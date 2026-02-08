Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Most Affordable EVs: पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील 'या' ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स

कमी धावखर्च (Running Cost), शून्य प्रदूषण आणि सरकारकडून मिळणारी सबसिडी यामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे आता अधिक फायदेशीर ठरू लागले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 04:26 PM
पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील 'या' ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स (Photo Credit- X)

पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील 'या' ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स (Photo Credit- X)

Most Affordable EVs News: भारतात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत, मध्यमवर्गीय आणि बजेटचा विचार करणारे ग्राहक आता वेगाने इलेक्ट्रिक गाड्यांकडे (EV) वळत आहेत. कमी धावखर्च (Running Cost), शून्य प्रदूषण आणि सरकारकडून मिळणारी सबसिडी यामुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणे आता अधिक फायदेशीर ठरू लागले आहे. जर तुम्ही देखील १० लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर खालील तीन पर्याय तुमच्यासाठी सर्वोत्तम ठरतील.

१. एमजी कॉमेट ईव्ही (MG Comet EV)

एमजी कॉमेट ही सध्या भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात स्वस्त आणि आटोपशीर इलेक्ट्रिक कार आहे. दाट गर्दीच्या शहरात वापरण्यासाठी ही कार अतिशय सोयीची आहे.

  • किंमत: ७.५० लाख रुपये (सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत).
  • रेंज: यात १७.३ kWh ची बॅटरी असून ती एका फुल चार्जवर २३० किलोमीटरची रेंज देते.
  • फीचर्स: यात ड्युअल स्क्रीन सेटअप, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, कीलेस एन्ट्री आणि कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान मिळते. साध्या एसी चार्जरने ही कार ७ तासांत पूर्ण चार्ज होते.

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

२. टाटा टियागो ईव्ही (Tata Tiago EV)

टाटा टियागो ईव्ही ही भारताच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांची पहिली पसंती ठरली आहे. ही एक पूर्ण क्षमतेची फॅमिली हॅचबॅक कार आहे.

  • किंमत: ७.९९ लाख रुपये (सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत).
  • रेंज: ही कार दोन बॅटरी पर्यायांत उपलब्ध असून एकदा चार्ज केल्यावर २५० ते ३१५ किलोमीटरपर्यंत धावते.
  • फीचर्स: यात फास्ट चार्जिंगची सुविधा आहे, ज्यामुळे कार अवघ्या ५८ मिनिटांत १० ते ८० टक्क्यांपर्यंत चार्ज होते. तसेच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट, क्रूझ कंट्रोल, मल्टिपल ड्राइव्ह मोड्स आणि सुरक्षेसाठी ड्युअल एअरबॅग्स देण्यात आल्या आहेत.

३. टाटा पंच ईव्ही (Tata Punch EV)

जर तुम्हाला एसयूव्हीचा (SUV) लूक आणि फील आवडत असेल, तर टाटा पंच ईव्ही हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. ही देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आहे.

  • किंमत: ९.९९ लाख रुपये (सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत).
  • रेंज: या कारची रेंज सर्वात जबरदस्त असून ती एकदा चार्ज केल्यावर ३१५ ते ४२१ किलोमीटरपर्यंत धावते.
  • फीचर्स: यात मोठे टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले मिळतात. सुरक्षेच्या दृष्टीने यात ६ एअरबॅग्ससारखे अद्ययावत फीचर्स असून ही कार केवळ ५६ मिनिटांत १० ते ८० टक्के चार्ज होऊ शकते.

Electric Cars च्या मागणीत ‘छप्परफाड़’ मागणी! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top 5 वाहनांनी अख्ख मार्केट हलवलंय

Published On: Feb 08, 2026 | 04:26 PM

