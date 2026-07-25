शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Involving The Abduction Of A Woman From The Ghati Area Has Occurred

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

Updated On: Jul 25, 2026 | 12:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

इन्स्टाग्रामवरून झालेल्या ओळखीचा गैरफायदा घेत फोटो व्हायरल करून बदनामी करण्याची धमकी देत विवाहितेला घाटी परिसरातून दुचाकीवरून पळवून नेत तिला डांबून ठेवत सलग दोन दिवस अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : इन्स्टाग्रामवरून झालेल्या ओळखीचा गैरफायदा घेत फोटो व्हायरल करून बदनामी करण्याची धमकी देत विवाहितेला घाटी परिसरातून दुचाकीवरून पळवून नेत तिला डांबून ठेवत सलग दोन दिवस अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार १६ ते १७ जुलैदरम्यान घडला आहे. बेगमपुरा पोलिसांनी तपास करुन आरोपीला नेवासा (जि. अहिल्यानगर) येथून बेड्या ठोकल्या आहेत. राजू माळी असे आरोपीचे नाव आहे. न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

 

३५ वर्षीय विवाहिता पतीसह मजुरी करून उदरनिर्वाह करते. काही महिन्यांपूर्वी ऊसतोडीच्या कामासाठी गंगापूर येथे गेल्यानंतर तिची आरोपीशी ओळख झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये इन्स्टाग्राम व मोबाइलवरून संपर्क सुरू होता. १५ जुलै रोजी पीडितेचा सावत्र भाऊ उपचारासाठी घाटीत दाखल असल्याने पीडिता तेथे गेली होती. रात्री नऊच्या सुमारास आरोपीने फोन करून आपण घाटीतच असल्याचे सांगितले. काही वेळाने पीडिता पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी खाली गेल्यानंतर आरोपी तेथे आला.

आपले फोटो इन्स्टाग्रामवर व्हायरल करीन, अशी धमकी देत त्याने पीडितेला सोबत येण्यास भाग पाडल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. आरोपीने पीडितेचा मोबाइल हिसकावून घेतला. दुचाकीवर बसवून रात्रभर प्रवास केला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पवनचक्क्या असलेल्या परिसरातील एका पत्र्याच्या शेडमध्ये नेले. तेथे तु माझ्या सोबत लग्न कर असे म्हणून त्याने पीडितेकडे शारीरिक संबंधांची मागणी केली.

विवाहितेला डांबून ठेवत केला अत्याचार

पीडितेने नकार देत विरोध केला माञ आरोपीने जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला. सलग दोन दिवस पीडितेला शेडमध्ये डांबुन ठेवत आरोपीने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले, असे फिर्यादीत नमुद करण्यात आले आहे. पोलिसांनी कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले. १७ जुलै रोजी सकाळी पीडितेने मुलांची आठवण येत असल्याचे सांगितल्यानंतर आरोपीने तिला नेवासा येथे आणून बसमध्ये बसवले. तसेच पुन्हा आपल्याकडे आली नाही तर तिला व तिच्या पतीलाही ठार मारण्याची धमकी दिल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे.

हे सुद्धा वाचा : मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या; गुजरातमधील वडोदरातून पोलिसांनी पकडले

पोलिस ठाणे गाठून केला पीडितेने गुन्हा दाखल

गावी परतल्यानंतर पीडितेने संपूर्ण प्रकार पतीला सांगितला. त्यानंतर दोघांनी बेगमपुरा पोलिस ठाणे गाठुन दिलेल्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच बेगमपुरा ठाण्याच्या निरीक्षक प्रविणा यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मनीषा केदार व त्यांच्या पथकाने आरोपीचा शोध सुरु केला. आरोपी हा नेवास येथे असल्याची माहिती मिळताच केदारे यांच्या पथकाने राजू माळी याला नेवास्यातून अटक केली. त्याला न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक मनिषा केदार करीत आहेत.

Web Title: A shocking incident involving the abduction of a woman from the ghati area has occurred

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 12:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्र विधान परिषदचे उपसभापति सचिन अहीरेंच्या घरी २,६५ कोटींची चोरी, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
1

महाराष्ट्र विधान परिषदचे उपसभापति सचिन अहीरेंच्या घरी २,६५ कोटींची चोरी, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

भीमाशंकर मार्ग पहिल्याच पावसात उखडला, साडेतीन कोटी रुपये खर्चुनही रस्त्याची दुरवस्था; अधिकाऱ्यांवर आरोप
2

भीमाशंकर मार्ग पहिल्याच पावसात उखडला, साडेतीन कोटी रुपये खर्चुनही रस्त्याची दुरवस्था; अधिकाऱ्यांवर आरोप

पुणे हादरलं! वनराज आंदेकर प्रकरणातील मुख्य साक्षीदाराला संपवण्याचा प्रयत्न; पोलीस चौकीजवळच…
3

पुणे हादरलं! वनराज आंदेकर प्रकरणातील मुख्य साक्षीदाराला संपवण्याचा प्रयत्न; पोलीस चौकीजवळच…

मुलींवर अत्याचार व लाठीचार्ज करण्यापर्यंत पोलीसांची मजल, देवाभाऊ म्हणवून घेणाऱ्याची कृती मात्र…; सपकाळांचा हल्लाबोल
4

मुलींवर अत्याचार व लाठीचार्ज करण्यापर्यंत पोलीसांची मजल, देवाभाऊ म्हणवून घेणाऱ्याची कृती मात्र…; सपकाळांचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

Jul 25, 2026 | 12:02 PM
CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

Jul 25, 2026 | 11:54 AM
Tulsi Plant Vastu: घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का? काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Tulsi Plant Vastu: घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का? काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Jul 25, 2026 | 11:50 AM
रस्त्यांवर रम्बलर बसवण्याची घोषणा हवेतच विरली; म्हसवडकरांची प्रतिक्षा कायम राहिली

रस्त्यांवर रम्बलर बसवण्याची घोषणा हवेतच विरली; म्हसवडकरांची प्रतिक्षा कायम राहिली

Jul 25, 2026 | 11:46 AM
Jalgaon News: गैरवर्तन पडलं महागात! पोलिस अधीक्षकांनी उचललं कठोर पाऊल

Jalgaon News: गैरवर्तन पडलं महागात! पोलिस अधीक्षकांनी उचललं कठोर पाऊल

Jul 25, 2026 | 11:42 AM
Maharashtra Weather Update: राज्यात पावसाचा जोर कायम! कुठे, कोणता अलर्ट? जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्याचा हवामान अंदाज?

Maharashtra Weather Update: राज्यात पावसाचा जोर कायम! कुठे, कोणता अलर्ट? जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्याचा हवामान अंदाज?

Jul 25, 2026 | 11:41 AM
पीएमपीएमएल ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी? नगरसेवकांचा उपरोधिक सवाल; प्रशासनावर जोरदार टीका

पीएमपीएमएल ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी? नगरसेवकांचा उपरोधिक सवाल; प्रशासनावर जोरदार टीका

Jul 25, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा