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Chandrapur News: अपूर्ण महामार्ग कामांमुळे अपघातांचा धोका; नागरिकांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी

Updated On: Aug 05, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

राजुरा ते तेलंगणा सीमेला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 353B वरील अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. वाढते अपघात, खराब रस्ते आणि प्रवासी सुविधांचा अभाव लक्षात घेता संबंधित कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Chandrapur News: अपूर्ण महामार्ग कामांमुळे अपघातांचा धोका; नागरिकांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी

Chandrapur News: अपूर्ण महामार्ग कामांमुळे अपघातांचा धोका; नागरिकांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी

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विस्तार
  • अपूर्ण महामार्गाच्या कामांमुळे राजुरा-तेलंगणा मार्गावर अपघातांचा धोका वाढल्याचा आरोप करण्यात आला.
  • खराब अंतर्गत रस्ते, पाण्याची टंचाई आणि प्रवासी निवाऱ्यांच्या अभावामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
  • अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करून सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे करण्यात आली.
कोरपना: चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा ते तेलंगणा सीमेला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-३५३बी वरील अनेक कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव आबिद अली यांनी केला. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे केली.

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राजुरा ते तेलंगणा सीमेवरील परसोडा गावापर्यंत महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर करण्यात आले. मात्र या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात माती, मुरूम व दगडाची वाहतूक करण्यात आल्याने परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. धानोली-कुसळ माथा फाटा,बोरगाव, हातलोणी, रूपापेठ, पारडी, टांगारा, मांडवा, चनई आदी गावांतील रस्ते खड्डेमय झाले असून वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

देवघाट टोलनाका तसेच गडचांदूर उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण झालेले नसतानाही सप्टेंबर २०२५ पासून टोलवसुली सुरू करण्यात आल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करणे, खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती, प्रवासी निवारे उभारणे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी आबिद अली यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे निवेदनाद्वारे केली.

बोअरवेल हटविल्याने पाण्याची टंचाई

महामार्गाच्या कामादरम्यान अनेक ठिकाणच्या बोअरवेल हटविण्यात आल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच महामार्गाच्या दुभाजकांमध्ये वाढलेल्या गवत व झाडांमुळे जनावरांचा वावर वाढून वारंवार अपघात घडत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली.

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नवीन प्रवासी निवाऱ्यांचा अभाव; नागरिकांची प्रचंड गैरसोय

राष्ट्रीय महामार्ग-३५३ बीच्या कामादरम्यान अनेक जुन्या प्रवासी निवाऱ्यांचे विस्थापन करण्यात आले. मात्र आर्वी, हरदोना, थुटरा, धामणगाव, बेलगाव फाटा, वडगाव, रामपूर फाटा, देवघाट, लोणी माथा फाटा, कन्हाळगाव, अकोला, चोपन, रूपापेठ, कोठोडा, गोविंदपूर आणि दुर्गाडी येथे अद्याप नवीन प्रवासी निवारे उभारण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, प्रवाशांना उन्हात व पावसात उभे राहून बसची प्रतीक्षा करावी लागत असून महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित विभागाने तातडीने प्रवासी निवारे उभारून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Nh 353b incomplete highway work road safety demand rajura telangana chandrapur news marathi

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Published On: Aug 05, 2026 | 02:07 PM

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