Honda च्या लोकप्रिय SUV च्या किमतीत 60,000 रुपयांपर्यंत वाढ; कोणत्या व्हेरिएंटसाठी किती पैसे द्यावे लागणार?

नवीन वर्षात अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या कारच्या किमतीत वाढ करीत आहेत. आता होंडाने देखील त्यांच्या एका एसयूव्हीच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 04:07 PM
नवीन वर्षात अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या कारच्या किंमतीत वाढत्या इनपुट कॉस्टमुळे वाढ केली आहे. नुकतेच टोयोटाने त्यांच्या लोकप्रिय कार टोयोटा फॉर्च्युनर, इनोव्हा क्रिस्टा आणि हायक्रोसच्या किमतीत वाढ केली असतानाच आता Honda ने देखील त्यांच्या Elevate या एसयूव्हीच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे.

भारतात होंडाने अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने त्यांच्या एसयूव्ही, होंडा एलिव्हेटच्या किमतीत वाढ केली आहे. चला जाणून घेऊयात, या कारच्या कोणत्या व्हेरिएंटची किंमत किती रुपयांनी वाढली आहे.

होंडा एलिव्हेटची किंमत वाढली

होंडा एलिव्हेट ही मिड साइझ एसयूव्ही म्हणून ऑफर केली जाते. कंपनीने जानेवारी 2026 मध्ये या एसयूव्हीची किंमत वाढवली आहे. रिपोर्टनुसार, वाढलेली किंमत तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.

60 हजारांपर्यंत किंमत वाढली

मिळालेल्या माहितीनुसार, या SUV च्या किमतीत कंपनीकडून कमाल 60 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीची घोषणा कंपनीने आधीच डिसेंबर 2025 मध्ये केली होती.

बेस व्हेरिएंटच्या किमतीत किती वाढ

Honda Elevate SUV चा बेस व्हेरिएंट म्हणून SV ऑफर केली जाते. या व्हेरिएंटच्या मॅन्युअल ट्रान्समिशनच्या किमतीत 60 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर SV व्हेरिएंटच्या CVT ट्रान्समिशनच्या किमतीत 10 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

टॉप व्हेरिएंटच्या किमतीत किती वाढ

SUV चा टॉप व्हेरिएंट म्हणून ZX ब्लॅक उपलब्ध आहे. या व्हेरिएंटच्या किमतीत 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून, ही दरवाढ मॅन्युअल आणि CVT दोन्ही ट्रान्समिशन पर्यायांवर लागू आहे.

कोणत्या व्हेरिएंटची किती झाली किंमत?

दरवाढीनंतर मॅन्युअल ट्रान्समिशन असलेल्या बेस व्हेरिएंटची नवी एक्स-शोरूम किंमत 11.60 लाख रुपये झाली आहे. त्याच ट्रान्समिशनसह V व्हेरिएंटची किंमत 12.60 लाख रुपये, VX व्हेरिएंटची किंमत 13.75 लाख रुपये, ZX व्हेरिएंटची किंमत 14.98 लाख रुपये आणि ZX ब्लॅक व्हेरिएंटची किंमत 15.07 लाख रुपये झाली आहे.

CVT ट्रान्समिशन असलेल्या बेस व्हेरिएंटची नवी एक्स-शोरूम किंमत 13.22 लाख रुपये आहे. तर VX व्हेरिएंटची किंमत 14.91 लाख रुपये, ZX व्हेरिएंटची किंमत 16.16 लाख रुपये आणि ZX ब्लॅक व्हेरिएंटची किंमत 16.25 लाख रुपये झाली आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 04:07 PM

