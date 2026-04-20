EV मार्केट गाजवण्यासाठी आम्ही पण सज्ज! Hyundai ची नवीन कार टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट

देशातील ईव्ही मार्केट दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. हीच बाबा लक्षात घेत आता Hyundai Motor ने त्यांच्या नवीन ईव्हीची टेस्टिंग करण्यास सुरुवात केली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 06:47 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना बंपर मागणी
  • Hyundai नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही आणायच्या तयारीत
  • टेस्टिंग दरम्यान झाली स्पॉट
भारतीय बाजारात विविध सेगमेंटमध्ये वाहने विकणारी Hyundai Motor Company लवकरच भारतात नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लॉन्च करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही ईवी लाँचर्वी टेस्टिंगदरम्यान पाहण्यात आली आहे. त्यातून काही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

नवीन इलेक्ट्रिक कार येणार

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हुंडई भारतात लवकरच नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सादर करू शकते. मात्र, कंपनीकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

टेस्टिंगदरम्यान दिसली SUV

लाँचपूर्वी या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची टेस्टिंग सुरू असून, याच दरम्यान ती पाहण्यात आली आहे. त्यामुळे तिच्या डिझाइन आणि काही फीचर्सबाबत अंदाज बांधता येत आहे. सध्या या एसयूव्हीला He1i या कोडनेमने टेस्ट केले जात आहे.

कोणती माहिती समोर आली?

ही नवीन ईवी कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर केली जाऊ शकते. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली युनिट पूर्णपणे कव्हर होती, तरीही तिच्या रियर टेललाइट्स, रूफ रेल्स आणि बॉक्सी डिझाइनची झलक दिसली. यामध्ये स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स, स्लीम साइड मिरर्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स, 12.9-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, अँबियंट लाइटिंग, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कॅमेरा, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल सनरूफ आणि सहा एअरबॅग्स, ABS, EBD सारखे सेफ्टी फीचर्स दिले जाऊ शकतात.

किती असू शकते रेंज?

लाँचच्या वेळीच अधिकृत रेंज आणि फीचर्सची माहिती समोर येईल. मात्र, अंदाजानुसार ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सुमारे 400 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते. यात दोन बॅटरी पर्याय आणि एकच मोटर पर्याय दिला जाऊ शकतो.

कधी होणार लाँच?

कंपनीने अद्याप लाँचची तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान सादर होण्याची शक्यता आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 10 लाख रुपयांच्या आसपास असू शकते.

 

Published On: Apr 20, 2026 | 06:47 PM

