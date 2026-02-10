८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

बॉलीवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी सहा दशकांपासून चित्रपटसृष्टीवर राज्य केले आहे. ते आजही चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. अमिताभ बच्चन कधी निवृत्त होतील याबद्दल सर्वांनाच प्रश्न पडतो. हा प्रश्न स्वतः बिग बी यांनी अलिकडेच उपस्थित केला होता. ते अनेकदा त्यांच्या ब्लॉगमध्ये विविध विषयांवर त्यांचे वैयक्तिक मत मांडतात. आता, त्यांनी त्यांचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने जात आहेत आणि काळाबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन कसा बदलत आहे याचे संकेत दिले आहेत.
मंगळवारी सकाळी त्यांच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये अमिताभ बच्चन म्हणाले, “ब्लॉग लिहिण्यासाठी खूप घाई आहे. पण माझ्या काही मिटिंग सकाळी लवकर होणार आहेत, म्हणून ही वेळ आहे. कामाच्या प्रयत्नांना हळूहळू फळ मिळते आणि आशा आहे की, कामाच्या वेळेत व्यस्त राहता येते. हे आवश्यक आहे. कामावर अनुपस्थिती हानिकारक भावना निर्माण करते, म्हणून काम करा, काम करा, काम करा. जोपर्यंत तुम्ही करू शकता.”
Bigg Boss Marathi 6 :’कानात बोटे घाल आणि गप बस!’ हे काय बोलून गेली अनुश्री? सकाळसकाळी राखी सावंतशीच घातला वाद
View this post on Instagram
अमिताभ बच्चन यांनी अलीकडेच लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोडपतीच्या १७ व्या सीझनचे सूत्रसंचालन केले. प्रेक्षकांसाठी भावनिक आणि हृदयस्पर्शी संदेश देऊन त्यांनी या सीझनला निरोप दिला. ते म्हणाले, “कधीकधी, आपण एक क्षण इतका खोलवर जगतो आणि त्यात इतका हरवून जातो की जेव्हा तो शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचतो तेव्हा असे वाटते की तो नुकताच सुरू झाला आहे, तरीही तो इतक्या लवकर संपतो. सर्वकाही कालच घडल्यासारखे वाटते. मी या गेमच्या शेवटच्या दिवसाचे शूटिंग करणार आहे, या भावनांमधून जात आहे. मी माझ्या आयुष्याचा एक तृतीयांश, माझ्या आयुष्याचा एक तृतीयांश पेक्षा जास्त काळ तुम्हा सर्वांसोबत घालवला आहे आणि तो माझ्यासाठी एक मोठा भाग्य आहे.”
‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…