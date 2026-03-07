Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Israel Attacks Tehran Nuclear Sites Trumpdemands Unconditional Surrender

World War 3: ‘तेहरानमध्ये आग आणि विनाश!’ इस्रायलच्या 80 फायटर जेट्सचा इराणवर महाविध्वंसक प्रहार

Tehran Bombing : इस्रायली हवाई दलाने ८० हून अधिक लढाऊ विमानांचा वापर करून तेहरानवर मोठ्या प्रमाणात बॉम्बहल्ला केला आहे, ज्यामध्ये अणु आणि लष्करी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य केले आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 03:30 PM
israel attacks tehran nuclear sites trumpdemands unconditional surrender

World War 3: तेहरानमध्ये आग आणि विनाश!' इस्रायलच्या 80 फायटर जेट्सचा इराणवर महाविध्वंसक प्रहार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • तेहरानवर भीषण हल्ला
  • ट्रम्प यांचा अल्टिमेटम
  • जागतिक अर्थव्यवस्था धोक्यात

Israel 80 fighter jets Tehran bombing : पश्चिम आशियातील संघर्ष आता अशा वळणावर पोहोचला आहे जिथून मागे फिरणे अशक्य दिसत आहे. शुक्रवारी पहाटे इस्रायली हवाई दलाने (IAF) इराणवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हवाई हल्ला केला. ८० हून अधिक अत्याधुनिक लढाऊ विमानांनी इराणची राजधानी तेहरानच्या आकाशात झेप घेत अणुप्रकल्प आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या मुख्य केंद्रांना लक्ष्य केले. या हल्ल्याने केवळ इराणच नाही, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले असून महायुद्धाची टांगती तलवार अधिक धारदार झाली आहे.

८० विमानांचा थरार आणि अणुस्थळांचा विनाश

इस्रायलने आपल्या या मोहिमेत अत्यंत अचूकतेने इराणच्या लष्करी ताकदीचा कणा मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेहरानमधील इमाम हुसेन विद्यापीठ, जे IRGC चे प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र मानले जाते, त्यावर भीषण बॉम्बफेक करण्यात आली. इस्रायली लष्कराच्या दाव्यानुसार, इराणच्या भूमिगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठवण सुविधा आणि कमांड सेंटर्स या हल्ल्यात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. विशेष म्हणजे, इराणच्या ज्या अणुस्थळांवरून जगाला भीती होती, त्या प्रकल्पांनाही इस्रायलने लक्ष्य केल्यामुळे इराणची मोठी लष्करी आणि वैज्ञानिक हानी झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर

डोनाल्ड ट्रम्प यांची कठोर भूमिका

या युद्धाच्या धामधुमीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट आणि कठोर संदेश दिला आहे. ट्रम्प यांनी इराणकडे “बिनशर्त आत्मसमर्पणाची” (Unconditional Surrender) मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत इराण हार मानत नाही, तोपर्यंत इस्रायलचे हल्ले थांबणार नाहीत. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे शांततेच्या चर्चेच्या उरल्यासुरल्या आशाही मावळल्या असून, इराण आता पूर्णपणे कोपऱ्यात ढकलला गेला आहे.

credit – social media and Twitter

मानवतावादी संकट आणि भीषण विध्वंस

युद्धाची सर्वाधिक झळ निष्पाप नागरिकांना बसत आहे. इराणमधील एका शाळेजवळ झालेल्या स्फोटात अनेक विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने जगभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. जवळच्या लष्करी तळावर झालेल्या हवाई हल्ल्यामुळे हा भीषण अपघात झाल्याचे प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, लेबनॉनमध्येही परिस्थिती गंभीर असून ९५,००० हून अधिक लोकांनी जीव वाचवण्यासाठी आपली घरे सोडून पळ काढला आहे. निर्वासितांचे हे संकट मध्य पूर्वेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

रशियाचा इराणला गुपचूप पाठिंबा?

या युद्धात रशियाची भूमिका अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. गुप्तचर माहितीनुसार, रशिया अमेरिकन आणि इस्रायली हालचालींची अचूक माहिती इराणला पुरवत आहे. रशिया आणि इराणमधील हे वाढते सहकार्य अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय ठरले असून, यामुळे हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता जागतिक शीतयुद्धात रूपांतरित होताना दिसत आहे. आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांनाही यामुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait of Hormuz: ‘मृत्यूच्या मुखात’ Pushpakआणि Parimalची एन्ट्री; इराणकडून भारतीय जहाजांना सुरक्षा कवच; झाला गुप्त करार?

महागाईचा भडका: तेल १५० डॉलर होणार?

