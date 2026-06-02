Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Shriram Finance Becomes Title Sponsor For Padukone School Of Badminton

Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ

Updated On: Jun 02, 2026 | 04:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

बंगळुरू येथील 'पदुकोण-द्रविड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सलन्स' येथे श्रीराम फायनान्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री. उमेश रेवणकर आणि भारताचे दिग्गज बॅडमिंटन विजेते व पीएसबीचे संस्थापक पद्मश्री प्रकाश पदुकोण यांच्या उपस्थितीत या विशेष भागीदारीची घोषणा करण्यात आली.

Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • भारतीय क्रीडा विश्वात मोठी घडामोड!
  • ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक
  • तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ
बंगळूरु, २ जून २०२६: श्रीराम समूहाची प्रमुख कंपनी असलेल्या श्रीराम फायनान्स लिमिटेडने (एसएफएल) पदूकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन (पीएसबी) बरोबर मुख्य प्रायोजक म्हणून भागीदारी करत असल्याची आज महत्वपुर्ण घोषणा केली आहे. बंगळुरू येथील ‘पदुकोण-द्रविड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सलन्स’ येथे श्रीराम फायनान्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री. उमेश रेवणकर आणि भारताचे दिग्गज बॅडमिंटन विजेते व पीएसबीचे संस्थापक पद्मश्री प्रकाश पदुकोण यांच्या उपस्थितीत या विशेष भागीदारीची घोषणा करण्यात आली.

पीएसबीबरोबरील या भागीदारीच्या माध्यमातून, श्रीराम फायनान्स लिमिटेड (एसएफएल) देशातील क्रीडा जगत आणि तळागाळातील प्रतिभेपर्यंत आपला विस्तार करत आहे, परंतु त्याचबरोबर आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि समुदाय विकासाच्या माध्यमातून राष्ट्र उभारणीसाठी असलेली आपली बांधिलकी आणखी सक्षम करत आहे. या भागीदारीचा एक भाग म्हणून, भारतातील ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’ची (पीएसबी) सध्याची सर्व आणि भविष्यात सुरु होणारी केंद्रे “श्रीराम फायनान्स प्रायोजित पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन” या नावाने चालवली जाणार आहेत. देशभरात सर्व वयोगटांतील आणि उच्च स्तरावर पोहचण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या खेळाडूंना तळागाळातील स्तरावर शास्त्रीय पध्दतीने बॅडमिंटन प्रशिक्षणाची सुविधा सहजरित्या उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

भागीदारीची महत्वाची वैशिषट्ये

नामकरणाचा अधिकार : भारतातील पीएसबीची सध्याची आणि भविष्यातील सर्व केंद्रे इथून पुढे “श्रीराम फायनान्स प्रायोजित पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन” या अधिकृत नावाने चालवली जातील.

खेळाडूंच्या पोषाखाचे प्रायोजकत्व: पीएसबीच्या सर्व अकॅडमींमधील खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी यांना २,००० पेक्षा जास्त ब्रँडेड टी-शर्ट्स वितरित केले जातील.
स्पर्धांचे प्रायोजकत्व : श्रीराम फायनान्सच्या मुख्य प्रायोजकत्वाखाली १३ खुल्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातील; तसेच दोन ‘ऑल इंडिया योनेक्स’ स्पर्धांसाठी ‘मुख्य सहयोगी’ प्रायोजक म्हणून सहकार्य दिले जाणार आहे.

Repo Rate : कर्ज महागणार का? RBI च्या पतधोरणाआधी ग्राहक आणि बाजारपेठेची धाकधूक

गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ, श्रीराम फायनान्स भारतातील लघु उद्योजक, सामान्य कर्जदार आणि बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेल्या घटकांचा एक विश्वासू वित्तीय भागीदार म्हणून नावारुपास आलेली आहे. पीएसबीसोबतची ही भागीदारी त्यांच्या याच मूळ विचारसरणीचा एक नैसर्गिक विस्तार आहे आणि तिचा उद्देश केवळ नफा-तोटा किंवा ताळेबंदाचा विचार न करता, मानवी क्षमतेच्या विस्तारासाठी गुंतवणूक करणे आणि समुदाय जिथे राहतो, काम करतो आणि खेळतो, तेथे थेट पोहोचणे हा आहे.

