कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

Updated On: May 17, 2026 | 09:39 PM
भारतात कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये बजेट सेगमेंटला सर्वाधिक मागणी असते. रोजच्या प्रवासाच्या गरजा वाढती महागाई आणि इंधन खर्च लक्षात घेता अनेकजण कमी किंमतीत कमी मेंटेनन्स, आधुनिक फीचर्स, आणि चांगले मायलेज असलेली कार शोधत असतात. त्यामुळे भारतीय बाजारासाठी वाहन कंपन्यांनीही अनेक परवडणाऱ्या कार्स उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आजच्या घडीला बजेट कार्स केवळ स्वस्त पर्याय राहिलेल्या नाहीत, तर त्या फीचर्स, सुरक्षितता आणि डिझाइनच्या बाबतीतही ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत.

भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये बजेट कार्सला मोठी मागणी आहे. शहरांमधील वाढती वाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेकजण स्वतःची कार खरेदी करण्याकडे वळत आहेत. विशेषतः पहिली कार खरेदी करणारे ग्राहक, छोटे कुटुंब आणि ऑफिसला रोज प्रवास करणारे लोक या सेगमेंटला पसंती देतात. कमी डाउन पेमेंट, सोपे फायनान्स पर्याय आणि चांगले मायलेज यामुळे बजेट कार्स अधिक लोकप्रिय होत आहेत.

कमी किंमतीत उपलब्ध लोकप्रिय कार्स

भारतीय बाजारात अनेक कंपन्या बजेट फ्रेंडली कार्स ऑफर करत आहेत. त्यामध्ये hatchback आणि compact sedan सेगमेंटला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळत आहे.

1. Maruti Suzuki Alto K10

भारतातील सर्वात लोकप्रिय बजेट कार्सपैकी एक मानली जाणारी Alto K10 कमी किंमत आणि उत्तम मायलेजसाठी ओळखली जाते. शहरातील वापरासाठी ही कार अत्यंत सोयीची मानली जाते.

2. Maruti Suzuki WagonR

मोठी केबिन, चांगले स्पेस आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्समुळे WagonR अजूनही अनेक कुटुंबांची पहिली पसंती आहे. CNG पर्यायामुळे इंधन खर्चही कमी होतो.

3. Tata Tiago

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मजबूत मानली जाणारी Tiago आधुनिक डिझाइन आणि फीचर्समुळे युवा ग्राहकांना आकर्षित करते. EV पर्यायामुळेही या मॉडेलची लोकप्रियता वाढली आहे.

4. Hyundai Grand i10 Nios

स्टायलिश लूक, आरामदायी इंटेरियर आणि आधुनिक फीचर्समुळे Grand i10 Nios हा बजेट सेगमेंटमधील मजबूत पर्याय मानला जातो.

5. Renault Kwid

SUV सारखा डिझाइन आणि कमी किंमतीमुळे Renault Kwid ने भारतीय बाजारात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कमी बजेटमध्ये आकर्षक कार शोधणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय ठरतो.

पूर्वी ग्राहक केवळ कमी किंमतीकडे पाहत होते. मात्र आता सुरक्षितता, टचस्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स, एअरबॅग्स आणि चांगले मायलेज यांनाही तितकेच महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे वाहन कंपन्या बजेट कार्समध्येही प्रीमियम फीचर्स देण्यावर भर देत आहेत. अनेक मॉडेल्समध्ये आता डिजिटल डिस्प्ले, रियर कॅमेरा, Android Auto आणि Apple CarPlay सारखी फीचर्स उपलब्ध होत आहेत.

CNG आणि EV पर्यायांकडे वाढता कल

इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे ग्राहक आता CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. बजेट सेगमेंटमध्ये CNG कार्सची मागणी विशेषतः वाढली आहे. कमी रनिंग कॉस्टमुळे रोजचा खर्च कमी होतो. याशिवाय काही कंपन्या कमी किंमतीतील EV मॉडेल्सवरही काम करत आहेत. भविष्यात बजेट EV कार्सचा बाजार आणखी मोठा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय बाजारात बजेट कार्सचे महत्त्व आजही कायम आहे. कमी किंमतीत चांगले मायलेज, आधुनिक फीचर्स आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स मिळत असल्याने या कार्स ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरत आहेत.भविष्यात सुरक्षितता, इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट फीचर्समुळे बजेट कार्स आणखी आधुनिक आणि आकर्षक बनण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतातील ऑटोमोबाईल बाजारात या सेगमेंटची मागणी पुढील काही वर्षांतही मजबूत राहणार आहे.

