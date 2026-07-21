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सिट्रोएन इंडियाने लाँच केली ‘बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन’; प्रीमियम कंफर्ट आणि खास फीचर्स सोबत ८.७५ लाख रुपयांपासून विक्री सुरू

Updated On: Jul 21, 2026 | 07:27 PM IST
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सारांश

सिट्रोएन इंडियाने आपल्या १०८ व्या वर्धापनदिनानिमित्त 'बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन' ८.७५ लाख रुपये सुरुवातीच्या किमतीत भारतात लाँच केली आहे. यामध्ये लेदरेट सीट्स, JBL प्रीमियम ऑडिओ, डॅशकॅम आणि १०-इंची टचस्क्रीन यांसारख्या अनेक सुखकर सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

सिट्रोएन इंडियाने लाँच केली ‘बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन’; प्रीमियम कंफर्ट आणि खास फीचर्स सोबत ८.७५ लाख रुपयांपासून विक्री सुरू
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विस्तार
  • सिट्रोएन 108 व्या वर्षाच्या साजरीकरणाचा एक भाग म्हणून आणलेली बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन ब्रँडच्या आरामदायी नवकल्पनांचा वारसा अधिक मजबूत करते.
  • कंफर्ट एडिशनच्या सर्व प्रकारांमध्ये मिळणाऱ्या ‘प्रीमियम मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट सीट्स’ गाडीच्या आतील प्रवासाचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि आरामदायी बनवतात.
  • खास तयार केलेले ‘कंफर्ट AXS पॅक्स’ ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार सुविधा, तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइन निवडून गाडी अधिक पसंतीनुसार बनवण्याची पूर्ण सुविधा देतात.
  • बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशनची सुरुवातीची किंमत 8.75 लाख असून ती देशभरातील सिट्रोएन डीलरशिपवर उपलब्ध आहे.

सिट्रोएनच्या 108 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, सिट्रोएन इंडियाने आज ‘बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन’ प्रस्तुत करण्याची घोषणा केली. भारतीय ग्राहकांसाठी उत्तम आरामदायी प्रवास अधिक सोपा आणि सुलभ करण्याच्या ब्रँडच्या वचनबद्धतेला यामुळे अधिक बळ मिळाले आहे. ‘एअरक्रॉस कंफर्ट एडिशन’च्या यशानंतर, बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशनद्वारे सिट्रोएनचे प्रसिद्ध अत्याधुनिक कंफर्ट तत्वज्ञान अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवले जात आहे. यात भारतीय ग्राहकांच्या गरजेनुसार प्रीमियम इंटिरिअर, खास सोयीस्कर सुविधा आणि निवडीचे अनेक पर्याय देण्यात आले आहेत.

बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन अशा ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आली आहे ज्यांना मूल्याशी तडजोड न करता अधिक समृद्ध असा गाडीच्या मालकीचा अनुभव हवा आहे. प्रीमियम लेदरेट इंटिरिअर स्टँडर्ड म्हणून प्रस्तुती देऊन आणि विचारपूर्वक तयार केलेले ‘कंफर्ट AXS पॅक्स’ ऑफर करून, सिट्रोएन ग्राहकांना आरामदायीपणा, सोय आणि दैनंदिन उपयुक्तता वाढवणारे फीचर्स आणि तंत्रज्ञान उपभोगण्याची संधी देत आहे. रोजच्या प्रवासापासून ते महामार्गावरील लांबच्या प्रवासापर्यंत, कंफर्ट एडिशनचा प्रत्येक घटक प्रवास अधिक आनंददायी, सोयीस्कर आणि समाधानकारक बनवण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे.

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स्टेलांटिस इंडियाचे ऑटोमोटिव्ह ब्रँड्सचे व्यवसाय प्रमुख आणि संचालक कुमार प्रियेश म्हणाले: “सिट्रोएनमध्ये, आम्ही जे काही करतो त्याच्या केंद्रस्थानी आरामदायीपणा नेहमीच असतो. आपण जगभरात सिट्रोएनचा 108 वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना, बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन प्रस्तुत केल्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी आरामदायीपणावर आधारित नवकल्पना आणण्याची आमची वचनबद्धता आणखी मजबूत झाली आहे. एअरक्रॉस कंफर्ट एडिशनला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर, आम्ही हेच तत्वज्ञान बसॉल्टपर्यंत पोहोचवत आहोत. यामुळे आमच्या गाड्यांच्या श्रेणीमध्ये प्रीमियम कंफर्ट फीचर्स अधिक सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत. बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशनमध्ये प्रीमियम कंपनी-फिटेड इंटिरिअरसह विचारपूर्वक तयार केलेले ‘कंफर्ट AXS पॅक्स’ मिळतात, जे सोय, तंत्रज्ञान आणि निवडीचे पर्याय अधिक वाढवतात. यामुळे ग्राहकांना उत्तम मूल्य मिळते आणि सिट्रोएनच्या अत्याधुनिक कंफर्ट तत्वज्ञानाचा खरा अनुभव देणारा गाडीच्या मालकीचा आनंद मिळतो.”

बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन भारतीय ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. यात प्रीमियम आरामदायीपणा, सोय, तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइनच्या अनेक सुधारणांद्वारे रोजचा गाडी वापराचा अनुभव अधिक चांगला बनवला गेला आहे. कंपनी-फिटेड फीचर्स आणि खास तयार केलेल्या कंफर्ट AXS पॅक्सच्या मदतीने, ग्राहक सिट्रोएनच्या खास आरामदायी अनुभवाचा आनंद घेत आपल्या जीवनशैलीनुसार गाडीमध्ये बदल करून घेऊ शकतात.

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बसॉल्ट X कंफर्ट एडिशन आता देशभरातील सिट्रोएन डीलरशिपवर उपलब्ध आहे. ग्राहक त्यांच्या जवळच्या सिट्रोएन डीलरशिपला भेट देऊन किंवा www.citroen.in या संकेतस्थळावर जाऊन यातील वाढलेला आरामदायीपणा, प्रीमियम इंटिरिअर आणि निवडीच्या पर्यायांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊ शकतात.

Web Title: Citroen basalt x comfort edition launched auto news marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 07:27 PM

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