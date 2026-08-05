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Bridgestone India: ब्रिजस्टोन इंडियाच्या भारतातील ३० वर्षांचा यशस्वी प्रवास; नवी दिल्लीत भव्य सोहळ्यात भागीदारांचा सत्कार

Updated On: Aug 05, 2026 | 02:12 PM IST
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सारांश

ब्रिजस्टोन इंडियाने भारतात यशस्वी ३० वर्षे पूर्ण केल्यानिमित्त नवी दिल्लीत विशेष सोहळा आयोजित केला. या प्रसंगी जपान-भारत सहकार्य मजबूत करत प्रगत तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि उत्पादक क्षमता वाढवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

Bridgestone India: ब्रिजस्टोन इंडियाच्या भारतातील ३० वर्षांचा यशस्वी प्रवास; नवी दिल्लीत भव्य सोहळ्यात भागीदारांचा सत्कार
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विस्तार
  • ब्रिजस्टोन इंडियाचा भारतातील गतिशीलता आणि विकासातील 30 वर्षांचा प्रवास साजरा; ऐतिहासिक सोहळ्यात भागीदारांचा गौरव
  • भारत व भूतानमधील जपानचे असाधारण व पूर्णाधिकारी राजदूत मा. श्री. ओनो केइची या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते.
  • या कार्यक्रमाला ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशनचे संचालक मंडळाचे सदस्य, प्रतिनिधी कार्यकारी अधिकारी आणि EAST CEO
    नोबुयुकी तामुरा यांची विशेष उपस्थिती लाभली.
जपानमधील ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन समूहातील कंपनी असलेल्या ब्रिजस्टोन इंडियाने भारतातील आपल्या कार्याचा 30 वर्षांचा टप्पा साजरा केला. स्थापनेपासूनच आशियाई बाजारपेठेत प्रवेश करून परदेशातील व्यवसाय विस्ताराला प्राधान्य देणाऱ्या ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशनने आज जगभरातील 150 हून अधिक देशांमध्ये उच्च दर्जाची उत्पादने पुरविण्याबरोबरच स्थानिक समुदायांशी निगडित व्यावसायिक उपक्रम उभारले आहेत. या निमित्ताने ब्रिजस्टोन इंडियाने नवी दिल्ली येथे प्रमुख भागधारकांच्या उपस्थितीत स्मरणोत्सवाचे आयोजन केले. कंपनीच्या विकासाच्या प्रवासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या भागीदारांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.

या विशेष सोहळ्याला भारत आणि भूतान साम्राज्यामधील जपानचे असाधारण व पूर्णाधिकारी राजदूत मा.ओनो केइची हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात जागतिक आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, पुरवठादार भागीदार, उद्योगक्षेत्रातील मान्यवर तसेच विविध सरकारी प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. ब्रिजस्टोनसोबतची त्यांची दीर्घकालीन भागीदारी आणि सातत्यपूर्ण सहकार्य याबद्दल त्यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला.

भारतातील 30 वर्षांच्या वचनबद्धतेचा टप्पा साजरा करणाऱ्या या कार्यक्रमातून ब्रिजस्टोन इंडियाची नवोन्मेष, सुरक्षितता, गुणवत्ता, शाश्वतता आणि ग्राहककेंद्रित गतिशीलता उपायांच्या प्रति असलेली दीर्घकालीन बांधिलकी अधोरेखित करण्यात आली. तसेच, कंपनीच्या विकासाला चालना देणाऱ्या आणि भारताच्या वाहन उद्योगाच्या विकासात अर्थपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम ठरलेल्या भागधारकांच्या सशक्त सहकार्याचा गौरव करण्यासाठीही हा कार्यक्रम एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरला.

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ब्रिजस्टोनचा भारतातील प्रवास 1996 मध्ये व्यवसाय सुरू करण्यापासून सुरू झाला. त्यानंतर 1998 मध्ये मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील पीथमपूर येथील पहिल्या उत्पादन प्रकल्पात स्थानिक उत्पादनाला सुरुवात झाली. गेल्या 30 वर्षांत ब्रिजस्टोन इंडिया ही ब्रिजस्टोन समूहाच्या जागतिक कामकाजातील एक महत्त्वाची घटक कंपनी म्हणून विकसित झाली आहे. अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा, मजबूत वितरण जाळे तसेच दर्जेदार उत्पादने आणि उपाय उपलब्ध करून देण्याच्या दृढ वचनबद्धतेच्या बळावर कंपनी देशभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.

