Year Ender 2025: Tata Sierra ते Maruti Victoris, या वर्षी लाँच झाल्या एकापेक्षा एक SUVs

या कारची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात होती. कारप्रेमी देखील या कारच्या लाँचिंगची आतुरतेने वाट पाहत होते. कंपनीने व्हेन्यूला एका नवीन लूकसह सादर केले. कारचे एक्सटिरिअर आणि इंटिरिअर दोन्ही भाग बदलले आहेत. या कारच्या सुरवातीची किंमत 7.90 लाख पासून होते, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 15.51 लाख रुपये आहे. कारमध्ये 360-डिग्री कॅमेरा सारखे फीचर्स समाविष्ट आहेत.
Tata Motors चा नाद नाही करायचा! ‘या’ कारमध्ये मिळेल Range-Rover मधील फीचर्स अन् 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज
या वर्षी मारुतीची व्हिक्टोरिस देखील लाँच करण्यात आली. ही कार 10.50 लाखांच्या सुरवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आली होती आणि याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 19.99 लाख रुपये आहे. या कारला अलिकडेच इंडियन कार ऑफ द इयर म्हणून सन्मानित करण्यात आले. या कारमध्ये अनेक फीचर्स आहेत ज्यामुळे ती अल्पावधीतच ग्राहकांची आवडती एसयूव्ही ठरली.
या कारची किंमत 11.49 लाखांपासून सुरू होते आणि टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 21.49 लाखांपर्यंत जाते. या कारचे ईव्ही व्हर्जन देखील पुढील वर्षी लाँच केले जाणार आहे. या कारमध्ये अनेक फीचर्स आहेत. तसेच या कारला एका दिवसात 70000 हून अधिक बुकिंग मिळाली होती.
या कारची किंमत 8.67 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 15.94 लाख रुपयांपर्यंत जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात लाँच केलेली ही कार Kia Sonet च्या वर आणि Seltos च्या खाली आहे.
महिंद्रा XUV 7XO ची लॉन्च डेट जाहीर, ट्रिपल स्क्रीन आणि ADAS सह दमदार एन्ट्री
ही कार प्रीमियम सेगमेंटमध्ये येते. या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 45.73 लाख रुपये आहे. ही भारतीय बाजारात आयात केली जाते. या कारमध्ये नऊ एअरबॅग्ज आणि पॅनोरॅमिक सनरूफसह अनेक प्रीमियम फीचर्स आहेत.
या कारची एक्स-शोरूम किंमत 39.99 लाख पासून सुरू होते आणि 45.96 लाखांपर्यंत जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑटो एक्स्पोमध्ये ही कार प्रदर्शित करण्यात आली होती आणि नंतर ती लाँच करण्यात आली. यात नऊ एअरबॅग्ज, 360-डिग्री कॅमेरा आणि पार्किंग असिस्ट यांचा समावेश आहे.