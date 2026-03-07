World War 3: ‘तेहरानमध्ये आग आणि विनाश!’ इस्रायलच्या 80 फायटर जेट्सचा इराणवर महाविध्वंसक प्रहार

Israel 80 fighter jets Tehran bombing : पश्चिम आशियातील संघर्ष आता अशा वळणावर पोहोचला आहे जिथून मागे फिरणे अशक्य दिसत आहे. शुक्रवारी पहाटे इस्रायली हवाई दलाने (IAF) इराणवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हवाई हल्ला केला. ८० हून अधिक अत्याधुनिक लढाऊ विमानांनी इराणची राजधानी तेहरानच्या आकाशात झेप घेत अणुप्रकल्प आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या मुख्य केंद्रांना लक्ष्य केले. या हल्ल्याने केवळ इराणच नाही, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले असून महायुद्धाची टांगती तलवार अधिक धारदार झाली आहे.
इस्रायलने आपल्या या मोहिमेत अत्यंत अचूकतेने इराणच्या लष्करी ताकदीचा कणा मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेहरानमधील इमाम हुसेन विद्यापीठ, जे IRGC चे प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र मानले जाते, त्यावर भीषण बॉम्बफेक करण्यात आली. इस्रायली लष्कराच्या दाव्यानुसार, इराणच्या भूमिगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठवण सुविधा आणि कमांड सेंटर्स या हल्ल्यात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. विशेष म्हणजे, इराणच्या ज्या अणुस्थळांवरून जगाला भीती होती, त्या प्रकल्पांनाही इस्रायलने लक्ष्य केल्यामुळे इराणची मोठी लष्करी आणि वैज्ञानिक हानी झाली आहे.
या युद्धाच्या धामधुमीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट आणि कठोर संदेश दिला आहे. ट्रम्प यांनी इराणकडे “बिनशर्त आत्मसमर्पणाची” (Unconditional Surrender) मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत इराण हार मानत नाही, तोपर्यंत इस्रायलचे हल्ले थांबणार नाहीत. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे शांततेच्या चर्चेच्या उरल्यासुरल्या आशाही मावळल्या असून, इराण आता पूर्णपणे कोपऱ्यात ढकलला गेला आहे.
युद्धाची सर्वाधिक झळ निष्पाप नागरिकांना बसत आहे. इराणमधील एका शाळेजवळ झालेल्या स्फोटात अनेक विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने जगभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. जवळच्या लष्करी तळावर झालेल्या हवाई हल्ल्यामुळे हा भीषण अपघात झाल्याचे प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, लेबनॉनमध्येही परिस्थिती गंभीर असून ९५,००० हून अधिक लोकांनी जीव वाचवण्यासाठी आपली घरे सोडून पळ काढला आहे. निर्वासितांचे हे संकट मध्य पूर्वेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
या युद्धात रशियाची भूमिका अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. गुप्तचर माहितीनुसार, रशिया अमेरिकन आणि इस्रायली हालचालींची अचूक माहिती इराणला पुरवत आहे. रशिया आणि इराणमधील हे वाढते सहकार्य अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय ठरले असून, यामुळे हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता जागतिक शीतयुद्धात रूपांतरित होताना दिसत आहे. आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांनाही यामुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी दिलेला इशारा आता वास्तवात येताना दिसत आहे. युद्धाच्या भीतीने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळ झाली आहे. शुक्रवारी अमेरिकन क्रूड ऑईल ९० डॉलर प्रति बॅरलच्या पार गेले. तज्ञांच्या मते, जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली, तर तेलाचे दर १५० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईचा वणवा पेटू शकतो.
