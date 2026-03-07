Papmochani Ekadashi 2026: कधी आहे पापमोचनी एकादशी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

पापमोचनी एकादशी धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची मानली जाते. प्रत्येक एकादशी व्रताचे वेगळे महत्त्व असते. चैत्र महिन्यामध्ये येणाऱ्या एकादशी व्रताला पापमोचनी एकादशी म्हणतात. असे मानले जाते की हे व्रत केल्याने नकळत झालेल्या पापांपासून मुक्ती मिळते. यावेळी, एकादशी तिथी दोन दिवस असल्याने हे व्रत नक्की कोणत्या दिवशी पाळायचे याबाबत भाविकांच्या मनात संभ्रम आहे. १४ आणि १५ मार्च या दोन्ही दिवशी एकादशी आहे. असे मानले जाते की हे व्रत करणारे केवळ पापांपासून मुक्त होत नाहीत तर भगवान विष्णूंचे आशीर्वाद देखील प्राप्त करतात. पापमोचनी एकादशी कधी आहे, पूजेची वेळ आणि महत्त्व जाणून घ्या
पापमोचनी एकादशी तिथीची सुरुवात शनिवार, 14 मार्च रोजी सकाळी 8.10 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 15 मार्च रोजी सकाळी 9.16 वाजता होईल. उद्यतिथीनुसार हे व्रत रविवार, 15 मार्च रोजी पाळले जाणार आहे. यावेळी पूजा मुहूर्त – सकाळी ८:०१ ते दुपारी १२:३० असणार आहे.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, पापमोचनी एकादशीचा उपवास एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे केलेल्या पापांपासून मुक्ती देतो. असे मानले जाते की हा उपवास पूर्ण विधींसह पाळल्याने त्याचे भाग्य देखील वाढते. म्हणून, हे व्रत पूर्ण भक्तीने पाळले पाहिजे. शिवाय, हे व्रत पूर्ण भक्तीने पाळल्याने सौभाग्य वाढते. एकादशीचे व्रत करणारे केवळ आजार आणि दुःखापासून मुक्त होतातच, शिवाय पापांचा नाश आणि मोक्ष आणि पुण्यफळांची प्राप्ती देखील करतात.
एकादशीला भगवान विष्णूच्या पूजेसोबतच तुळशीमातेचीही पूजा करावी, असे मानले जाते. हे व्रत करणाऱ्यांनी सकाळच्या प्रार्थनेनंतर तुळशीच्या रोपाजवळ तुपाचा दिवा लावावा. तसेच, या दिवसापासून, तुळशीची सतत सेवा करा. या दिवशी तुळशीचे रोप दान केल्यानेही सौभाग्य वाढते. शक्य असल्यास, या दिवशी भगवान विष्णूच्या मंदिरात जाऊन त्यांचे दर्शन घ्या. असे केल्याने तुम्हाला देवाचा आशीर्वाद मिळेल.
पद्मपुराणानुसार, प्राचीन काळी च्यवन ऋषींचा मुलगा मेधावी ऋषी कठोर तपस्या करत होते. त्यावेळी स्वर्गीय अप्सरा मंजुघोष त्याला मोहित करण्यासाठी आली. तिच्या सौंदर्याने आणि संगीताने त्याची तपस्या भंग केली आणि तो अनेक वर्षे मोहित राहिला. आपली चूक लक्षात आल्यानंतर त्याने पापमोचनी एकादशीचे व्रत केले आणि स्वतःच्या पापांपासून मुक्ती मिळवली. या व्रतामुळे त्याला त्याच्या सर्व पापांपासून मुक्ती मिळाली आणि तपश्चर्या करण्याची शक्ती परत मिळाली.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: हिंदू धर्मात पापमोचनी एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी उपवास करून भगवान Vishnu यांची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार या व्रतामुळे पापांचा नाश होतो आणि जीवनात सुख-शांती मिळते.
Ans: पापमोचनी एकादशी रविवार, 15 मार्च रोजी आहे
Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार या दिवशी व्रत आणि पूजा केल्यास पापांपासून मुक्ती मिळते. तसेच मन शुद्ध होते आणि आध्यात्मिक प्रगतीस मदत होते असे मानले जाते.