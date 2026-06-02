Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Indian Vs England Womens Team Played 3 Rd T20 Match Harmanpreet Kaur

IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

Updated On: Jun 02, 2026 | 04:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

लवकरच महिला टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होणार आहे. 12 जूनपासून स्पर्धा सुरू होईल. ही स्पर्धा इंग्लंडमध्ये होणार आहे. त्यामुळे भारतीय संघासाठी इंग्लंडविरुद्धची मालिका महत्वाची समजली जात आहे. व

IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

भारत विरुद्ध इंग्लंड टी-20 सामना (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारत विरुद्ध इंग्लंडमध्ये आज शेवटचा टी-20 सामना 
भारत आणि इंग्लंडचा संघ 1-1 बरोबरीत 
भारतीय महिला संघ विजयाच्या विश्वासाने मैदानात उतरणार

Indian Vs England Womens T-20 Match: आयपीएलचा ठरत संपताच लवकर महिला टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होणार आहे. हा वर्ल्ड कप इंग्लंडमध्ये होणार आहे. दरम्यान त्याआधी भारतीय महिला क्रिकेट संघ इंग्लंडविरुद्ध 3 सामन्यांची मालिका खेळत आहे. त्यातील शेवटचा सामना होणार आहे. त्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघ यांच्यात तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील शेवटचा सामना आज पार पडणार आहे. भारतीय संघ आणि इंग्लंडचा संघाने प्रत्येकी 1-1 सामना जिंकला आहे. त्यामुळे आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असणार आहे. आजचा सामना जिंकणारा संघ ही मालिका जिंकणार आहे.

भारतीय महिला क्रिकेट संघ आज इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.   हा सामना भारतीय वेळेनुसार आज मध्यरात्री ११:०० वाजता सुरू होणार आहे. या मालिकेत पहिल्या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौरला विश्रांती देण्यात आली होती. तिच्या अनुपस्थितीत स्मृती मंधानाने संघाचे नेतृत्व केले होते. दुसऱ्या सामन्यात हरमनप्रीतने संघात पुनरागमन केले, मात्र तिला मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयश आले होते.

लक्ष फक्त Women’s T20 World Cup कडे: भारतीय महिला संघ इंग्लंडला रवाना; 14 जूनला महामुकाबला

लवकरच महिला टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होणार आहे. 12 जूनपासून स्पर्धा सुरू होईल. ही स्पर्धा इंग्लंडमध्ये होणार आहे. त्यामुळे भारतीय संघासाठी इंग्लंडविरुद्धची मालिका महत्वाची समजली जात आहे. वर्ल्ड कप सुरू होण्याआधी ही महत्त्वाची मालिका असल्याने भारतीय फलंदाजांना आपल्या फॉर्ममध्ये येणे गरजेचे आहे.

सामना कुठे पाहू शकाल?

भारत विरुद्ध इंग्लंडविरुद्धचा हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क या चॅनलवर पाहू शकणार आहात. तसेच मोबाइलवर हा सामना सोनी लिव या ॲपवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाणार आहे.

ICC Women’s T20 World Cup 2026: “… ही तर केवळ सुरुवात”; हरमनप्रीत कौरने केले मोठे विधान

काय म्हणाली हरमनप्रीत कौर?

2025 च्या वर्ल्डकप जिंकणे हा भारतीय महिला क्रिकेटसाठी एक अत्यंत महत्वाचा आणि भावनिक क्षण होता. ही तर केवळ सुरुवात आहे.  या विजयामुळे आमच्या संघाचा आत्मविश्वास देखील वाढला आहे. आम्ही आता विजयाची सवय लावून घेतली आहे. हा विजय केवळ एक ध्येय नव्हते. तर भारतीय महिला क्रिकेटच्या एका नव्या युगाची सुरुवात आहे.

 

Web Title: Indian vs england womens team played 3 rd t20 match harmanpreet kaur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!
1

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

IND W vs ENG W: निर्णायक युद्ध! हरमनप्रीतची ‘अग्निपरीक्षा’; ‘इथे’ दिसणार Live Match

Jun 02, 2026 | 04:05 PM
Bank Bharti: बँकिंग क्षेत्रात १२ हजारांहून अधिक जागांसाठी मेगा भरती; पदवीधरांना सुवर्णसंधी, ८ जूनपूर्वी करा अर्ज!

Bank Bharti: बँकिंग क्षेत्रात १२ हजारांहून अधिक जागांसाठी मेगा भरती; पदवीधरांना सुवर्णसंधी, ८ जूनपूर्वी करा अर्ज!

Jun 02, 2026 | 04:02 PM
बाजार समिती निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी; वळसे पाटील अन् कटकेंना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार

बाजार समिती निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी; वळसे पाटील अन् कटकेंना उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार

Jun 02, 2026 | 03:59 PM
कहा से आते है ऐसे लोग! शोकसभेदरम्यान मृत आईच्या फोटोसमोर अश्लील गाण्यांवर डान्स; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

कहा से आते है ऐसे लोग! शोकसभेदरम्यान मृत आईच्या फोटोसमोर अश्लील गाण्यांवर डान्स; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

Jun 02, 2026 | 03:47 PM
अॅडव्हेंचरची आवड आहे? या आहेत ऑफरोडिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट 5 बाईक्स

अॅडव्हेंचरची आवड आहे? या आहेत ऑफरोडिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट 5 बाईक्स

Jun 02, 2026 | 03:44 PM
June Born Secrets: जूनमध्ये झालाय जन्म? 5 वैशिष्ट्य ठरतात खास, कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्याची ताकद

June Born Secrets: जूनमध्ये झालाय जन्म? 5 वैशिष्ट्य ठरतात खास, कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्याची ताकद

Jun 02, 2026 | 03:43 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती

Jun 02, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM