Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पावसाळ्यात तुमचीही कार होऊ शकते भंगार! गंज लागू नये म्हणून झटपट करा हे काम

पावसाळ्याच्या मोसमात कारची विशेष देखभाल घेणे खूप महत्वाचे असते. अन्यथा तुमची नवीन कार असो की जुनी ती काही दिवसातच भंगारसमान होऊ शकते.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:45 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • पावसाळ्यात कारची विशेष देखभाल करावी
  • अँटी रस्ट कोटिंचा वापर करा
  • जाणून घ्या तुमची कार कशी ठेवाल चांगली?
पावसाळ्याचे वातावरण जितके आनंददायी वाटतो, तितकेच ते तुमच्या कारसाठी नुकसानकारक देखील ठरू शकते. सतत पाणी आणि चिखलाच्या संपर्कात राहिल्यामुळे कारच्या लोखंडी बॉडीवर गंज येण्याचा धोका वाढतो. वेळेवर काळजी घेतली नाही तर गंजामुळे कारचे आयुष्य आणि किंमत दोन्ही कमी होतात. त्यामुळे खालील ५ सोप्या टिप्स तुम्ही नक्की फॉलो करा.

अँटी-रस्ट कोटिंगचा वापर

कारचा खालचा भाग रस्त्यावरच्या पाणी आणि चिखलाच्या सर्वाधिक संपर्कात असतो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी चांगल्या वर्कशॉपमध्ये अँटी-रस्ट कोटिंग करून घ्या. ही एक रबरसारखी सुरक्षा लेयर असते जी लोखंडाला पाणी आणि ऑक्सिजनपासून वाचवते आणि गंज रोखते.

कार स्वच्छ ठेवा

पावसात कार वापरल्यानंतर घरी आल्यानंतर ती स्वच्छ पाण्याने धुणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरचे घाण पाणी कारच्या बॉडीवर चिकटते आणि हळूहळू पेंट खराब करून गंज निर्माण करते. धुतल्यानंतर मायक्रोफायबर कापडाने कार व्यवस्थित कोरडी करा.

पेंटची काळजी घ्या

कारचा पेंट फक्त सौंदर्यासाठी नसून गंजापासून संरक्षण करणारा पहिला लेयर असतो. जर कारवर कुठे स्क्रॅच असेल तर ते लगेच दुरुस्त करा कारण गंज तिथूनच सुरू होतो. पावसाळ्यापूर्वी कारला पॉलिश किंवा वॅक्स केल्यास पाणी बॉडीवर न साचता सहज वाहून जाते.

ड्रेन होल्स साफ ठेवा

कारच्या दरवाजे, बोनट आणि डिक्कीखाली छोटे छिद्र असतात, ज्यांना ड्रेन होल्स म्हणतात. यात धूळ किंवा पानं अडकून पाणी साचू शकते. जर पाणी साचलं तर गंज होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हे ड्रेन होल्स नेहमी स्वच्छ आणि खुले ठेवा.

आतील स्वच्छता महत्त्वाची

फक्त बाहेरूनच नाही तर कार आतूनही कोरडी ठेवणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात ओले पाय किंवा छत्रीमुळे फ्लोअर मॅट्स ओले होतात, ज्यामुळे कारच्या फ्लोअरला गंज लागू शकतो. त्यामुळे रबर मॅट वापरा आणि ऊन पडल्यावर कारचे दरवाजे उघडून केबिन नीट सुकवा.

Web Title: Car care tips to prevent rust in monsoon season

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 09:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता
1

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

Car Care Tips : नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का? काय सांगते विज्ञान?
2

Car Care Tips : नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का? काय सांगते विज्ञान?

Keyless Entry: गाडीच्या चाव्या फॉइलमध्ये का गुंडाळत आहेत लोक? कारण ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का, कार चोरी होण्याचा धोका
3

Keyless Entry: गाडीच्या चाव्या फॉइलमध्ये का गुंडाळत आहेत लोक? कारण ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का, कार चोरी होण्याचा धोका

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
4

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM