Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Kitchen Tips: उन्हाळ्यात घरात लाल मुंग्या वाढल्यात? मग करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय
चपाती – डायबिटीज रुग्णांनी गव्हाची चपाती खाऊ नये. अनेकांना सकाळच्या नाश्त्यामध्ये चहा-चपाती खायला आवडते. परंतु, यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते.
कॉफी – बरेच लोक सकाळी उठल्याबरोबर कॉफी पितात, पण रिकाम्या पोटी कॉफी पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. म्हणून डायबिटीजच्या रुग्णांनी सकाळी रिकाम्या पोटी कॉफी पिणे टाळावे.
चहा – सकाळी रिकाम्या पोटी चहा पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. डायबिटीजच्या रुग्णांनी रिकाम्या पोटी चहा पिणे टाळावे. नाश्त्यासोबत चहा प्यायल्याने अनेक आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.
गोड पदार्थ – डायबिटीजच्या रुग्णांनी चॉकलेट, पेस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड, इत्यादी गोड पदार्थ खाणे टाळावे. गोड पदार्थांच्या सेवनाने रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते.
ब्रेड आणि ज्यूस – मैदा किंवा गव्हापासून बनलेले ब्रेड खाऊ नका. याशिवाय रिकाम्या पोटी कोणत्याही फळांचे ज्यूस पिणे टाळा.
लो फॅट दही – डायबिटीजचे रुग्ण सकाळच्या नाशत्यामध्ये किंवा दुपारच्या जेवणात लो फॅट दही खाऊ शकतात. हे दही खाल्ल्याने रक्तातील साखरेचे पातळी लगेच वाढत नाही. तसेच, यामध्ये प्रोटीन, कॅल्शियम आणि इतर पोषक घटक असतात.
अंड्याची भुर्जी आणि टोस्ट – जर तुम्हाला सकाळी अंडी खायला आवडत असतील, तर ऑम्लेटऐवजी अंड्याची भुर्जी खा. अंड्यांमध्ये प्रोटीन, व्हिटॅमिन डी आणि फॅट्स असतात, जे तुमची ऊर्जा पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे लवकर भूक लागत नाही. तुम्ही उकडलेली अंडीसुद्धा खाऊ शकता.
फळे आणि ड्राय फ्रुट्स – डायबिटीजच्या रुग्णांसाठी बदाम खाणे आरोग्यदायी मानले जाते. तुम्ही ड्रायफ्रुट्सह काही सीझनल फळे देखील खाऊ शकता. यामुळे शरीराला अँटिऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात, जी डायबिटीज नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.
Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक