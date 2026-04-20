हे Car Valet Mode म्हणजे नेमके काय? जाणून घ्या कधी आणि केव्हा करता येईल ‘या’ फिचरचा पुरेपुर वापर

आजकालच्या कारमध्ये आपल्याला अनेक मॉडर्न फीचर्स पाहायला मिळतात. असाच एक फिचर म्हणजे Car Valet Mode. मात्र, हा फिचर कधी आणि केव्हा फायदेशीर ठरतो? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 20, 2026 | 08:16 PM
  • मॉडर्न कारमध्ये पाहायला मिळतात मॉडर्न फीचर्स
  • Car Valet Mode असाच एक मॉडर्न फिचर
  • जाणून घ्या या फिचरबद्दल
आजकाल अनेक जण आपल्या कारमध्ये लायसन्स, आरसी आणि कार्ड्ससारखी महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवतात, जेणेकरून प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो. मात्र, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये कार व्हॅलेट पार्किंगसाठी कार देताना मनात भीती असते की, कुणी सामानाशी छेडछाड तर करणार नाही ना? सामान चोरी तर होणार नाही ना? अशावेळी Car Valet Mode हे फीचर खूप उपयुक्त ठरते. हे फीचर तुमची कार आणि त्यातील सामान सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते.

Valet Mode म्हणजे काय?

Valet Mode हा एक सेफ्टी फीचर आहे, जे सुरू केल्यावर कारमधील काही महत्त्वाचे फंक्शन्स मर्यादित केले जातात. त्यामुळे कार पार्क करणाऱ्या व्यक्तीला फक्त आवश्यक तेवढाच वापर करता येतो. यामुळे तुमची प्रायव्हसी कायम राहते आणि सामानही सुरक्षित राहते.

Car Valet Mode कसे काम करते?

Valet Mode ऑन केल्यावर कारमधील अनेक फीचर्स नियंत्रित होतात. वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये यामध्ये थोडाफार फरक असू शकतो, पण काम साधारण एकसारखेच असते. सर्वप्रथम, हे कारच्या वेगावर मर्यादा आणते, त्यामुळे कोणीही कार वेगात चालवू शकत नाही. तसेच स्पोर्ट्स मोड किंवा ऑटो ड्राइव्हसारखे काही विशेष मोड बंद होतात, ज्यामुळे कार सामान्य पद्धतीनेच चालवली जाते.

यासोबतच, हे फीचर कारची डिक्की आणि ग्लोव्ह बॉक्स लॉक करते, ज्यामुळे तुमची कागदपत्रे आणि मौल्यवान वस्तू सुरक्षित राहतात. तसेच कारची स्क्रीन आणि नेव्हिगेशन सिस्टमही बंद केली जाते, जेणेकरून तुमची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील.

Car Valet Mode कसे सुरू करावे?

Valet Mode सुरू करणे खूप सोपे आहे. कारच्या स्क्रीनवर पिन टाकून ते सुरू करता येते. काही कारमध्ये हे फीचर मोबाईल ॲप किंवा की-फॉबद्वारेही ॲक्टिव्ह करता येते. बंद करायचे असल्यास त्याच पिनचा वापर करून ते ऑफ करता येते.

Valet Mode कधी वापरावे?

जेव्हा तुम्ही हॉटेल, मॉल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये व्हॅलेट पार्किंगसाठी कार देता, तेव्हा हे फीचर नक्की वापरा. यामुळे तुम्ही निर्धास्तपणे कार इतरांकडे देऊ शकता. तसेच, जर तुम्ही तुमची कार मित्राला किंवा इतर कुणाला चालवण्यासाठी देत असाल, तरीही हा मोड उपयुक्त ठरतो. यामुळे कारचा वेग नियंत्रित ठेवता येतो आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंग सुनिश्चित होते.

Published On: Apr 20, 2026 | 08:16 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम
"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM