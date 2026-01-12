Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Sachin Tendulkar Drive Porsche 911 In Stadium Video Viral Know Features And Price

Sachin Tendulkar ने चक्क स्टेडियममध्ये चालवली Porsche 911, किंमत वाचूनच हादरवून जाल

नुकतेच सचिन तेंडुलकर एका स्टेडियममध्ये Porsche 911 Carrera कार चालवतना दिसला. सोशल मीडियावर सध्या हा व्हिडिओ व्हायरल होताना दिसत आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 08:40 PM
फोटो सौजन्य: Instagram

फोटो सौजन्य: Instagram

Follow Us:
Follow Us:
  • सचिन तेंडुलकर पुन्हा एकदा चर्चेत
  • स्टेडियममध्ये चालवली Porsche 911 Carrera
  • जाणून घ्या किंमत
भारतीय क्रिकेटबद्दल बोलताना Sachin Tendulkar बद्दल बोलले जाणार नाही असे कधीच होणार नाही. क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर नेहमीच चर्चेत असतो. मुंबईत सचिनची आणि फुटबॉलपटू मेसीची भेट तर विशेष ठरली. आता पुन्हा एकदा सचिन चर्चेत आला आहे तो त्याच्या आलिशान कारमुळे. ही कार म्हणजे Porsche 911.

भारतीय क्रिकेटपटू नेहमीच त्यांच्या आलिशान कारमधून फिरताना दिसतात. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरकडेही काही आलिशान कार्स आहेत. त्याने अलीकडेच एका स्टेडियममध्ये त्याची Porsche 911 चालवली. चला या कारच्या फीचर्स, पॉवरफुल इंजिन आणि किंमतीबद्दल जाणून आहोत.

भारताच्या लोकप्रिय EV वर जानेवारी 2026 मध्ये अफलातून डिस्काउंट! होणार हजारो रुपयांची बचत

सचिन तेंडुलकरने चालवली पोर्श 911

अलीकडेच सचिन तेंडुलकरने त्याची लाल पोर्श 911 चालवताना दिसला आहे , ज्यामुळे उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला. सचिन कार चालवतानाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 7070 Sports (@7070sports)

इंजिन

सचिन तेंडुलकरने चालवलेली कार ही Porsche 911 Carrera आहे. या कारमध्ये कंपनीकडून 3,000 सीसी क्षमतेचे 6-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 290 किलोवॅट पॉवर आणि 450 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. या कारचा टॉप स्पीड 294 किमी प्रतितास इतका आहे. Porsche 911 Carrera अवघ्या 3.9 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास स्पीड गाठते.

फीचर्स

या कारमध्ये 122 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स देण्यात आली आहे. यासोबतच मॅट्रिक्स LED हेडलॅम्प्स, LED DRL, पार्किंग सेन्सर्स, GTS बॅजिंग, 21 इंच अलॉय व्हील्स, पुश बटण स्टार्ट, ऑटो हेडलॅम्प्स, GT स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील, 12.65 इंच कर्व्हड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, TPMS, 10.9 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टिम, Android Auto, Apple CarPlay, स्पोर्ट्स सीट्स, डार्क इंटीरियर आणि एम्बियंट लाइट्स अशी प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत.

Honda च्या लोकप्रिय SUV च्या किमतीत 60,000 रुपयांपर्यंत वाढ; कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती पैसे द्यावे लागणार?

किंमत किती?

Porsche कडून 911 ही कार Coupe आणि Turbo Coupe अशा पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 1.99 कोटी रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 3.80 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. याशिवाय कंपनीकडून कस्टमायझेशनचा पर्यायही देण्यात आला आहे.sachin

Web Title: Sachin tendulkar drive porsche 911 in stadium video viral know features and price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 08:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी
1

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद
2

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या
3

आता खिसा अधिक रिकामा होणार! Mahindra XUV 3XO ची किंमत वाढली, कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

उद्या Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…
4

उद्या Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM
Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 09:22 PM
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

Jan 19, 2026 | 09:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM