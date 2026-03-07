Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मात्र, आता राज्यशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 04:29 PM
Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

उपनगरीय रेल्वे मार्गाला गती मिळणार (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

तिसरी व चौथी मार्गिका उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५१०० कोटी मंजूर
पुणे ते लोणावळा उपनगरीय रेल्वे मार्गाला गती
पुणे ते लोणावळा दरम्यान प्रवास गतिमान होणार

पुणे: पुणे ते लोणावळा दरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवेतील सुधारणा करण्यासाठी तसेच तिसरी व चौथी मार्गिका उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात ५१०० कोटी मंजूर केली आहे.यामुळे पुणे-लोणावळा मार्गाला गती मिळणार असून, पुणे ते लोणावळा दरम्यान प्रवास गतिमान होणार आहे.

पुणे-लोणावळा लोहमार्ग ६३.८७ किलोमीटर लांबीचा असून या मार्गात १७ स्थानकांचा समावेश आहे.या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ५०९६.४९ कोटी (५१०० कोटी) रुपये इतका आहे. पुणे-लोणावळा मार्गावरील वाढती प्रवासी संख्या आणि रेल्वे वाहतुकीवरील ताण लक्षात घेता तिसरी व चौथी मार्गिका उभारणीमुळे उपनगरीय सेवेची क्षमता वाढणार असून प्रवाशांना अधिक जलद व सुरक्षित सेवा उपलब्ध होणार आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मात्र, आता राज्यशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजास गती मिळून प्रत्यक्ष काम लवकरात-लवकर सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी प्रवासी आणि नागरिकांकडून केली जात आहे.

Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

रेल्वेमध्ये ‘लोको पायलट’ बनायचंय?

लाखो प्रवासी दररोज भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात आणि या प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर सुरक्षितपणे पोहोचवण्याची अत्यंत महत्त्वाची आणि कठीण जबाबदारी लोको पायलटवर असते. ज्यांना आपण सामान्यतः ट्रेन ड्रायव्हर्स म्हणून ओळखतो. त्यांच्या जबाबदाऱ्या केवळ इंजिन चालवण्यापुरत्या मर्यादित नसून त्या अत्यंत व्यापक आहेत. लोको पायलटना प्रवासादरम्यान प्रत्येक सिग्नलचे बारकाईने निरीक्षण करावे लागते, ट्रॅकची परिस्थिती तपासावी लागते आणि रेल्वेच्या कडक सुरक्षा नियमांचे पालन करावे लागते. खराब हवामान असो वा तांत्रिक बिघाड, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून त्यांना वेळेचे अचूक नियोजन करावे लागते. ही जबाबदारी अत्यंत एकाग्रतेची असल्याने समाजातील अनेक तरुणांना लोको पायलटचे नक्की उत्पन्न किती असते आणि त्यांना सरकारकडून कोणत्या सोयी-सुविधा मिळतात, याबाबत नेहमीच कुतूहल असते.

रेल्वेमध्ये ‘लोको पायलट’ बनायचंय? जाणून घ्या महिना किती कमावतात आणि कोणत्या मिळतात सुविधा ?

किती पगार मिळतो?

रेल्वेची नोकरी सामान्यतः असिस्टंट लोको पायलटच्या पदापासून सुरू होते. सातव्या वेतन आयोगानुसार, असिस्टंट लोको पायलटचा सुरुवातीचा मूळ पगार अंदाजे 19900  रुपये प्रति महिना असतो. अनुभव आणि पदोन्नती मिळाल्यानंतर, जेव्हा कर्मचारी वरिष्ठ लोको पायलट बनतात, तेव्हा त्यांचा मूळ पगार 35000 वरून 60000 किंवा त्याहून अधिक होतो. बेसिक पगाराव्यतिरिक्त, विविध भत्ते जोडले जातात, ज्यामुळे एकूण इनहँड पगार अंदाजे 40000 ते 80000 प्रति महिना मिळतो.

Web Title: Pune to lonavala suburban railway line gets speed 5100 crore approve in budget

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा
1

महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

43 हजार कोटींचे ‘व्हिजन’; 204 प्रकल्पांतून बदलणार पुणे महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा!
2

43 हजार कोटींचे ‘व्हिजन’; 204 प्रकल्पांतून बदलणार पुणे महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा!

राज्याच्या अर्थसंकल्पात हेल्थ सेक्टरकडे दुर्लक्ष? आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता, तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त
3

राज्याच्या अर्थसंकल्पात हेल्थ सेक्टरकडे दुर्लक्ष? आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता, तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

काळजी घ्या ! उष्णतेचा वाढला कडाका; तापमानातही झाली मोठी वाढ
4

काळजी घ्या ! उष्णतेचा वाढला कडाका; तापमानातही झाली मोठी वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Mar 07, 2026 | 05:18 PM
पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

Mar 07, 2026 | 05:04 PM
गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

Mar 07, 2026 | 05:02 PM
Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Mar 07, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM