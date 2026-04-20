EV मार्केट गाजवण्यासाठी आम्ही पण सज्ज! Hyundai ची नवीन कार टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हुंडई भारतात लवकरच नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सादर करू शकते. मात्र, कंपनीकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
लाँचपूर्वी या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची टेस्टिंग सुरू असून, याच दरम्यान ती पाहण्यात आली आहे. त्यामुळे तिच्या डिझाइन आणि काही फीचर्सबाबत अंदाज बांधता येत आहे. सध्या या एसयूव्हीला He1i या कोडनेमने टेस्ट केले जात आहे.
ही नवीन ईवी कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर केली जाऊ शकते. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली युनिट पूर्णपणे कव्हर होती, तरीही तिच्या रियर टेललाइट्स, रूफ रेल्स आणि बॉक्सी डिझाइनची झलक दिसली. यामध्ये स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स, स्लीम साइड मिरर्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स, 12.9-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, अँबियंट लाइटिंग, फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कॅमेरा, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल सनरूफ आणि सहा एअरबॅग्स, ABS, EBD सारखे सेफ्टी फीचर्स दिले जाऊ शकतात.
लाँचच्या वेळीच अधिकृत रेंज आणि फीचर्सची माहिती समोर येईल. मात्र, अंदाजानुसार ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सुमारे 400 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते. यात दोन बॅटरी पर्याय आणि एकच मोटर पर्याय दिला जाऊ शकतो.
कंपनीने अद्याप लाँचची तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान सादर होण्याची शक्यता आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 10 लाख रुपयांच्या आसपास असू शकते.