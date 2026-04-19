  • Weather Update Imd Alert Issued Severe Heatwave Warning Across The Country Until 12th May

Weather Update: पुढचे 48 तास सावधान! ‘या’ राज्यात 12 मे पर्यंत जीवघेणा उन्हाळा, IMD ने दिला इशारा; गरज असल्यास बाहेर पडा

देशभरातील हवामान झपाट्याने बदलत आहे. एकीकडे अनेक राज्यांमध्ये तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटा जाणवत आहेत, तर दुसरीकडे मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:42 PM
देशभरात उष्णतेची लाट, IMD चा इशारा (फोटो सौजन्य - iStock)

  • हवामान विभागाने २० एप्रिल ते १२ मे दरम्यान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंडसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे
  • दिल्लीत तापमान ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे दुपारची वेळ कठीण होईल
  • जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंडमध्ये हलका पाऊस आणि हिमवृष्टी अपेक्षित आहे, तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे
येत्या काही दिवसांत देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटेमुळे लोकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, २० ते २३ एप्रिल दरम्यान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमधील अनेक भागांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. दिल्लीत तापमान ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे दुपारची वेळ कठीण होईल. नैऋत्य राजस्थानवरील चक्रीवादळी स्थिती आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे, ही उष्णतेची लाट आणखी काही दिवस टिकण्याची शक्यता आहे. तर १२ मे पर्यंत हा उन्हाळा असंच राहणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. 

पर्वतीय प्रदेशात हिमवर्षाव आणि पाऊस

मैदानी प्रदेशात कडक ऊन असताना, पर्वतीय राज्यांमध्ये हवामानाचा वेगळाच पॅटर्न अनुभवला जात आहे. जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंडमध्ये मेघगर्जनेसह हलका पाऊस आणि हिमवर्षाव अपेक्षित आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालय यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे तेथील तापमान कमी होईल. डोंगराळ भागात ताशी ५० किलोमीटर वेगापर्यंतच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे पर्यटक आणि स्थानिकांना त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील हवामानाची स्थिती

महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात कडक ऊन पडण्याची शक्यता असून, तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या जवळपास पोहोचण्याची शक्यता आहे. कोरड्या पश्चिमी वाऱ्यांनी वातावरणातील आर्द्रता पूर्णपणे शोषून घेतली आहे, ज्यामुळे दक्षिण उत्तर प्रदेशातील जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेची लाट सर्वाधिक तीव्र असेल. दुसरीकडे, बिहारमधील हवामान थोडे वेगळे वळण घेऊ शकते, २० एप्रिल रोजी काही भागांमध्ये हलका पाऊस आणि विजांचा कडकडाट अपेक्षित आहे. तथापि, २१ एप्रिलपासून बिहारच्या काही भागांमध्ये उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लोकांना तीव्र उष्णता आणि दमटपणाचा सामना करावा लागेल.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दिलासा अपेक्षित

येत्या काही दिवसांत मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील हवामानात लक्षणीय चढ-उतार दिसून येतील. मध्य प्रदेशातील बेतुल आणि छिंदवाडा यांसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये हलक्या रिमझिम पावसामुळे कडक उन्हापासून काहीसा दिलासा मिळू शकतो, परंतु राज्याच्या उर्वरित भागात उष्णतेची लाट कायम राहील. राजस्थानमध्येही तापमान २ ते ४ अंशांनी वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे वाळवंटी प्रदेशात उष्णतेची लाट शिगेला पोहोचेल. हवामान विभागाने लोकांना दुपारच्या वेळी बाहेर न जाण्याचा आणि शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी पिण्याचा सल्ला दिला आहे.

नागरी संरक्षण विभाग जनतेसाठी आणि रहिवाशांसाठी खालील सूचना जारी करत आहेः 

येत्या काही दिवसांत तापमान ४७°C ते ५५°C पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये उष्ण वारे वाहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. म्हणून, खालील खबरदारीचे पालन करावे:

गाडीत ठेवू नये अशा वस्तू:

  • गॅसची उपकरणे
  • लायटर्स
  • कार्बनयुक्त पेये
  • सुगंध आणि बॅटरी
  • हवा खेळती राहण्यासाठी गाडीच्या खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवा
  • गाडीची इंधन टाकी पूर्णपणे भरू नका
  • इंधन टाकी संध्याकाळी भरा
  • सकाळी गाडीने प्रवास करणे टाळा
  • प्रवास करताना टायरमध्ये जास्त हवा भरू नका
इतर खबरदारी:
  • विंचू आणि साप थंड ठिकाणी घरात येऊ शकतात, त्यामुळे काळजी घ्या
  • भरपूर पाणी आणि द्रवपदार्थ प्या
  • गॅस सिलेंडर उन्हात ठेवू नका
  • विद्युत मीटरवर जास्त भार टाकू नका
  • एअर कंडिशनिंगचा वापर फक्त आवश्यक खोल्यांमध्येच करा
  • दर २-३ तासांनी किमान ३० मिनिटांची विश्रांती घ्या
  • जेव्हा बाहेरील तापमान ४५-४७°C असेल, तेव्हा एसी २४-२५°C वर सेट करा
  • सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत थेट सूर्यप्रकाश टाळा

