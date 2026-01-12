Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hyundai Creta चा हायब्रीड व्हर्जन भल्याभल्या वाहनांची ठसणार! जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँचिंगची माहिती

ह्युंदाई क्रेटा ही देशातील एक आघाडीची आणि लोकप्रिय एसयूव्ही. आता लवकरच या एसयूव्हीचा हायब्रीड व्हर्जन मार्केटमध्ये लाँच होणार आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:10 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • ह्युंदाई क्रेटा ही भारतातील लोकप्रिय एसयूव्ही
  • लवकरच मार्केटमध्ये याचे हायब्रीड व्हर्जन लाँच होणार
  • जाणून घ्या फीचर्स आणि अन्य माहिती
Hyundai भारतात आपल्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या SUV Creta च्या नेक्स्ट जनरेशन मॉडेलवर काम करत आहे. 2027 मध्ये लाँच होणाऱ्या Creta च्या तिसऱ्या जनरेशनमध्ये प्रथमच हायब्रिड टेक्नॉलॉजी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. हा Hyundai साठी मोठा बदल ठरणार आहे, कारण आतापर्यंत Creta पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पर्यायांमध्येच उपलब्ध होती. हायब्रिड व्हर्जन विशेषतः त्या ग्राहकांसाठी असेल, ज्यांना उत्तम मायलेज हवे आहे, मात्र पूर्णपणे इलेक्ट्रिक कार घ्यायची नाही.

Creta Hybrid मध्ये कसे असेल इंजिन?

नेक्स्ट जनरेशन Creta मध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन देण्यात येण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन मजबूत हायब्रिड सिस्टिमसोबत जोडले जाईल, ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक मोटरचाही समावेश असेल. ही सिस्टिम Kia Seltos Hybrid सारखी असू शकते, कारण Hyundai आणि Kia हे एकाच ग्रुपचा भाग आहेत. हायब्रिडसोबतच नवीन Creta मध्ये 1.5 लिटर नॅचरल पेट्रोल, 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल आणि 1.5 लिटर डिझेल इंजिनचे पर्यायही उपलब्ध होऊ शकतात.

Sachin Tendulkar ने चक्क स्टेडियममध्ये चालवली Porsche 911, किंमत वाचूनच हादरवून जाल

मायलेज आणि ड्रायव्हिंग अनुभव

Creta Hybrid कमी वेगात काही अंतर पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोडमध्ये चालू शकते. याचा मोठा फायदा शहरातील वाहतूक असलेल्या ड्रायव्हिंगमध्ये होणार आहे. अंदाजानुसार ही SUV 20 ते 22 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते. पेट्रोल मॉडेलच्या तुलनेत शहरात सुमारे 10 टक्के आणि महामार्गावर सुमारे 5 टक्के अधिक मायलेज मिळू शकते.

Hyundai साठी हायब्रिड का महत्त्वाची?

Hyundai सध्या Creta Electric विक्री करत आहे, मात्र हायब्रिड मॉडेल अशा ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यांना चार्जिंगची चिंता नको आहे. भारतात अजूनही सर्वत्र चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नसल्यामुळे हायब्रिड हा सोपा आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरतो. शिवाय, नवीन सरकारी नियमांमुळे कंपन्यांवर अधिक मायलेज देणाऱ्या कार्स सादर करण्याचा दबावही वाढत आहे.

स्पर्धा आणि फीचर्स

Creta Hybrid चा थेट सामना Maruti Grand Vitara Hybrid आणि Toyota Urban Cruiser Hyryder यांच्याशी होईल. पुढील काळात Renault Duster Hybrid देखील या सेगमेंटमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. नवीन Creta च्या इंटिरिअरमध्ये मोठे बदल अपेक्षित असून, 10.25 इंच डिजिटल स्क्रीन, नवीन टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टिम, कनेक्टेड कार फीचर्स आणि टॉप व्हेरिएंटमध्ये लेव्हल-2 सेफ्टी फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.

Honda च्या लोकप्रिय SUV च्या किमतीत 60,000 रुपयांपर्यंत वाढ; कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती पैसे द्यावे लागणार?

काय खास असेल नवीन Creta Hybrid?

Hyundai Creta Hybrid केवळ एक नवीन व्हेरिएंट न राहता, भारतीय बाजारातील बदलत्या गरजा कंपनी कशा प्रकारे ओळखत आहे, हे दाखवून देईल. उत्तम मायलेज, कमी खर्च आणि सोपा वापर यामुळे ही SUV अनेक ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

Published On: Jan 12, 2026 | 10:10 PM

