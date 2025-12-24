Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Year Ender 2025: Tata Sierra ते Maruti Victoris, या वर्षी लाँच झाल्या एकापेक्षा एक SUVs

यंदाच्या वर्षी अनेक दमदार एसयूव्ही लाँच झाल्या, ज्यांना ग्राहकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. चला जाणून घेऊयात 2025 मध्ये कोणत्या नवीन SUV बाजारात आल्या.

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:40 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • 2025 वर्ष SUVs ने गाजवलं
  • ग्राहकांनी SUVs ला दिला भरभरून प्रतिसाद
  • जाणून घ्या या वर्षी लाँच झालेल्या एसयूव्ही
2025 चे वर्ष भारतीय ऑटो बाजारासाठी खूप आशादायक ठरले. अनेक ऑटो कंपन्यांनी या वर्षी विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार्स ऑफर केल्या. यातही सर्वाधिक मागणी ही SUV सेगमेंटमधील वाहनांना होती. 2025 मध्ये अनेक उत्तम एसयूव्ही लाँच झाल्या. ग्राहकांनी देखील दमदार लूक आणि परफॉर्मन्स देणाऱ्या एसयूव्हींना चांगला प्रतिसाद दिला. टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, किया मोटर्स सारख्या कार उत्पादक कंपन्यांनी कोणत्या दमदार एसयूव्ही लाँच केल्या, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

2025 ह्युंदाई व्हेन्यू (2025 Hyundai Venue)

या कारची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात होती. कारप्रेमी देखील या कारच्या लाँचिंगची आतुरतेने वाट पाहत होते. कंपनीने व्हेन्यूला एका नवीन लूकसह सादर केले. कारचे एक्सटिरिअर आणि इंटिरिअर दोन्ही भाग बदलले आहेत. या कारच्या सुरवातीची किंमत 7.90 लाख पासून होते, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 15.51 लाख रुपये आहे. कारमध्ये 360-डिग्री कॅमेरा सारखे फीचर्स समाविष्ट आहेत.

Tata Motors चा नाद नाही करायचा! ‘या’ कारमध्ये मिळेल Range-Rover मधील फीचर्स अन् 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज

मारुती व्हिक्टोरिस (Maruti Victoris)

या वर्षी मारुतीची व्हिक्टोरिस देखील लाँच करण्यात आली. ही कार 10.50 लाखांच्या सुरवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आली होती आणि याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 19.99 लाख रुपये आहे. या कारला अलिकडेच इंडियन कार ऑफ द इयर म्हणून सन्मानित करण्यात आले. या कारमध्ये अनेक फीचर्स आहेत ज्यामुळे ती अल्पावधीतच ग्राहकांची आवडती एसयूव्ही ठरली.

टाटा सिएरा (Tata Sierra)

या कारची किंमत 11.49 लाखांपासून सुरू होते आणि टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 21.49 लाखांपर्यंत जाते. या कारचे ईव्ही व्हर्जन देखील पुढील वर्षी लाँच केले जाणार आहे. या कारमध्ये अनेक फीचर्स आहेत. तसेच या कारला एका दिवसात 70000 हून अधिक बुकिंग मिळाली होती.

किआ सायरोस (Kia Syros)

या कारची किंमत 8.67 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 15.94 लाख रुपयांपर्यंत जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात लाँच केलेली ही कार Kia Sonet च्या वर आणि Seltos च्या खाली आहे.

महिंद्रा XUV 7XO ची लॉन्च डेट जाहीर, ट्रिपल स्क्रीन आणि ADAS सह दमदार एन्ट्री

फोक्सवॅगन टिगुआन आर-लाइन (Volkswagen Tiguan R-Line)

ही कार प्रीमियम सेगमेंटमध्ये येते. या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 45.73 लाख रुपये आहे. ही भारतीय बाजारात आयात केली जाते. या कारमध्ये नऊ एअरबॅग्ज आणि पॅनोरॅमिक सनरूफसह अनेक प्रीमियम फीचर्स आहेत.

स्कोडा कोडियाक (Skoda Kodiaq)

या कारची एक्स-शोरूम किंमत 39.99 लाख पासून सुरू होते आणि 45.96 लाखांपर्यंत जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑटो एक्स्पोमध्ये ही कार प्रदर्शित करण्यात आली होती आणि नंतर ती लाँच करण्यात आली. यात नऊ एअरबॅग्ज, 360-डिग्री कॅमेरा आणि पार्किंग असिस्ट यांचा समावेश आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 06:40 PM

