Sachin Tendulkar ने चक्क स्टेडियममध्ये चालवली Porsche 911, किंमत वाचूनच हादरवून जाल

भारतीय क्रिकेटपटू नेहमीच त्यांच्या आलिशान कारमधून फिरताना दिसतात. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरकडेही काही आलिशान कार्स आहेत. त्याने अलीकडेच एका स्टेडियममध्ये त्याची Porsche 911 चालवली. चला या कारच्या फीचर्स, पॉवरफुल इंजिन आणि किंमतीबद्दल जाणून आहोत.
अलीकडेच सचिन तेंडुलकरने त्याची लाल पोर्श 911 चालवताना दिसला आहे , ज्यामुळे उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. सचिन कार चालवतानाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
सचिन तेंडुलकरने चालवलेली कार ही Porsche 911 Carrera आहे. या कारमध्ये कंपनीकडून 3,000 सीसी क्षमतेचे 6-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 290 किलोवॅट पॉवर आणि 450 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. या कारचा टॉप स्पीड 294 किमी प्रतितास इतका आहे. Porsche 911 Carrera अवघ्या 3.9 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास स्पीड गाठते.
या कारमध्ये 122 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स देण्यात आली आहे. यासोबतच मॅट्रिक्स LED हेडलॅम्प्स, LED DRL, पार्किंग सेन्सर्स, GTS बॅजिंग, 21 इंच अलॉय व्हील्स, पुश बटण स्टार्ट, ऑटो हेडलॅम्प्स, GT स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, 12.65 इंच कर्व्हड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, TPMS, 10.9 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टिम, Android Auto, Apple CarPlay, स्पोर्ट्स सीट्स, डार्क इंटीरियर आणि एम्बियंट लाइट्स अशी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत.
Porsche कडून 911 ही कार Coupe आणि Turbo Coupe अशा पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 1.99 कोटी रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 3.80 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. याशिवाय कंपनीकडून कस्टमायझेशनचा पर्यायही देण्यात आला आहे.sachin