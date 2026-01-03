Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तारीख ठरली! Tata Punch Facelift ‘या’ दिवशी लाँच होण्याची जास्त संभावना

टाटा पंच ही देशातील एक लोकप्रिय SUV आहे. आता लवकरच या कारचे फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच होणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 03, 2026 | 04:27 PM
  • भारतात बजेट फ्रेंडली SUVs ला जास्त डिमांड
  • टाटा पंच ही एक लोकप्रिय एसयूव्ही
  • लवकरच याचे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच होण्याच्या तयारीत
भारतीय ऑटो बाजारात टाटा मोटर्स ही एक आघाडीची ऑटो कंपनी आहे. कंपनीने नेहमीच ग्राहकांच्या मागणीनुसार विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर केल्या आहेत. कंपनीच्या SUVs ना तर आताही ग्राहकांकडून विशेष प्रतिसाद मिळत आहे. नुकतेच टाटा सिएरा ही त्यांची क्लासिक एसयूव्ही टाटा मोटर्सने नवीन रूपात लाँच केली आहे.

आता जानेवारी 2026 मध्ये Tata Punch Facelift देखील लाँच होण्याच्या मार्गावर आहे. हे पंचचे पहिले मोठे अपडेट असेल, ज्याला यापूर्वी सप्टेंबर 2024 मध्ये फक्त ट्रिम लेव्हल मिळाले होते. टाटा पंच पहिल्यांदा 2021 मध्ये लाँच करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ती कंपनीच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या कारपैकी एक ठरली आहे.

Sieara आणि Creta ची हवा टाइट करण्यासाठी Nissan Kait SUV आली! भारतात होणार का लाँच?

Tata Punch Facelift केव्हा होणार लाँच?

रिपोर्ट्सनुसार, टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जानेवारी 2025 रोजी लाँच होऊ शकते. याच्या मजबूत विक्री आणि परवडणाऱ्या किमतीमुळे पंचने बाजारात स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. फेसलिफ्टेड व्हर्जनमुळे टाटा मोटर्सची मार्केटमधील स्थिती आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

एक्सटिरिअर काय बदल होतील?

स्पाय शॉट्सच्या आधारे, टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये अनेक नवीन डिझाइन अपडेट्स असण्याची अपेक्षा आहे. नवीन फ्रंट ग्रिल आणि लोअर एअर डॅम अपेक्षित आहे. या कारमध्ये नवीन डीआरएल उपलब्ध असतील, जरी कनेक्टेड लाइट्सची शक्यता कमी आहे.

कारची साइड प्रोफाइल तीच राहील, परंतु नवीन अलॉय व्हील्स समाविष्ट केले जातील. याव्यतिरिक्त, फेसलिफ्ट केलेल्या मॉडेलमध्ये नवीन पेंट पर्याय आणि कॉन्ट्रास्टिंग ब्लॅक रूफ देखील असू शकते. मागील बाजूस सुधारित बंपर आणि स्किड प्लेट्स त्याच्या एसयूव्ही अपीलला आणखी वाढवतील.

अखेर New Kia Seltos च्या किमतीबाबत झाला खुलासा! किंमत फक्त ‘इतक्या’ लाख रूपयांपासून सुरु

इंटिरिअरमध्ये काय नवं मिळणार?

Tata Punch Facelift च्या इंटिरिअरमध्ये यावेळी अधिक प्रीमियम टच देण्यात येण्याची शक्यता आहे. कारमध्ये इल्यूमिनेटेड लोगो असलेले टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिले जाऊ शकते. यासोबतच डॅशबोर्डचा लेआउटही नव्याने डिझाइन करण्यात येण्याची अपेक्षा आहे.

फीचर्सच्या बाबतीत Punch Facelift मध्ये 10.25-इंचाचा मोठा इंफोटेनमेंट सिस्टम आणि टच-इनेबल्ड कंट्रोल बटन्स मिळू शकतात. याशिवाय, फीचर लिस्ट अधिक मजबूत करण्यासाठी 360-डिग्री कॅमेरा आणि ऑटो-फोल्डिंग ORVMs सारखे आधुनिक फीचर्स देण्यात येऊ शकतात, ज्यामुळे ही SUV सेगमेंटमध्ये अधिक व्हॅल्यू फॉर मनी ठरेल.

Tata Punch Facelift चे इंजिन

मेकॅनिकल दृष्टीने Tata Punch Facelift मध्ये कोणताही मोठा बदल अपेक्षित नाही. यामध्ये सध्याचेच 1.2-लिटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात येईल. हे इंजिन 88 hp ची पॉवर आणि 115 Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबतच CNG व्हेरिएंटही उपलब्ध राहणार आहे. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 5-स्पीड AMT हे दोन्ही पर्याय मिळतील.

किंमत

सध्या, टाटा पंचची किंमत 5.50 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांपासून सुरू होते. फेसलिफ्टमुळे किंमत थोडी वाढण्याची अपेक्षा आहे, सुरुवातीची किंमत सुमारे 6 लाख रुपये आहे. लाँच झाल्यावर, ती थेट Hyundai Exter, Citroen C3 आणि त्याच सेगमेंटमधील इतर कारशी स्पर्धा करेल.

