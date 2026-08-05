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Buldhana News: ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ, प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:08 PM IST
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सारांश

Akola ST Bus Service Rajmata Jijau Bus Service: अकोला एसटी विभागात प्रवाशांच्या सेवेसाठी अत्याधुनिक ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ करण्यात आला. अकोला आगार क्रमांक १ येथे दाखल झालेल्या पाच नव्या बसेसचे लोकार्पण विभाग नियंत्रक स्मिता सुतवणे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

Buldhana News: ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ, प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास
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विस्तार
  • ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ
  • प्रवाशांना मिळणार आधुनिक व सुरक्षित प्रवास
  • प्रारंभी ४ मार्गावर धावणार बसेस
अकोला: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अकोला विभागात प्रवाशांच्या सेवेसाठी अत्याधुनिक ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेची सुरुवात करण्यात आली आहे. अकोला विभागात प्रथमच अकोला आगार क्रमांक १ येथे एकाच वेळी ५ राजमाता जिजाऊ बसेस दाखल झाल्या. या बसेसचे लोकार्पण विभाग नियंत्रक स्मिता सुतवणे यांच्या हस्ते सोमवारी करण्यात आले.

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यावेळी विभागीय वाहतूक अधिकारी सुभाष भिवटे, वरिष्ठ सुरक्षा व दक्षता अधिकारी धम्मरत्न डोंगरे, विभागीय यंत्र अभियंता मडावी, आगार व्यवस्थापक आशिष बाहुलकर, बसस्थानक प्रमुख राखी खोटरे, वाहतूक निरीक्षक तेलगोटे, उदय गंगाखेडकर, सचिन हाताळकर, किरणशिरसाठ, प्रभू गोपनारायण, अनिल मानके, अनिल कुरेशी, नंदरत्न खंडारे, गोविंद पातालबन्सी, आशिष गावंडे, मनीष लाहुडकर, शेख जाबिर तसेच महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

राजमाता जिजाऊ बसमध्ये ५५ ते ५६ प्रवाशांची आसनक्षमता असून, ती सामान्य बसपेक्षा सुमारे १६ आसने अधिक आहे. भगवा आणि पांढऱ्या रंगसंगतीतील आकर्षक बाहह्यरचना महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा अधोरेखित करते. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी चार सीसीटीव्ही कॅमेरे,जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली, पॅनिक बटण, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टीम तसेच इलेक्ट्रॉनिक मार्गदर्शक फलक यांसारख्या आधुनिक सुविधा या बसमध्ये उपलब्ध आहेत.

या बसमुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी, सुरक्षित आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असूनही या बसचे तिकीट दर सामान्य बसप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या बससेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा महामंडळाने व्यक्त केली आहे.

प्रारंभी ४ मार्गावर धावणार बसेस

सध्या अकोला आगार क्रमांक १ ला पाच राजमाता जिजाऊ बसेस प्राप्त झाल्या असून, पुढील टप्यात आणखी पाच बसेस मिळण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी या बसेस अकोला-परतवाडा, अकोला-बुलडाणा, अकोला अमरावती आणि अकोला-वाडेगाव या मार्गावर धावणार असून, प्रवाशांच्या प्रतिसादानुसार या मागांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येणार आहेत.

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Web Title: Akola rajmata jijau bus service msrtc new st buses launch

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Published On: Aug 05, 2026 | 05:07 PM

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