या प्रसंगी बोलताना श्रीराम फायनान्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री. उमेश रेवणकर म्हणाले, “आम्ही ज्या समाजाची सेवा करतो, त्या समाजात महत्वपुर्ण आणि सकारात्मक प्रभाव निर्माण करण्याच्या विचारधारेवर श्रीराम फायनान्सने नेहमीच दृढ विश्वास ठेवलेला आहे. ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’ सोबतच्या युतीतून आमची तीच बांधिलकी प्रकट होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून, देशातील तरुण खेळाडू संपूर्ण समर्पण, शिस्त आणि आत्मविश्वासाने या खेळासाठी पूर्णपणे झोकून देण्यासाठी प्रोत्साहित व प्रेरित होतील, अशी आम्हाला आशा आहे. त्याचबरोबर भारतात तळागाळातील क्रीडा जगताला अधिक बळकट करण्यास आम्हाला मदत करायची आहे.”

पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’ची सध्या भारतात १८ शहरांमध्ये ७५ केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात आहेत. ही केंद्रे तरुण प्रतिभेला अधिकाधिक वाव देण्यासाठी आणि या खेळामध्ये तरुणांचा, व्यक्तींचा अधिकाधिक सहभाग वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आहेत.

याप्रसंगी बोलताना ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे संस्थापक, मार्गदर्शक आणि संचालक पद्मश्री प्रकाश पदुकोण म्हणाले, “पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटनचे मुख्य प्रायोजक म्हणून श्रीराम फायनान्सचे स्वागत करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. ही भागीदारी तळागाळातील गुणवान खेळाडूंना घडवण्याच्या आणि शिखर गाठण्याची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या भारतातील खेळाडूंना दर्जेदार बॅडमिंटन प्रशिक्षणाची सुविधा सहज उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या सामायिक ध्येयावर आधारित आहे. श्रीराम फायनान्सच्या भक्कम पाठबळामुळे, आणखी विस्तार करण्याची त्याचबरोबर योग्य मार्गदर्शन व पायाभूत सुविधांच्या जोरावर तरुण खेळाडूंना या खेळाचा कसून सराव करण्यासाठी, प्रगतीचे शिखर गाठण्यासाठी आणि त्यात करिअर करण्यासाठी अधिक सक्षम व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी आम्ही अतिशय उत्सुक आहोत.”

पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटनतर्फे व्यावसायिक पद्धतीने चालवली जाणारी केंद्र त्याचबरोबर या खेळाचा नुकताच प्रारंभ केलेले, मध्यम आणि उच्च-कामगिरी बजावणारे खेळाडू अशा विविध स्तरांवर विस्तारलेल्या सुनियोजित विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतात दर्जेदार बॅडमिंटन प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी समर्पित आहे. या अकॅडमीच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेमध्ये तांत्रिक कौशल्ये, चपळता, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि स्पर्धांची कठोर तयारी या सर्व घटकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर भारतातील बॅडमिंटन क्षेत्राचा पाया अधिक भक्कम करण्याच्या उद्देशाने एक विशेष ‘प्रशिक्षक प्रमाणपत्र कार्यक्रम’ देखील चालवला जातो.

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार

Web Title: Shriram finance becomes title sponsor for padukone school of badminton

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार
1

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज
2

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा
3

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम
4

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ

Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ

Jun 02, 2026 | 04:26 PM
Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीसांच्या हातात रिक्षाचे स्टेअरिंग; भूमी पेडणेकर बनली प्रवासी, व्हिडिओ व्हायरल

Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीसांच्या हातात रिक्षाचे स्टेअरिंग; भूमी पेडणेकर बनली प्रवासी, व्हिडिओ व्हायरल

Jun 02, 2026 | 04:22 PM
Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Jun 02, 2026 | 04:21 PM
Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

Jun 02, 2026 | 04:15 PM
‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

Jun 02, 2026 | 04:14 PM
नालेसफाई, पालखी मार्गाचे कामे तातडीने पूर्ण करा; आढावा बैठकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे निर्देश

नालेसफाई, पालखी मार्गाचे कामे तातडीने पूर्ण करा; आढावा बैठकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे निर्देश

Jun 02, 2026 | 04:09 PM
IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

Jun 02, 2026 | 04:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM