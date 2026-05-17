Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला अ वर्गाचा दर्जा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय
‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय
CM Devendra Fadnavis: श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर हे पुण्यातील अत्यंत प्रसिद्ध असे मंदिर आहे. दरम्यान आता महाराष्ट्र सरकारने या मंदिराबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे शहरातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुणे शहराच्या आणि तीर्थक्षेत्र पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मिडियावरुन केली आहे. या निर्णयामुळे पुण्याच्या पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा काय?
॥ गणपती बाप्पा मोरयाऽऽऽ ॥
मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, पुण्यातील दगडूशेठ हलवाई गणपती या संस्थानाला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
यामुळे एकूणच या क्षेत्राचा एकूणच तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने सर्वांगिण विकास होणार आहे. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 17, 2026
