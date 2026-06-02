Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Tamilnadu Politics K Annamalai Tenders Resignation To Bjp Chief Nitin Nabin

Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Updated On: Jun 02, 2026 | 04:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि संघटन सचिव बी. एल. संतोष यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत, अण्णामलाई यांनी चांगल्या संबंधांतून भाजप सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. आपल्याला आता स्वत:च्या मार्गाने पुढे जायचे आहे, अशी इच्छाही त्यांनी बोलून दाखवली.

K Annamalai, TamilNadu Politics, BJP, Nitin Nabin,

Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भाजपचे माजी अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांचा राजीनामा
  • आपल्याला आता स्वत:च्या मार्गाने पुढे जायचे आहे, अशी इच्छा
  • अण्णामलाई यांचा राजीनामा दक्षिणेत भाजपसाठी मोठे राजकीय नुकसान
Annamalai Submits Resignation To BJP Chief Nitin Nabin: तामिळनाडू भाजपचे धडाडीचे नेते अण्णामलाई यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत, अण्णामलाई यांनी भाजप सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी मंगळवारी (2 जून) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेऊन आपला राजीनामा सादर केला. त्यानंतर आज दुपारी चार वाजता ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे. शाह यांच्यासोबतच्या भेटीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगितले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन आणि संघटन सचिव बी. एल. संतोष यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत, अण्णामलाई यांनी चांगल्या संबंधांतून भाजप सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. आपल्याला आता स्वत:च्या मार्गाने पुढे जायचे आहे, अशी इच्छाही त्यांनी बोलून दाखवली. दरम्यान भाजपकडून अद्यापही त्यांना समाजावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खास बाब म्हणजे,त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील भूमिकेचाही विचार केला जाऊ शकतो.

National Politics: देशाच्या राजकारणात भूकंपाचे संकेत; आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर

भाजप त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील भूमिकेचा विचारही करू शकते. वृत्तानुसार, अण्णामलाई यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत दिल्ली सोडून न जाण्यास सांगण्यात आले आहे.

तामिळनाडूमध्ये राजकीय समीकरणे बदलणार

जर भाजपने अण्णामलाई यांचा राजीनामा स्वीकारला, तर दक्षिणेच्या भाजपसाठी हा मोठे राजकीय नुकसान असणार आहे. विशेषतः अभिनेते-राजकारणी विजय मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, अण्णामलाई यांचे भाजपमधून बाहेर पडणे हे तामिळनाडूच्या राजकारणात एक मोठे स्थित्यंतर ठरू शकते. अण्णामलाई यांच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, विजय यांच्या राजकीय उदयामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल झाला आहे. आज विजय यांना आव्हान देणारा कोणीही नेता नाही आणि द्रविड युग संपले आहे, अशी चर्चा तामिळनाडूच्या राजकारणात सुरू झाली आहे. तामिळनाडूत आता केवळ भाषेवर आधारित राजकारण आता चालणार नाही.

गेल्या अनेक दिवसांपासून अण्णामलाई परस्पर संमतीने भाजप सोडण्यास इच्छुक असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होत्या. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्यांना आता भाजपमध्ये भविष्य दिसत नसल्यामुळे अण्णामलाई नवीन पक्ष स्थापन करू शकतात, असेही म्हटले जात होते. नैनार नागेंद्रन तामिळनाडू भाजपचे प्रमुख झाल्यापासून अण्णामलाई कमी सक्रिय असल्याचे दिसून येत होते.

Rain Update : मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट; पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये होणार दाखल

दिल्लीला जाण्यापूर्वी, अण्णामलाई यांनी आपल्याबद्दलच्या अटकळांवर भाष्य करण्यास नकार दिला होता. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, “कृपया थांबा. आम्ही दोन दिवसांनी बसून बोलू.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे संभाव्य घोषणेबद्दलची लोकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

के. अण्णामलाई कोण आहेत?

माजी आयपीएस अधिकारी असलेले अण्णामलाई २०२० मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले आणि पक्षात झपाट्याने प्रसिद्धी मिळवून पक्षाच्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक बनले. २०२१ ते २०२५ या काळात तामिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी अनेक राज्यव्यापी प्रचारमोहिमांचे नेतृत्व केले आणि तरुण मतदार व सोशल मीडियावरील अनुयायांमध्ये त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला.

एकही निवडणूक लढवली नाही

२०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या भविष्याबद्दलच्या अटकळी अधिक तीव्र झाल्या, कारण भाजपच्या सर्वात प्रसिद्ध चेहऱ्यांपैकी एक असूनही अण्णामलाई यांनी निवडणूक लढवली नाही. इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रि-भाषा धोरण राबवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी अलीकडेच केलेल्या टीकेमुळे राजकीय चर्चा सुरू झाली आणि पक्ष नेतृत्वाशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल नवीन अफवांनाही जन्म मिळाला.

के. अण्णामलाई यांच्यासमोर कोणते पर्याय ?

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते अण्णामलाई भाजपमध्ये अधिक प्रमुख भूमिका मिळवू पाहत आहेत, तर काहींच्या मते ते एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात. मात्र, भाजप नेत्यांनी पक्षात फूट पडल्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या असून, अण्णामलाई हे पक्षात एक महत्त्वाचे नेते राहतील असे म्हटले आहे.

 

 

Web Title: Tamilnadu politics k annamalai tenders resignation to bjp chief nitin nabin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:21 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Tamilnadu Politics: निवडणुकीनंतर भाजपला पहिला झटका! अण्णामलाईंचा अखेरचा रामराम

Jun 02, 2026 | 04:21 PM
Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

Jun 02, 2026 | 04:15 PM
‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

Jun 02, 2026 | 04:14 PM
नालेसफाई, पालखी मार्गाचे कामे तातडीने पूर्ण करा; आढावा बैठकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे निर्देश

नालेसफाई, पालखी मार्गाचे कामे तातडीने पूर्ण करा; आढावा बैठकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे निर्देश

Jun 02, 2026 | 04:09 PM
IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

Jun 02, 2026 | 04:05 PM
Bank Bharti: बँकिंग क्षेत्रात १२ हजारांहून अधिक जागांसाठी मेगा भरती; पदवीधरांना सुवर्णसंधी, ८ जूनपूर्वी करा अर्ज!

Bank Bharti: बँकिंग क्षेत्रात १२ हजारांहून अधिक जागांसाठी मेगा भरती; पदवीधरांना सुवर्णसंधी, ८ जूनपूर्वी करा अर्ज!

Jun 02, 2026 | 04:02 PM
बाजार समिती निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी; वळसे पाटील अन् कटकेंना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार

बाजार समिती निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी; वळसे पाटील अन् कटकेंना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार

Jun 02, 2026 | 03:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM