नवीन वर्षात कार मालकांना अच्छे दिन? CNG चे भाव ‘इतक्या’ रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता

भारतात दरमहा लाखो वाहने विकली जातात, त्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग सीएनजी कारचा असतो. गेल्या काही वर्षांत सीएनजीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, सीएनजी कार मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. माहितीनुसार, नवीन वर्षात सीएनजीची किंमत कमी होऊ शकते? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
Mahindra XUV 7XO चा अजून एक टिझर प्रदर्शित, आता मिळाली ‘या’ नवीन फीचर्सची माहिती
वृत्तानुसार, सीएनजीची किंमत लवकरच कमी होऊ शकते. सरकार किंवा संबंधित संस्थांकडून कोणतीही औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, लवकरच सीएनजीची किंमत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
रिपोर्टनुसार, सीएनजीच्या किमती प्रति किलोग्रॅम 1.25 ते 2.50 पर्यंत कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये सीएनजी वाहने चालवणे स्वस्त होईल.
रिपोर्टनुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) गॅस वाहतुकीसाठी एकत्रित दर प्रणालीमध्ये सुधारणा केली आहे. हा बदल एक राष्ट्र, एक ग्रिल आणि एक दर दृष्टिकोनाला अनुसरून करण्यात आला आहे. देशभरातील वाहतूक दर शुल्क एकत्रित करणे हे उद्दिष्ट आहे, ज्याचा सीएनजी वाहतुकीवरही परिणाम होईल.
विदेशात Made In India SUVs ठरल्या ब्लॉकबस्टर! ‘या’ ऑटो कंपनीचा मार्केट शेअर 47 टक्क्यांपेक्षा जास्त
अहवालांनुसार, दर बदल 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केले जातील. 300 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी वाहतूक शुल्क प्रति MMBTU 54 रुपये असेल आणि 300 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी, वाहतूक शुल्क प्रति एमएमबीटीयू 102.86 रुपये असेल. मात्र, ग्राहकांना कोणत्याही अंतरासाठी प्रति एमएमबीटीयू 54 रुपये वाहतूक शुल्क द्यावे लागेल.
सध्या किंमत किती?
मुंबईत एक किलो सीएनजीची किंमत 77.00 रुपये आहे. ही किंमत आगामी नवीन वर्षात कमी होण्याची संभावना आहे.