कतारचे ऊर्जामंत्री साद अल-काबी यांनी दिलेला इशारा आता वास्तवात येताना दिसत आहे. युद्धाच्या भीतीने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळ झाली आहे. शुक्रवारी अमेरिकन क्रूड ऑईल ९० डॉलर प्रति बॅरलच्या पार गेले. तज्ञांच्या मते, जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखली, तर तेलाचे दर १५० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईचा वणवा पेटू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायलने तेहरानवर केलेल्या हल्ल्यात नेमके काय लक्ष्य केले?

    Ans: इस्रायलने इराणचे अणुप्रकल्प, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठवण सुविधा आणि IRGC चे प्रमुख लष्करी तळ (इमाम हुसेन विद्यापीठ) लक्ष्य केले आहेत.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणकडे कोणती मागणी केली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणकडे 'बिनशर्त आत्मसमर्पणाची' मागणी केली असून, तसे न झाल्यास युद्ध सुरूच राहण्याचे संकेत दिले आहेत.

  • Que: जागतिक अर्थव्यवस्थेवर या युद्धाचा काय परिणाम होत आहे?

    Ans: कच्च्या तेलाच्या किमती ९० डॉलरच्या पार गेल्या असून, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे महागाई वाढण्याचा आणि जागतिक मंदी येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

Web Title: Israel attacks tehran nuclear sites trumpdemands unconditional surrender

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Strait of Hormuz: ‘मृत्यूच्या मुखात’ Pushpakआणि Parimalची एन्ट्री; इराणकडून भारतीय जहाजांना सुरक्षा कवच; झाला गुप्त करार?
1

Strait of Hormuz: ‘मृत्यूच्या मुखात’ Pushpakआणि Parimalची एन्ट्री; इराणकडून भारतीय जहाजांना सुरक्षा कवच; झाला गुप्त करार?

Middle East War : इराण युद्धाचा मोठा फटका! सौदी अरेबियात हजारो उमराह यात्री अडकले; उड्डाणे रद्द झाल्याने घरी परतण्याचा मार्ग बंद
2

Middle East War : इराण युद्धाचा मोठा फटका! सौदी अरेबियात हजारो उमराह यात्री अडकले; उड्डाणे रद्द झाल्याने घरी परतण्याचा मार्ग बंद

US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर
3

US military bases: जगाचा नकाशा की अमेरिकेची युद्धछावणी? 80 देशांत पसरलेल्या 800 US लष्करी तळांच्या चक्रव्यूहाचे रहस्य आले समोर

World War 3: खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण पोरका! संधी साधून सौदी-पाक आघाडीचा ‘Iran’ला संपवण्याचा प्लॅन; वाचा नेमकं प्रकरण काय?
4

World War 3: खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराण पोरका! संधी साधून सौदी-पाक आघाडीचा ‘Iran’ला संपवण्याचा प्लॅन; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World War 3: ‘तेहरानमध्ये आग आणि विनाश!’ इस्रायलच्या 80 फायटर जेट्सचा इराणवर महाविध्वंसक प्रहार

World War 3: ‘तेहरानमध्ये आग आणि विनाश!’ इस्रायलच्या 80 फायटर जेट्सचा इराणवर महाविध्वंसक प्रहार

Mar 07, 2026 | 03:30 PM
Educational Success Story : ‘हेमकृष्ण पिसदे’ जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीचे उत्तम उदाहरण… गोंदियाचा पठ्ठ्या झाला साहेब!

Educational Success Story : ‘हेमकृष्ण पिसदे’ जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीचे उत्तम उदाहरण… गोंदियाचा पठ्ठ्या झाला साहेब!

Mar 07, 2026 | 03:26 PM
मराठी चित्रपटसृष्टीचा दिमाखदार सोहळा, झी चित्रगौरवच्या २०२६ च्या मंचावर मराठी गाजणार; मराठमोळ्या जल्लोषाची जोरदार तयारी

मराठी चित्रपटसृष्टीचा दिमाखदार सोहळा, झी चित्रगौरवच्या २०२६ च्या मंचावर मराठी गाजणार; मराठमोळ्या जल्लोषाची जोरदार तयारी

Mar 07, 2026 | 03:25 PM
सुरूर ते पोलादपूर कामासाठी उद्या केले जाणार महाबळेश्वर बंद आंदोलन

सुरूर ते पोलादपूर कामासाठी उद्या केले जाणार महाबळेश्वर बंद आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:13 PM
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
43 हजार कोटींचे ‘व्हिजन’; 204 प्रकल्पांतून बदलणार पुणे महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा!

43 हजार कोटींचे ‘व्हिजन’; 204 प्रकल्पांतून बदलणार पुणे महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा!

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM