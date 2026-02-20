355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…

नवीन पंच.इव्हीची प्रारंभिक किंमत 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, मुंबई) ठेवण्यात आली असून, एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये इव्ही मालकी जवळपास आयसीई मॉडेलच्या ऑन-रोड किमतीशी स्पर्धा करताना दिसत आहे. कंपनीकडून बॅटरी-आधारित फायनान्सिंग पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नवीन पंच.इव्हीमध्ये 30 केडब्ल्यूएच आणि 40 केडब्ल्यूएच असे दोन बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. 40 केडब्ल्यूएच बॅटरी पॅक 355 किमीची सी75 रिअल-वर्ल्ड रेंज आणि 468 किमी (एआरएआय प्रमाणित) रेंज प्रदान करतो. त्यामुळे शहरातील दैनंदिन वापरासोबतच छोट्या इंटरसिटी प्रवासासाठीही ही कार उपयुक्त ठरते.
ही ईव्ही फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॅटरी 20% ते 80% पर्यंत अवघ्या 26 मिनिटांत चार्ज होऊ शकते. तसेच 15 मिनिटांच्या चार्जमध्ये सुमारे 135 किमीची रेंज मिळते.
ग्राहकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी नवीन पंच.इव्ही अनलिमिटेड किमी कव्हर करणाऱ्या लाइफटाइम एचव्ही बॅटरी वॉरंटीसह येते. त्यामुळे बॅटरीबाबतची चिंता कमी होण्यास मदत होते.
टाटा.इव्हीचे चार्जिंग नेटवर्क देशातील 1500 शहरांमध्ये 2.3 लाखांहून अधिक चार्जिंग पॉइंट्ससह उपलब्ध आहे. 30 पेक्षा अधिक चार्ज पॉइंट ऑपरेटरसोबत भागीदारी करून 30000+ सार्वजनिक चार्जर्स एकत्रित करण्यात आले आहेत. महामार्गांवर 80 रूट्सवर 130+ मेगा चार्जिंग हब आणि 450+ सुपरफास्ट चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्यात आले आहेत.
30 केडब्ल्यूएच बॅटरीसह स्मार्ट व्हेरिएंटची किंमत 9.69 लाख रुपये असून स्मार्ट प्लस 10.29 लाख रुपये आहे. 40 केडब्ल्यूएच बॅटरीसह स्मार्ट (10.89 लाख), ॲडव्हेंचर (11.59 लाख), एम्पॉवर्ड (12.29 लाख) आणि एम्पॉवर्ड+ एस (12.59 लाख) असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
नवीन पंच.इव्हीमुळे परवडणारी किंमत, सुधारित रेंज आणि विस्तृत चार्जिंग नेटवर्क यांच्या आधारे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला आणखी गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.