पावसाळ्यात तुमचीही कार होऊ शकते भंगार! गंज लागू नये म्हणून झटपट करा हे काम

कारचा खालचा भाग रस्त्यावरच्या पाणी आणि चिखलाच्या सर्वाधिक संपर्कात असतो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी चांगल्या वर्कशॉपमध्ये अँटी-रस्ट कोटिंग करून घ्या. ही एक रबरसारखी सुरक्षा लेयर असते जी लोखंडाला पाणी आणि ऑक्सिजनपासून वाचवते आणि गंज रोखते.
पावसात कार वापरल्यानंतर घरी आल्यानंतर ती स्वच्छ पाण्याने धुणे आवश्यक आहे. रस्त्यावरचे घाण पाणी कारच्या बॉडीवर चिकटते आणि हळूहळू पेंट खराब करून गंज निर्माण करते. धुतल्यानंतर मायक्रोफायबर कापडाने कार व्यवस्थित कोरडी करा.
कारचा पेंट फक्त सौंदर्यासाठी नसून गंजापासून संरक्षण करणारा पहिला लेयर असतो. जर कारवर कुठे स्क्रॅच असेल तर ते लगेच दुरुस्त करा कारण गंज तिथूनच सुरू होतो. पावसाळ्यापूर्वी कारला पॉलिश किंवा वॅक्स केल्यास पाणी बॉडीवर न साचता सहज वाहून जाते.
कारच्या दरवाजे, बोनट आणि डिक्कीखाली छोटे छिद्र असतात, ज्यांना ड्रेन होल्स म्हणतात. यात धूळ किंवा पानं अडकून पाणी साचू शकते. जर पाणी साचलं तर गंज होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हे ड्रेन होल्स नेहमी स्वच्छ आणि खुले ठेवा.
फक्त बाहेरूनच नाही तर कार आतूनही कोरडी ठेवणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात ओले पाय किंवा छत्रीमुळे फ्लोअर मॅट्स ओले होतात, ज्यामुळे कारच्या फ्लोअरला गंज लागू शकतो. त्यामुळे रबर मॅट वापरा आणि ऊन पडल्यावर कारचे दरवाजे उघडून केबिन नीट सुकवा.