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Hero Moto Corp : पेट्रोलचे टेन्शन संपले! इथेनॉलवर धावणार तुमची लाडकी स्प्लेंडर; पाहा या’ हीरोच्या नव्या Flex Fuel बाईक्स

Updated On: Jun 04, 2026 | 05:06 PM IST
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सारांश

Flex Fuel Motorcycle: खर्च कमी करण्यासाठी लोक आता पर्यायी इंधनाची मागणी करत आहेत. हीरो मोटोकॉर्पने आपल्या पहिल्या फ्लेक्स फ्युएल मोटरसायकल सादर करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

hero motocorp launches first 100cc flex fuel splendor plus hf deluxe motorcycles price features

हीरोने एक मोठे पाऊल उचलले असून, फ्लेक्स फ्युएल स्प्लेंडर आणि एचएफ डिलक्स लॉन्च केल्या आहेत. त्यांच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांविषयी जाणून घ्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • भारतातील पहिली १०० सीसी फ्लेक्स फ्युएल बाईक
  • पेट्रोलच्या वाढत्या दरांपासून मुक्ती
  • महाराष्ट्र आणि दिल्लीत पहिली विक्री

Hero Splendor Flex Fuel Launch 2026 : भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. अशा परिस्थितीत लोक आता इलेक्ट्रिक वाहनांकडे किंवा पर्यायी इंधनाकडे वळताना दिसत आहेत. सर्वसामान्यांची हीच गरज ओळखून देशातील सर्वात मोठी दुचाकी निर्माता कंपनी ‘हीरो मोटोकॉर्प’ने (Hero MotoCorp) ऑटोमोबाईल जगतात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत आपल्या दोन सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या बाईक्स ‘स्प्लेंडर+’ (Splendor+) आणि ‘एचएफ डिलक्स’ (HF Deluxe) चे फ्लेक्स फ्युएल मॉडेल सादर केले आहे. भारताच्या १०० सीसी (100cc) कम्युटर मोटरसायकल सेगमेंटमधील हा पहिलाच प्रयोग असून, यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या प्रवासाचा खर्च कमालीचा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

फ्लेक्स फ्युएल तंत्रज्ञान म्हणजे काय आणि ते का आहे विशेष?

अनेक नागरिकांना अजूनही ‘फ्लेक्स फ्युएल’ (Flex Fuel Technology) म्हणजे काय, असा प्रश्न पडत असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे असे तंत्रज्ञान आहे ज्यामध्ये इंजिन हे केवळ शुद्ध पेट्रोलवरच नाही, तर पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या मिश्रणावरही चालू शकते. हीरोच्या या नवीन बाईक्स $E20$ (२०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल) पासून थेट $E85$ (८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल) पर्यंतच्या कोणत्याही मिश्रित इंधनावर सहज चालू शकतात. इथेनॉल हे प्रामुख्याने उसाच्या रसापासून किंवा पिकांच्या अवशेषांपासून बनवले जाते, ज्यामुळे ते पेट्रोलपेक्षा खूप स्वस्त असते. केंद्र सरकार देखील कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी इथेनॉलच्या वापराला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. हीरोचे हे पाऊल सरकारच्या याच हरित गतिशीलता (Green Mobility) धोरणाला बळ देणारे ठरणार आहे.

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नवीन इंजिन आणि जबरदस्त परफॉर्मन्स

अनेकांच्या मनात शंका असते की इथेनॉल वापरल्यामुळे बाईकच्या ताकदीवर किंवा परफॉर्मन्सवर काही परिणाम होईल का? तर हीरो कंपनीने यावर विशेष काम केले आहे. या दोन्ही बाईक्समध्ये ९७.२ सीसीचे (97.2cc) शक्तिशाली सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन $E85$ या उच्च इथेनॉल इंधनावर देखील ६.३ किलोवॅट म्हणजेच साधारण ८.४५ एचपी (hp) पॉवर आणि ८.३ एनएम (Nm) चा टॉर्क निर्माण करते. इंजिनला इथेनॉल सुसंगत बनवण्यासाठी कंपनीने यामध्ये एक नवीन आधुनिक ईसीयू (ECU – Electronic Control Unit) जोडला आहे. तसेच, इंधन प्रणाली अपग्रेड करून विशेष कॅलिब्रेशन केले आहे, ज्यामुळे इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही ही बाईक उत्तम पिकअप आणि स्मूथ रायडिंगचा अनुभव देते.

खालील तक्त्यावरून आपल्याला या नवीन इंजिनच्या क्षमतेचा अचूक अंदाज येईल:

इंजिन वैशिष्ट्ये तपशील आणि क्षमता
इंजिन प्रकार ९७.२ सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजिन
कमाल पॉवर ६.३ किलोवॅट (८.४५ एचपी) @ ८,००० आरपीएम
कमाल टॉर्क ८.३ एनएम @ ६,००० आरपीएम
इंधन सुसंगतता $E20$ ते $E85$ (इथेनॉल मिश्रण)
नवीन तंत्रज्ञान अपग्रेड केलेली इंधन प्रणाली आणि प्रगत ईसीयू (ECU)

आधुनिक फिचर्स आणि आकर्षक लुक

हीरोने केवळ इंजिनमध्येच बदल केलेला नाही, तर या बाईक्सचा लुक आणि फिचर्स देखील अपग्रेड केले आहेत. नवीन स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्युएलमध्ये आता हीरोचे पेटंट असलेले प्रगत ‘i3S’ (Idle Start-Stop) तंत्रज्ञान पाहायला मिळणार आहे, जे ट्रॅफिकमध्ये इंधनाची मोठी बचत करते. याशिवाय, यामध्ये नवीन डिजी-ॲनालॉग इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर (Digi-Analog Instrument Cluster), सुरक्षिततेसाठी साइड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ आणि पंक्चरची चिंता मिटवणारे ट्यूबलेस टायर्स देण्यात आले आहेत. हीच सर्व वैशिष्ट्ये एचएफ डिलक्स फ्लेक्स फ्युएल मॉडेलमध्येही समाविष्ट आहेत. रस्त्यावर ही वाहने नेहमीच्या मॉडेलपेक्षा वेगळी आणि स्टायलिश दिसावीत, यासाठी कंपनीने या दोन्ही बाईक्स ब्लॅक बेसवर ‘लाईम यलो’ (Lime Yellow) रंगाच्या आकर्षक ग्राफिक्ससह डिझाइन केल्या आहेत.

credit – social media and Twitter

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भारतीय बाजारपेठ आणि सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?

ऑटोमोबाईल तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या विशाल बाजारपेठेत जेथे स्प्लेंडर आणि एचएफ डिलक्स या बाईक्स घराघरात पोहोचल्या आहेत, तेथे हे तंत्रज्ञान आणल्याने देशात इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा स्वीकार अत्यंत वेगाने होईल. यामुळे सर्वात मोठा फायदा सामान्य वाहनचालकांना होईल, कारण त्यांचा महिन्याचा इंधनाचा खर्च जवळपास ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे, इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीमुळे देशातील बळीराजाला म्हणजेच शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक नवा मार्ग मिळेल. भारताचे अब्जावधी रुपयांचे तेल आयातीचे बिल कमी होईल, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पूर्णपणे वळणे ज्यांना बजेटमुळे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी हा कमी उत्सर्जनाचा आणि खिशाला परवडणारा सर्वोत्तम पर्याय ठरणार आहे.

Web Title: Hero motocorp launches first 100cc flex fuel splendor plus hf deluxe motorcycles price features

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Published On: Jun 04, 2026 | 05:01 PM

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