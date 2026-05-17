  Indian Railway Group D Recruitment 22195 Vacancies 10th 12th Pass Jobs Salary Details

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Group D Recruitment: भारतीय रेल्वेमध्ये २२,१९५ रिक्त जागांवर भरती जाहीर केली आहे. १० वी आणि १२ वी पास उमेदवारांसाठी लोको पायलट, टीसी आणि लिपिक पदांवर काम करण्याची मोठी संधी असेल.

Updated On: May 17, 2026 | 05:03 PM
Railway Recruitment

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

  • भारतीय रेल्वेमध्ये ग्रुप डी अंतर्गत तब्बल २२,१९५ पदांची भरती जाहीर
  • तरुणांच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग
  • वेगवेगळ्या विभागात काम करण्यासाठी संधी
Railway Group D Recruitment: सरकारी नोकरीची तयारी करत असलेल्या तरूणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. दरवर्षी भारतीय रेल्वे मार्फत विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येतात. यंदा भारतीय रेल्वे (Indian Railways) मध्ये ग्रुप डी अंतर्गत तब्बल २२,१९५ पदांची भरती जाहीर झाली आहे. तरी इच्छुक उमेद्वारांनी रेल्वेच्या अधिकृत संकेत स्थळावर भेट देऊन अर्ज करावेत. या मेगा भरतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये वेगवेगळ्या पदांसाठी ८ वी, १० वी, १२ वी पास आणि पदवीधर (Graduates) उमेद्वारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

प्रवाशांची वाढती संख्या आणि ऱेल्वेचे जाळे पाहता ही भरती रेल्वे प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या भरतीमुळे उमेद्वारांना रेल्वेच्या  वेगवेगळ्या विभागात काम करण्यासाठी संधी मिळणार आहे.

तरुणांच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग

गेल्या कित्येक वर्षापासून सरकारी नोकरीची तयारी करत असणाऱ्या तरूणांसाठी ही एक सुवर्णसंधी मानली जात आहे. या भरतीसाठी कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. रेल्वे प्रशासनाने घेतलेली ही  भरती अनेकांचे स्वप्नपूर्तीचा मार्ग ठरू शकते. त्यामुळे अधिक लोकांना सरकारी क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळू शकते. त्याचबरोबर निवड झालेल्या उमेद्वारांना पगाराव्यतिरिक्त सरकारी सोयी सुविधाचाही लाभ मिळणार आहे.

विविध पदे, शैक्षणिक पात्रता आणि वेतन श्रेणी (Salary):

उमेद्वारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार योग्य ते पद निवडता यावे यासाठी भरतीमधील प्रमुख पदांचा तपशील आणि मासिक मानधन खाली देण्यात आले आहे.

  पोस्टचे नाव पात्रता पगार
कारकून १० वी पास २०,२०० रूपये
 टी. सी १२ वी पास २९,५००रूपये
ट्रेन ओ.पी १० वी पास २५,२०० रूपये
लोको पायलट १२ वी पास २५,२०० रूपये
सहाय्यक १० वी पास २०,२०० रूपये
व्यवस्थापक पदवी ३३,५००रुपये
इलेक्ट्रिशियन १० वी पास २०,२०० रूपये

Published On: May 17, 2026 | 05:03 PM

