Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Oturkar Is Troubled By The Arbitrary Management Of Mahavitaran Hemant Patil Dumbare Warns Of Agitation

महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

वीज मंडळाचे अधिकारी थकीत बिलांच्या नावाखाली थेट वीज जोडणी तोडण्यासाठी ग्राहकांच्या दारात पोहोचत आहेत. यावेळी ग्राहकांशी अरेरावी करणे आणि दंड भरण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

Updated On: Mar 07, 2026 | 04:17 PM
महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
  • कर्मचारी प्रत्यक्ष मीटरकडे न फिरता कार्यालयात बसूनच अंदाजे रीडिंग टाकत आहेत
  • अधिकारी ग्राहकांनाच मीटरचा फोटो काढून आणण्याच्या आणि ऑनलाईन बिल काढण्याच्या सूचना देत आहेत
  • अँड्रॉइड मोबाईल नसलेल्या ग्रामीण भागातील ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होत आहे
 

MSEDCL Otur: महावितरण कंपनीच्या गलथान आणि मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य ग्राहक प्रचंड हवालदिल झाले आहेत. चुकीचे मीटर रीडिंग, वेळेवर न मिळणारी बिले आणि वीज तोडण्याची धमकी देऊन केली जाणारी सक्तीची वसुली यामुळे ओतूर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर, जुन्नर तालुका मानवाधिकार सुरक्षा संघाचे अध्यक्ष हेंमत पाटील डुंबरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले असून, महिनाभरात सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Iran Israel War: इराणच्या युद्धात दुबईचा विनाश? एअरपोर्ट अनिश्चित काळासाठी बंद; एक मिसाईल आले अन्…

घरात बसूनच अंदाजे रीडिंग?

अनेक ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार, वीज मंडळाचे कर्मचारी किंवा ठेकेदार प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेण्यासाठी येत नाहीत. अधिकारी कार्यालयात बसूनच अंदाजे रीडिंग टाकत असल्याने ग्राहकांना हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ऑनलाईन मिळालेली बिले आणि प्रत्यक्ष मीटरमधील रीडिंग यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.

 

ग्राहकांनाच ‘फोटो’ काढण्याच्या सूचना

या समस्या घेऊन कार्यालयात जाणाऱ्या ग्राहकांना अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. बाळासाहेब एरंडे, सागर दांगट, अभिजित घोलप यांसह अनेक ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला की, “तुम्हीच मीटरचा फोटो काढून आणा आणि बिल ऑनलाईन काढा,” अशा सूचना देऊन त्यांना परत धाडले जात आहे. ज्या ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाहीत, त्यांची यामुळे मोठी कोंडी होत आहे. आपले काम ग्राहकांवर ढकलण्याच्या या प्रकारामुळे महावितरणच्या निष्क्रियतेचा कळस गाठला गेल्याची टीका होत आहे.

प्रशासनाने ग्राहकांची लूट थांबवून कारभारात तत्काळ पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी हेमंत पाटील डुंबरे यांनी केली आहे. महिनाभराच्या मुदतीत सुधारणा न झाल्यास ओतूर येथील महावितरण कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

The AI War: बापरे! खामेनींचा पत्ता एआयने शोधला? अमेरिकन सैन्याच्या ‘Claude AI’ने ‘असा’ मोडला इराणचा

वीज मंडळाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात जनआंदोलनाचा इशारा

मिळालेल्या माहितीनुसार, महावितरणने मीटर रीडिंग आणि बिलिंगसाठी खासगी ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे, मात्र हे ठेकेदार वेळेत कामे पूर्ण करत नाहीत. दुसरीकडे, वीज मंडळाचे अधिकारी थकीत बिलांच्या नावाखाली थेट वीज जोडणी तोडण्यासाठी ग्राहकांच्या दारात पोहोचत आहेत. यावेळी ग्राहकांशी अरेरावी करणे आणि दंड भरण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, मानवाधिकार सुरक्षा संघाचे अध्यक्ष हेमंत पाटील डुंबरे यांनी वीज मंडळाच्या कारभाराचा तीव्र निषेध केला आहे. “एकडे डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारल्या जातात, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील ग्राहकांना साध्या वीज बिलासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. प्रशासनाने आपली यंत्रणा सुधारून ग्राहकांना सन्मानाची वागणूक द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

येत्या एका महिन्यात मीटर रीडिंगमधील गोंधळ थांबवून बिले वेळेवर घरपोच न मिळाल्यास, ओतूर वीज मंडळाच्या विरोधात व्यापक जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघाने दिला आहे. याची सर्व जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

Web Title: Oturkar is troubled by the arbitrary management of mahavitaran hemant patil dumbare warns of agitation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,
1

Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

43 हजार कोटींचे ‘व्हिजन’; 204 प्रकल्पांतून बदलणार पुणे महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा!
2

43 हजार कोटींचे ‘व्हिजन’; 204 प्रकल्पांतून बदलणार पुणे महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा!

काळजी घ्या ! उष्णतेचा वाढला कडाका; तापमानातही झाली मोठी वाढ
3

काळजी घ्या ! उष्णतेचा वाढला कडाका; तापमानातही झाली मोठी वाढ

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Mar 07, 2026 | 05:18 PM
पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

Mar 07, 2026 | 05:04 PM
गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

Mar 07, 2026 | 05:02 PM
Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Mar 07, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM