Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

अमिताभ बच्चन कधी निवृत्त होतील याबद्दल सर्वांनाच प्रश्न पडतो. हा प्रश्न स्वतः बिग बी यांनी अलिकडेच उपस्थित केला होता. त्यावर ते काय म्हणाले पाहुया..

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:51 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी सहा दशकांपासून चित्रपटसृष्टीवर राज्य केले आहे. ते आजही चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. अमिताभ बच्चन कधी निवृत्त होतील याबद्दल सर्वांनाच प्रश्न पडतो. हा प्रश्न स्वतः बिग बी यांनी अलिकडेच उपस्थित केला होता. ते अनेकदा त्यांच्या ब्लॉगमध्ये विविध विषयांवर त्यांचे वैयक्तिक मत मांडतात. आता, त्यांनी त्यांचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने जात आहेत आणि काळाबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन कसा बदलत आहे याचे संकेत दिले आहेत.

मंगळवारी सकाळी त्यांच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये अमिताभ बच्चन म्हणाले, “ब्लॉग लिहिण्यासाठी खूप घाई आहे. पण माझ्या काही मिटिंग सकाळी लवकर होणार आहेत, म्हणून ही वेळ आहे. कामाच्या प्रयत्नांना हळूहळू फळ मिळते आणि आशा आहे की, कामाच्या वेळेत व्यस्त राहता येते. हे आवश्यक आहे. कामावर अनुपस्थिती हानिकारक भावना निर्माण करते, म्हणून काम करा, काम करा, काम करा. जोपर्यंत तुम्ही करू शकता.”

Bigg Boss Marathi 6 :’कानात बोटे घाल आणि गप बस!’ हे काय बोलून गेली अनुश्री? सकाळसकाळी राखी सावंतशीच घातला वाद

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)


अमिताभ बच्चन यांनी अलीकडेच लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोडपतीच्या १७ व्या सीझनचे सूत्रसंचालन केले. प्रेक्षकांसाठी भावनिक आणि हृदयस्पर्शी संदेश देऊन त्यांनी या सीझनला निरोप दिला. ते म्हणाले, “कधीकधी, आपण एक क्षण इतका खोलवर जगतो आणि त्यात इतका हरवून जातो की जेव्हा तो शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचतो तेव्हा असे वाटते की तो नुकताच सुरू झाला आहे, तरीही तो इतक्या लवकर संपतो. सर्वकाही कालच घडल्यासारखे वाटते. मी या गेमच्या शेवटच्या दिवसाचे शूटिंग करणार आहे, या भावनांमधून जात आहे. मी माझ्या आयुष्याचा एक तृतीयांश, माझ्या आयुष्याचा एक तृतीयांश पेक्षा जास्त काळ तुम्हा सर्वांसोबत घालवला आहे आणि तो माझ्यासाठी एक मोठा भाग्य आहे.”

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

Web Title: At 83 is amitabh bachchan set to retire his statement sparks retirement buzz as he says

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 06:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला
1

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…
2

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

अश्विनी कालसेकरने १० वर्षांसाठी सोडले नॉन-व्हेज; अभिनेत्रीने सांगितली जीवनशैलीमागची ‘ही’खास गोष्ट
3

अश्विनी कालसेकरने १० वर्षांसाठी सोडले नॉन-व्हेज; अभिनेत्रीने सांगितली जीवनशैलीमागची ‘ही’खास गोष्ट

Bigg Boss Marathi 6 : विशालच्या निर्णयाने घरात उफाळणार नवा वाद! कोणाची Power Key होणार बाद?
4

Bigg Boss Marathi 6 : विशालच्या निर्णयाने घरात उफाळणार नवा वाद! कोणाची Power Key होणार बाद?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

Feb 10, 2026 | 06:51 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Nashik Crime : बापरे! वर्षभरात १८९ बलात्कार तर ६३ हत्या; नाशिक जिल्ह्यातील धक्कादायक आकडेवारी

Nashik Crime : बापरे! वर्षभरात १८९ बलात्कार तर ६३ हत्या; नाशिक जिल्ह्यातील धक्कादायक आकडेवारी

Feb 10, 2026 | 06:45 PM
PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने टॉस गमावला! USA संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 

PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने टॉस गमावला! USA संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 10, 2026 | 06:40 PM
Dharashiv News: संघटन, संवाद आणि रणनीती…, मतभेदांवर मात करत शिवसेनेचा दमदार विजय! प्रताप सरनाईक यांची भावना

Dharashiv News: संघटन, संवाद आणि रणनीती…, मतभेदांवर मात करत शिवसेनेचा दमदार विजय! प्रताप सरनाईक यांची भावना

Feb 10, 2026 | 06:31 PM
बँकांनी देखील द्याव्यात सरकारी बचत योजनाच; पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असल्याने याची गरज

बँकांनी देखील द्याव्यात सरकारी बचत योजनाच; पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असल्याने याची गरज

Feb 10, 2026 | 06:28 PM
IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया! उपाध्यक्ष Rajiv Shukla यांनी स्पष्टच सांगितलं…

IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया! उपाध्यक्ष Rajiv Shukla यांनी स्पष्टच सांगितलं…

Feb 10, 2026 | 06:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM
आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

Feb 10, 2026 | 03:31 PM
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM