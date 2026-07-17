शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Moisture From Rain Causing Ethanol Petrol To Separate Petrol Pump Association Issues A Serious Warning

E20 वर मान्सूनचं संकट! पावसाच्या ओलाव्यामुळे एथेनॉल – पेट्रोल होतंय वेगळं? पेट्रोल पंप असोसिएशनने दिला गंभीर इशारा?

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

पावसाळ्यातील दमट हवेमुळे E20 पेट्रोलमधील एथेनॉल ओलावा शोषून घेत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पेट्रोल आणि एथेनॉल वेगळे होऊन इंजिन खराब होण्याचा इशारा पेट्रोल पंप चालकांनी दिला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • E20 वर मान्सूनचं संकट!
  • पावसाच्या ओलाव्यामुळे एथेनॉल,पेट्रोल होतंय वेगळं?
  • पेट्रोल पंप असोसिएशनने दिला गंभीर इशारा?
E20 Petrol Alert: देशभरात E20 इंधनासंदर्भात बरीच वादावादी सुरु आहे. सध्या वाढत चाललेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या गोष्टी समोर येत आहेत. या विषयाला आव्हान देणारी एक आणखी नवीन बातमी समोर आली आहे. तीन पेट्रोल पंप मालकांनी E20 इंधनासंदर्भात एक नवीन आव्हान दिलं आहे. नेमका काय आहे प्रकार समजून घेऊयात.

Jio Satellite Internet: मुकेश अंबानी देणार इलॉन मस्कला टक्कर, भारताचे पहिलं ‘स्वदेशी’ सॅटेलाइट नेटवर्क! काय होणार फायदे?

‘द हिंदू’मधील एका वृत्तानुसार, काही पेट्रोल पंप मालकांनी म्हटले आहे की, इथेनॉलच्या आर्द्रता-शोषक गुणधर्मांमुळे म्हणजेच सभोवतालच्या वातावरणातील पाण्याचे कण आकर्षित करून धरून ठेवण्याच्या क्षमतेमुळे, पावसाळ्यात आणि किनारपट्टीच्या भागांमध्ये त्यांच्या E20 च्या साठ्यात भेसळ होत आहे.

फेज सेपरेशन एक आव्हान बनलंय

वास्तविक पाहता, पंपावरील सध्याच्या अंडरग्राउंड स्टोरेज टाक्या पारंपरिक पेट्रोलसाठी बनवलेल्या आहेत. त्या उच्च इथेनॉल प्रमाण असलेल्या इंधनासाठी नाहीत. परिणामी, पावसाळ्यात, भूमिगत इंधन टाकीतील आर्द्रतेमुळे इथेनॉल पाण्यासोबत टाकीच्या तळाशी जमा होते.
तज्ज्ञांनी सांगितलं की, “जर भूमिगत टाकीत साठवलेल्या E20 च्या साठ्यातील पाण्याचे प्रमाण 0.5% पेक्षा जास्त झाले, तर इथेनॉल, ओलावा शोषून घेण्याच्या त्याच्या प्रवृत्तीमुळे, पाण्यामध्ये मिसळते. यामुळे प्रावस्था विलगीकरणाची समस्या निर्माण होते, ज्यामध्ये पाणी आणि इथेनॉलचे मिश्रण टाकीच्या तळाशी स्थिरावते, तर पेट्रोलचा एक वेगळा थर वरच्या बाजूला तयार होतो.”

वाहनांवरही परिणाम दिसून येतील

या परिस्थितीत, शुद्ध E20 ऐवजी, वाहनांमध्ये पाणी आणि इथेनॉलचे दूषित मिश्रण जाऊ शकतं. ज्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. वाहन एकतर सुरू होणार नाही किंवा थोड्या अंतरावर बंद पडतील. हा धोका किनारी भागांमध्ये सर्वाधिक दिसून येण्याची शक्यता आहे. जिथे जमिनीखालील पाण्याच्या उच्च प्रमाणामुळे टाक्या योग्यरित्या सील केल्या नसल्यास E20 चा साठा खराब होऊ शकतो.

