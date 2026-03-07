स्टार प्लसवरच्या लोकप्रिय ‘अनुपमा’मालिकेत नवं वळण; सचिन त्यागीची धमाकेदार एन्ट्री

स्टार प्लसवरील प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडीची मालिका ‘अनुपमा’ सध्या मोठ्या ट्विस्टसह चर्चेत आहे. बऱ्याच दिवसांपासून नव्या कलाकाराच्या एन्ट्रीबाबत चर्चा रंगत होत्या, आणि आता अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे की तो कलाकार सचिन त्यागी आहे.
नुकत्याच रिलीज झालेल्या टीझरमध्ये सचिन त्यागींच्या एंट्रीची खास झलक दाखवण्यात आली आहे, मात्र त्यांच्या पात्राबद्दलची माहिती निर्मात्यांनी अजून गुप्त ठेवली आहे. त्यामुळे मालिकेत ते काय नवीन ट्विस्ट घेऊन येणार आहेत याबाबत प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
टीझरमध्ये फक्त एक झलक दाखवली गेल्यामुळे त्यांच्या आणि अनुपमामधील नात्याबद्दल अनेक प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. ते नेमके कोण आहेत? आणि त्यांच्या एंट्रीमुळे मालिकेवर काय परिणाम होईल? हे पाहणे प्रेक्षकांसाठी अत्यंत उत्कंठावर्धक ठरत आहे.
सचिन त्यागी हे नाव टेलिव्हिजन विश्वासाठी आणि प्रेक्षकांसाठी अजिबात नवीन नाव नाही. यापूर्वी त्यांनी ये रिश्ता क्या कहलाता है या मालिकेत मनीष गोयंका ही भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. कार्तिक गोयंका यांचे सन्माननीय आणि भावनिक स्तर असलेले वडील म्हणून त्यांची भूमिका या दीर्घकाळ चाललेल्या मालिकेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरली होती आणि प्रेक्षकांकडून त्यांना भरभरून प्रेम आणि प्रशंसा मिळाली होती.
अनुपमा या मालिकेतील एंट्रीबद्दल बोलताना सचिन म्हणाले “अनुपमा या मालिकेच्या कलाकारांमध्ये सामील होणे माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. 2014 पासून मी ज्या प्रॉडक्शन हाऊसबरोबर काम करत आहे तेच हे प्रॉडक्शन हाऊस असल्यामुळे मला अजिबात नवीन ठिकाणी आल्यासारखं वाटत नाही DKP माझं घर आहे माझं कुटुंब आहे. राजनजी/शाही यांची कथाकथनाबद्दलची जिद्द, पात्रांबद्दलचं प्रेम आणि या माध्यमाला ते ज्या पद्धतीने जगतात ते नेहमीच प्रेरणादायी असतं. DKP सोबतचा माझा संबंध आता 12 वर्षांचा झाला आहे आणि अजूनही सुरू आहे”
आपल्या पात्राबद्दल बोलतान सचिन पुढे म्हणाले “तरीही अनुपमामधील हा प्रवास माझ्यासाठी एक नवीन प्रवास आहे आणि मला वाटतं की मालिकेच्या चाहत्यांसाठी ही भूमिका मनोरंजक नक्कीच ठरेल. माझं पात्र खूप गुंतागुंतीचं आहे ज्यात अनेक स्तर आणि वेगवेगळे पैलू आहेत. सध्या मी या भूमिकेबद्दल जास्त बोलू शकत नाही पण इतकं नक्की सांगू शकतो की या पात्रामुळे कथेला एका नवा ट्विस्ट मिळणार यात शंका नाही”
अनुपमामध्ये झालेली सचिन त्यागींची ही खास एंट्री कथानकात मोठा बदल घडवणार का ? हे बघणायसाठी सगळेच आतुर आहेत. कथा उलगडताना नव्या नाट्यमय घडामोड प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार असल्याचं देखील कळतंय. या दमदार कास्टिंगमुळे अनुपमा पुन्हा एकदा सिद्ध करते की मालिकेतील आश्चर्यकारक वळणं स्टार पॉवर आणि प्रभावी कथाकथन यांचा परिपूर्ण मिलाफ करत ती सतत चर्चेत का राहते.