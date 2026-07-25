नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

बाईक की टाॅयलेट? तरुणाचा जुगाड इतका अनोखा की पाहून यूजर्सच्या भुवया उंचावल्या, Video Viral
पोलिसांच्या या लाठीचार्जमध्ये हजारो विद्यार्थी आणि आंदोलक जखमी झाले याचे व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. आता याच पार्श्वभूमीवर एका पोलिस अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. रॅलीत व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांना पोलिसांच्या लाठीचार्जवर टिका व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. जनतेचे रक्षक म्हणून ओळखले जाणारे पोलिस विद्यार्थ्यांसाठी मात्र हैवाण झाले आहेत अशा प्रतिक्रिया यूजर्स देऊ लागले. पण अलिकडे व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत मात्र पोलिस अधिकाऱ्याने सर्वांचेच मन जिंकून घेतले.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये दावा केला जात आहे की, व्यक्ती दिल्ली पोलिसात उपनिरीक्षक होता. त्यालाही जंतर मंतर येथील आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश मिळाले होते, परंतु विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याऐवजी त्याने राजीनामा देणे पसंत केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच, आंदोलन करणारे विद्यार्थी आणि ‘जनरेशन-जी’ने त्या व्यक्तीचे कौतुक करण्यास सुरुवात केली. तर दुसरीकडे काहींनी व्यक्तीच्या दाव्याला खोट ठरवतं तो फक्त प्रसिद्धीसाठी नाटक करत आहे अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर मोहित ने छात्रों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। NEET पेपर घोटाले के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज के आदेश से दुखी होकर उन्होंने यह कदम उठाया। मोहित जंतर मंतर पहुंचकर बोले, “भाइयों को लाठी नहीं मार सकता।” pic.twitter.com/YNgs3D02hW — Lakhan meena (@LakhanmeenaIND) July 23, 2026
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हा व्हिडिओ @LakhanmeenaIND नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “दिल्ली पोलिसांचा नवा डावपेच: आंदोलनांमध्ये आपले खबरी घुसवण्यासाठी याला इथे पाठवलं असेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे साफ खोटं आहे. जर त्याच्यात हिंमत असेल, तर त्याने पुरावे सादर करून दाखवावेत, असं मी त्याला आव्हान देतोय”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हा व्हिडिओ सांभाळून ठेवा, मला खात्री आहे की दिल्ली पोलिस हा दावा खोटा ठरवेल”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.