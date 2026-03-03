Hyundai discounts:मार्च धमाका! Hyundaiच्या गाड्यांवर 95000 रुपयांपर्यंतची बंपर ऑफर; Cretaसह अनेक मॉडेल्स मिळणार ‘या’ किमतीत

Hyundaiची प्रीमियम सेडान Verna खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या कारवर कंपनी तब्बल 95000 रुपयांची सवलत देत आहे. यात ४० हजार रुपयांचा थेट Cash Discount, 10 हजार रुपयांचा नवरात्री बुकिंग बोनस, 35 हजार रुपयांचा स्क्रॅप बोनस आणि 10 हजार रुपयांचा अतिरिक्त डिस्काउंट यात दिला गेला आहे. त्याचप्रमाणे, Hyundaiच्या 7-सीटर Alcazar कारवर तुम्ही 70000 रुपयांपर्यंतची बचत करू शकता. यामध्ये 30 हजार रुपये कॅश डिस्काउंट, 10 हजार रुपये नवरात्री बोनस आणि 30 हजार रुपये स्क्रॅप बोनसचा समावेश आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या चाहत्यांसाठी Creta Electric वर 55000 रुपयांची ऑफर असून, त्यात 15 हजार कॅश डिस्काउंट, 10 हजार नवरात्री बोनस आणि 30 हजार रुपयांचा अपग्रेड डिस्काउंट दिला जात आहे.
Hyundaiच्या सर्वात लोकप्रिय हॅचबॅक कार Grand i10 Nios वर एकूण 53000 रुपयांचा फायदा मिळत आहे. यात 20 हजार रुपयांचा कॅश डिस्काउंट, 10 हजार नवरात्री बोनस आणि 20 हजार स्क्रॅप बोनससह ‘प्राईड इंडिया’ स्कीम अंतर्गत 3 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट दिली जात आहे.
याशिवाय, Hyundai i20 आणि i20 N Line मॉडेल्सवर 48000 रुपयांपर्यंत, तर कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही Exter वर 43000 रुपयांचा डिस्काउंट उपलब्ध आहे. Hyundaiची सर्वाधिक विक्री होणारी Creta खरेदी केल्यास तुम्हाला 40000 रुपयांचा फायदा मिळू शकतो. छोट्या सेडान सेगमेंटमधील Aura वर 10 हजार रुपये आणि Venue वर 5 हजार रुपयांची बचत करण्याची संधी या मार्च महिन्यात ग्राहकांना मिळणार आहे.
पण या ऑफर्समध्ये वेगळा ट्विस्ट आहे. ग्राहकांनी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की,सर्वच मॉडेल्सवर ही ऑफर उपलब्ध नाही. हे डिस्काउंट डीलरनुसार बदलू शकतो. याचा अर्थ असा की, एका शहरात किंवा शोरूममध्ये मिळणारी ऑफर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळी असू शकते. अधिक चांगल्या सवलतीसाठी तुम्ही शोरूममध्ये जाऊन Negotiation देखील करू शकता.