या काळात, माइल्ड स्टीलच्या अंडरग्राउंड टाक्या आणि पाईपलाईनमध्ये गंज लागण्याचा धोका आणखी वाढतो, कारण आधी सांगितल्याप्रमाणे, इथेनॉलमध्ये पाणी शोषण्याची प्रवृत्ती असते, ज्यामुळे इंधनातील भेसळ वाढू शकते. पण काही जणांचे म्हणणे आहे की तेल कंपन्यांनी E20 तयार करण्यासाठी पेट्रोल वितरण युनिटमधील सील आणि वॉशरच्या जागी निओप्रीन रबर लावले आहे.

RBI New Take Decision : बँकांमध्ये ग्राहकांच्या माहितीवर अधिक कडक नजर, आरबीआयने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

Web Title: Moisture from rain causing ethanol petrol to separate petrol pump association issues a serious warning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jio Satellite Internet: मुकेश अंबानी देणार इलॉन मस्कला टक्कर, भारताचे पहिलं ‘स्वदेशी’ सॅटेलाइट नेटवर्क! काय होणार फायदे?
1

Jio Satellite Internet: मुकेश अंबानी देणार इलॉन मस्कला टक्कर, भारताचे पहिलं ‘स्वदेशी’ सॅटेलाइट नेटवर्क! काय होणार फायदे?

Mira Road News: 11 व्या मजल्यावरून टॉवर क्रेन कोसळली; 24 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, अनेक वाहनांचा चक्काचूर
2

Mira Road News: 11 व्या मजल्यावरून टॉवर क्रेन कोसळली; 24 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, अनेक वाहनांचा चक्काचूर

PhonePe, Paytm की Google Pay? कोणत्या ॲपवरून भारतीय करतायत सर्वात जास्त UPI पेमेंट? पाहा ताजी आकडेवारी
3

PhonePe, Paytm की Google Pay? कोणत्या ॲपवरून भारतीय करतायत सर्वात जास्त UPI पेमेंट? पाहा ताजी आकडेवारी

E20 Petrol Engine Damage Case : E20 पेट्रोलवर मोठा निर्णय! ग्राहकाच्या बाजूने न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
4

E20 Petrol Engine Damage Case : E20 पेट्रोलवर मोठा निर्णय! ग्राहकाच्या बाजूने न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
E20 वर मान्सूनचं संकट! पावसाच्या ओलाव्यामुळे एथेनॉल – पेट्रोल होतंय वेगळं? पेट्रोल पंप असोसिएशनने दिला गंभीर इशारा?

E20 वर मान्सूनचं संकट! पावसाच्या ओलाव्यामुळे एथेनॉल – पेट्रोल होतंय वेगळं? पेट्रोल पंप असोसिएशनने दिला गंभीर इशारा?

Jul 17, 2026 | 12:55 PM
Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Jul 17, 2026 | 12:55 PM
Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

Jul 17, 2026 | 12:49 PM
Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Farmers News: 15 दिवसांपासून पावसाचा पत्ता नाही; शेवगावच्या शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

Jul 17, 2026 | 12:44 PM
Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Ashadhi Wari 2026: ‘माऊलींची सेवा हीच ईश्वरसेवा’; पत्रकार संघाचा पालखी सोहळ्यात सेवाभावी उपक्रम

Jul 17, 2026 | 12:37 PM
NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

NEET UG 2026 मध्ये पंजाबच्या आर्यनची देशभरात चमक; कठोर मेहनतीने गाठला अव्वल मान

Jul 17, 2026 | 12:33 PM
व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

व्यावसायिकाला धमकावून 37 लाखांची उकळली खंडणी; 7 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Jul 17, 2026 | 12:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा