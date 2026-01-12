Hyundai Creta चा हायब्रीड व्हर्जन भल्याभल्या वाहनांची ठसणार! जाणून घ्या फीचर्स आणि लाँचिंगची माहिती

नेक्स्ट जनरेशन Creta मध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन देण्यात येण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन मजबूत हायब्रिड सिस्टिमसोबत जोडले जाईल, ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक मोटरचाही समावेश असेल. ही सिस्टिम Kia Seltos Hybrid सारखी असू शकते, कारण Hyundai आणि Kia हे एकाच ग्रुपचा भाग आहेत. हायब्रिडसोबतच नवीन Creta मध्ये 1.5 लिटर नॅचरल पेट्रोल, 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल आणि 1.5 लिटर डिझेल इंजिनचे पर्यायही उपलब्ध होऊ शकतात.
Creta Hybrid कमी वेगात काही अंतर पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोडमध्ये चालू शकते. याचा मोठा फायदा शहरातील वाहतूक असलेल्या ड्रायव्हिंगमध्ये होणार आहे. अंदाजानुसार ही SUV 20 ते 22 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते. पेट्रोल मॉडेलच्या तुलनेत शहरात सुमारे 10 टक्के आणि महामार्गावर सुमारे 5 टक्के अधिक मायलेज मिळू शकते.
Hyundai सध्या Creta Electric विक्री करत आहे, मात्र हायब्रिड मॉडेल अशा ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यांना चार्जिंगची चिंता नको आहे. भारतात अजूनही सर्वत्र चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नसल्यामुळे हायब्रिड हा सोपा आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरतो. शिवाय, नवीन सरकारी नियमांमुळे कंपन्यांवर अधिक मायलेज देणाऱ्या कार्स सादर करण्याचा दबावही वाढत आहे.
Creta Hybrid चा थेट सामना Maruti Grand Vitara Hybrid आणि Toyota Urban Cruiser Hyryder यांच्याशी होईल. पुढील काळात Renault Duster Hybrid देखील या सेगमेंटमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. नवीन Creta च्या इंटिरिअरमध्ये मोठे बदल अपेक्षित असून, 10.25 इंच डिजिटल स्क्रीन, नवीन टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टिम, कनेक्टेड कार फीचर्स आणि टॉप व्हेरिएंटमध्ये लेव्हल-2 सेफ्टी फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
Hyundai Creta Hybrid केवळ एक नवीन व्हेरिएंट न राहता, भारतीय बाजारातील बदलत्या गरजा कंपनी कशा प्रकारे ओळखत आहे, हे दाखवून देईल. उत्तम मायलेज, कमी खर्च आणि सोपा वापर यामुळे ही SUV अनेक ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.