हा उत्सव ब्रिजस्टोन इंडियाच्या शाश्वत गतिशीलतेच्या भविष्याची उभारणी करण्याच्या दृष्टीकोनाचा तसेच ऑटोमोटिव्ह मूल्यसाखळीतील भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या वचनबद्धतेचा प्रतीक होता. कंपनी आपल्या पुढील विकासाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना, अधिक सुरक्षित, अधिक कार्यक्षम आणि अधिक शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला पाठबळ देणारे प्रगत टायर तंत्रज्ञान आणि गतिशीलता उपाय (मोबिलिटी सोल्यूशन्स) प्रदान करण्यावर तिचे लक्ष केंद्रित आहे.

“ब्रिजस्टोन इंडियाचा 30 वर्षांचा प्रवास हा केवळ एका कंपनीच्या विकासाचा इतिहास नाही; तर भारत–जपान आर्थिक सहकार्याच्या यशाचेही प्रतीक आहे. 1996 मध्ये स्थापनेपासून कंपनीने भारतीय बाजारपेठेसोबत सातत्याने प्रगती केली असून, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील उत्पादन प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीद्वारे भारताच्या औद्योगिक विकासात तसेच गतिशीलता क्षेत्राच्या उत्क्रांतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे,” असे भारत आणि भूतान साम्राज्यामधील जपानचे असाधारण व पूर्णाधिकारी राजदूत मा. ओनो केइची यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला संबोधित करताना मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक अंकित अस्थाना, आयएएस म्हणाले, “मध्य प्रदेशातील ब्रिजस्टोनची यशोगाथा ही केवळ एका कंपनीच्या यशाची कथा नाही; तर दूरदृष्टी असलेले कॉर्पोरेट नेतृत्व आणि प्रतिसादक्षम प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक मूल्य कसे निर्माण करता येते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या सहकार्यामुळे केवळ कंपनीच्या विकासालाच चालना मिळाली नाही, तर रोजगारनिर्मिती, पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन आणि जबाबदार उत्पादन पद्धतींचा प्रसार याद्वारे राज्याच्या औद्योगिक परिसंस्थेलाही बळकटी मिळाली आहे.”

कार्यक्रमात बोलताना ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशनचे संचालक मंडळाचे सदस्य, प्रतिनिधी कार्यकारी अधिकारी आणि ईस्ट सीईओ नोबुयुकी तमुरा म्हणाले, “पहिल्या तीस वर्षांत आम्ही भक्कम पाया रचला असून, पुढील तीस वर्षे नव्या संधींची दारे उघडणारी ठरतील. भारतातील आमच्या संपूर्ण प्रवासात ‘उत्कृष्ट गुणवत्तेद्वारे समाजाची सेवा’ या आमच्या ध्येयवाक्याने आम्हाला सातत्याने प्रेरित केले आहे. सुरक्षितता, शाश्वतता, नवोन्मेष आणि गुणवत्ता यांच्या माध्यमातून समाजासाठी मूल्यनिर्मिती करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेलाही आम्ही कायम जपले आहे. आज भारत हा ब्रिजस्टोनच्या प्रादेशिक तसेच जागतिक विकास धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. पुढील काळात भारताच्या प्रती आमची बांधिलकी आम्ही आणखी दृढ करू. याअंतर्गत यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रवासी कार टायर उत्पादन क्षमतेच्या विस्तार योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून, त्यासाठीची तयारीही वेगाने सुरू आहे. त्याचबरोबर भारतीय बाजारपेठेच्या अधिकाधिक विकसित होत असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही आमच्या संशोधन व विकास क्षमताही अधिक बळकट करत राहू. आमचे भागीदार आणि हितधारक यांच्या सहकार्याने आम्ही सातत्याने नवोन्मेष, विकास आणि अधिक सुरक्षित, अधिक शाश्वत तसेच अधिक परस्पर-संलग्न गतिशीलतेच्या भविष्याच्या निर्मितीत योगदान देत राहू.”

