dena Sinks in Indian Ocean, Two Iranian Warships Head Toward India

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • हिंद महासागरात इराणची IRIS Dena युद्धनौका समुद्रात गाडली
  • आणखी दोन युद्धनौकांनी भारत-श्रीलंकेकडे मदत मागितली
  • भारत करणार का मदत?
  • हिंद महासागरात वाद पेटणार ?
Iranian Warship Sunk in Indian Ocean : मध्यपूर्वेतील तणाव आता हिंद महासागरात दिसून येत आहे. अमेरिकेने दोन दिवसांपूर्वीच इराणची शक्तीशाली युद्धनौका IRIS Denaवर प्रहार केला होता. अमेरिकेच्या पाणबुडी टॉरपीडोने केलेल्या हल्ल्यामुळे ही युद्धनौका थेट महासागरात बुडाली होती. यामुळे इराणने तीव्र संतापही व्यक्त केला होता. सध्या इराणने आणखी दोन युद्धनौका हिंद महासागरात धाडल्या आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ०४ मार्च २०२६ रोजी अमेरिकेच्या अण्वस्त्रधारी पाणबुडीने इराणची अत्याधुनिक युद्धनौका IRIS Dena वर टॉरपीडो हल्ला केला होता. ज्यामुळे इराणची युद्धनौका थेट समुद्रात बुडाली होती. यामध्ये ८० जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे, तर ६० हून अधिक लोक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जाते. हा हल्ला श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडे गाले बंदापासून 40 नॉटिकल मैल अंतरावर झाला होता. या हल्ल्याला पेंटागॉनचे पीट हेगसेथ यांनी सायलेंट डेथ म्हटले होते.

इराणचे दोन जहाज भारताच्या आश्रयात

सध्या इराणची आणखी दोन युद्धजहाजे  IRIS Lavana आणि IRIS Bushehr देखील हिंद महासागरात कोची पोर्टवर आले आहे. या दोन्ही जहाजांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे सांगितले जात असून इराणने भारताकडे मानवीय दृष्टीकोनातून कोची बंदरात डॉर्किंगची परवानगी मागितली. भारतानेही दोन्ही जहाजांना परवानगी दिली आहे. सध्या   IRIS Lavana सुरक्षितपणे बंदरात दाखल झाले असून यातील १८३ नाविक भारतीय नौदलाच्या निवासस्थीन आहेत.

तर IRIS Busheher श्रीलंकेच्या ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी सांगितले आहे. हे युद्धजहाज वेसलिसारा येथे तांत्रिक दुरुस्तीसाठी ठेवण्यात आले असून नंतर ते त्रिंकोमाला बंदरात नेले जाणार आहे. या जहाजेवर २०४ नाविक आहेत.

हिंद महासागरातील तणावात वाढ

सध्या या घटनांमुळे हिंद महासागरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणने अमेरिकेच्या IRIS Dena वरील हल्ल्याचा निषेध केला असून अमेरिकेला याचा पश्चाताप होईल असा इशारा दिला आहे. शिवाय भारत आणि श्रीलंकेने इराणी जहाजांना मदत केल्याने अमेरिका नाराज होण्याची शक्यता आहे. परंतु दोन्ही देशांची भूमिका अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणचे IRIS Dena युद्ध जहाज कसे बुडाले?

    Ans: ४ मार्च २०२६ रोजी अमेरिकेच्या अण्वस्त्रधारी पाणबुडीने इराणची अत्याधुनिक युद्धनौका IRIS Dena वर टॉरपीडो हल्ला केला होता. ज्यामुळे इराणची युद्धनौका थेट समुद्रात बुडाली होती.

  • Que: इराणची कोणती दोन जहाजे भारतात आली आहेत?

    Ans: इराणची आणखी दोन युद्धजहाजे  IRIS Lavana आणि IRIS Bushehr देखील हिंद महासागरात

