अरे बाईक आहे की लक्झरी कार? किंमत इतकी जास्त की दारात दोन Fortuner उभ्या राहतील!

भारतीय बाजारात Ducati Panigale V4 R ही प्रीमियम आणि महागडी बाईक लाँच झाली आहे. या बाईकची किंमत इतकी जास्त आहे की तुम्ही दोन फॉर्च्युनर सहज खरेदी करू शकता.

Updated On: Jan 03, 2026 | 05:17 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात डुकाटीच्या बाईक्सना दमदार मागणी
  • नुकतेच Ducati Panigale V4 R बाईक लाँच
  • किंमत तब्बल 80 लाखांहून जास्त
भारतात महागड्या आणि प्रीमियम बाईक्सची एक वेगळीच क्रेझ पाहायला मिळते. अनेक रायडर्स या प्रीमियम बाईक्स खरेदी करत असतात. या बाईक परफॉर्मन्स आणि लूकच्या बाबतीत दमदार असतातच मात्र याशिवाय त्यांची किंमत भल्याभल्या कारलाही लाजवत असते. अशीच एक डुकाटीची बाईक लाँच झाली आहे, जिची किंमत तब्बल 84.99 लाख रुपये आहे.

डुकाटीने त्यांची सर्वात खास आणि ट्रॅक-केंद्रित सुपरबाईक, Ducati Panigale V4 R भारतात लाँच केली आहे. डुकाटी चेन्नईने 1 जानेवारी 2026 रोजी भारतासाठी पहिली 2025 Panigale V4 R दिली होती, तर देशभरातील सर्व डुकाटी डीलरशिपवर बुकिंग आधीच सुरू झाली आहे.

तारीख ठरली! Tata Punch Facelift ‘या’ दिवशी लाँच होण्याची जास्त संभावना

Panigale V4 R ही सामान्य सुपरबाईक नाही. ही बाईक विशेषतः जागतिक सुपरबाईक चॅम्पियनशिपमध्ये रेसिंगसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. डुकाटीची आर सिरीजची सुरुवात 2001 मध्ये आयकॉनिक 996आर ने सुरू झाली आणि व्ही4 आर तीच परंपरा पुढे चालू ठेवते.

998cc इंजिनची दमदार ताकद

या सुपरबाईकमध्ये 998cc Desmosedici Stradale R V4 इंजिन देण्यात आले आहे, जे थेट Ducati Corse च्या MotoGP आणि WorldSBK प्रोग्राममधून विकसित करण्यात आलेले आहे. हे इंजिन तब्बल 218 hp पॉवर निर्माण करते आणि 6व्या गियरमध्ये 16,500 rpm पर्यंत पोहोचते.

यामध्ये ऑप्शनल रेसिंग एक्झॉस्ट बसवल्यास पॉवर 235 hp पर्यंत वाढते, तर Ducati Corse परफॉर्मन्स ऑइलसह ही पॉवर 239 hp पर्यंत पोहोचते. फुल रेसिंग ट्रिममध्ये Panigale V4 R ही बाइक 330 km/h पेक्षा जास्त स्पीड गाठू शकते.

इंजिनमध्ये हलके अ‍ॅल्युमिनियम पिस्टन, टायटॅनियम कनेक्टिंग रॉड्स, फोर्ज्ड स्टील क्रँकशाफ्ट, टायटॅनियम इनटेक व्हॉल्व्ह आणि 56 mm एवढे ओव्हल थ्रॉटल बॉडी यांसारखे हाय-एंड रेसिंग पार्ट्स देण्यात आले आहेत.

Sieara आणि Creta ची हवा टाइट करण्यासाठी Nissan Kait SUV आली! भारतात होणार का लाँच?

बापरे! एवढी किंमत

Ducati Panigale V4 R ची एक्स-शोरूम किंमत 84.99 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही सुपरबाईक फक्त Ducati Red रंगात उपलब्ध आहे. लिमिटेड उत्पादन आणि प्युअर रेसिंग डीएनएमुळे ही बाइक गंभीर कलेक्टर्स आणि ट्रॅक-केंद्रित रायडर्ससाठी एक अत्यंत खास मशीन ठरते.

Published On: Jan 03, 2026 | 05:17 PM