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ब्रिजस्टोन इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजर्षी मोइत्रा म्हणाले, “गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, उत्पादन क्षेत्रातील उत्कृष्टता, तंत्रज्ञान विकास, स्थानिक पातळीवरील खरेदी आणि कौशल्य विकास या माध्यमांतून ब्रिजस्टोन इंडियाने भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आता विकासाच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असताना, ब्रिजस्टोनच्या जागतिक क्षमतांचे स्थानिक गरजांनुसार उपयुक्त उत्पादने आणि उपायांमध्ये रूपांतर करणे, जबाबदार उत्पादन पद्धती अधिक बळकट करणे, ऑटोमोटिव्ह मूल्यसाखळीतील भागीदारी अधिक दृढ करणे आणि गतिशीलता, समाज तसेच पर्यावरणाच्या बदलत्या गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करण्यावर आमचा भर कायम राहील.”

ब्रिजस्टोनने 1998 मध्ये पिथमपूर येथील उत्पादन प्रकल्पातून भारतातील स्थानिक उत्पादनास सुरुवात केली. हा प्रकल्प भारतातील कंपनीच्या उत्पादन उपस्थितीचा भक्कम पाया ठरला. त्यानंतरच्या काळात कंपनीने सातत्याने आपल्या कार्याचा विस्तार केला. 2013 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे नवीन उत्पादन प्रकल्प सुरू करून स्थानिक उत्पादन क्षमता अधिक बळकट केली आणि नवोन्मेष तसेच ग्राहककेंद्रित उत्पादने व सेवांसाठी विश्वासार्ह ब्रँड म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. आज ब्रिजस्टोन प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि विशेष उपयोगासाठीच्या टायर या सर्व विभागांमध्ये भारतातील लाखो ग्राहकांना सेवा पुरवत आहे.

2025 मध्ये ब्रिजस्टोन इंडियाने “डॅन-तोत्सू” उत्पादने विकसित करण्यासाठी पुणे येथील आपल्या उत्पादन प्रकल्पात सॅटेलाइट टेक्नॉलॉजी सेंटरची स्थापना केली. या नव्या केंद्रामुळे भारतीय बाजारपेठेसाठी साहित्य नियोजन, उत्पादन संशोधन, डिझाइन आणि उत्पादन प्रक्रियेपर्यंत संपूर्ण अभियांत्रिकी साखळीमध्ये कंपनीच्या तंत्रज्ञान विकास क्षमतांना अधिक बळकटी मिळाली असून, त्यांचा वेगही वाढला आहे.

ब्रिजस्टोनने आपल्या जागतिक दर्जेच्या उत्पादन कौशल्याचा लाभ भारतात उपलब्ध करून देत विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी प्रवासी कार, एसयूव्ही, ट्रक, बस तसेच अर्थमूव्हिंग उपकरणे उत्कृष्ट कार्यक्षमता, आरामदायी प्रवास, टिकाऊपणा आणि सुरक्षितता प्रदान करणाऱ्या, भारतीय ग्राहकांच्या गरजांनुसार विकसित केलेल्या टायरची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध करून दिली आहे. पुढील काळात ब्रिजस्टोन इंडिया नवोन्मेष, मूल्यनिर्मिती आणि शाश्वत गतिशीलता उपायांवर अधिक भर देत भारतातील वेगाने विकसित होत असलेल्या ऑटोमोटिव्ह आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या प्रगतीला पाठबळ देण्याचा आपला संकल्प अधिक दृढ करणार आहे. “डॅन-तोत्सू” हा शब्द स्पष्ट आणि निर्विवाद अग्रणी बनण्याचे ब्रिजस्टोनचे ध्येय दर्शवितो

Web Title: Bridgestone india completes 30 years in india celebration auto news marathi

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Published On: Aug 05, 2026 | 02:12 PM

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