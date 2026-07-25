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Tulsi Plant Vastu: घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का? काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:50 AM IST
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सारांश

हिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला अत्यंत पवित्र मानले जाते आणि ते देवी लक्ष्मीचे निवासस्थान मानले जाते. वास्तुशास्त्रामध्येही याला विशेष महत्त्व आहे. घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे शुभ मानले जाते, परंतु ती विषम संख्येत लावावीत. घरात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी तुळस नेहमी पूर्व किंवा ईशान्य दिशेला लावावी.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का
  • घरात तुळशीचे रोप लावण्याबाबत वास्तुशास्त्रातील नियम
  • तुळशीचे रोप लावण्याची योग्य दिशा कोणती
 

 

हिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला अत्यंत पवित्र मानले जाते. आपल्यापैकी जवळजवळ सर्वांच्याच बाल्कनीत, खिडकी किंवा अंगणामध्ये तुळशीचे रोप असते आणि आपण तिला देवी मानून विधीपूर्वक तिची पूजा करतो. हिंदू धार्मिक मान्यतेनुसार, या रोपात देवी लक्ष्मीचा वास आहे. या रोपाची पूजा केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते आणि घर धन-समृद्धीने भरून जाते. तुळस भगवान विष्णूला अत्यंत प्रिय आहे. ज्या घरांमध्ये योग्य विधींनी तुळशीची पूजा केली जाते, त्या घरांमध्ये भगवान विष्णूचा आशीर्वाद टिकून राहतो.

वास्तुशास्त्रामध्ये तुळशीच्या रोपाला खूप विशेष मानले जाते. त्यात तिची योग्य दिशा आणि स्थान सांगितले आहे. प्राचीन काळापासून तुळशीचे रोप हिंदू परंपरांचा एक अनमोल भाग राहिले आहे. हे रोप नेहमी सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते आणि पर्यावरण शुद्ध करते. तथापि, अनेकदा असा प्रश्न उद्भवतो की, एका घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावता येतात का? जाणून घेऊया

घरामध्ये एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे

वास्तुशास्त्रानुसार घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे शुभ मानले जाते. परंतु ती ३, ५ किंवा ७ अशा विषम संख्येत लावण्याचा प्रयत्न करा. खूप जास्त तुळशीची रोपे लावणे टाळा. यामुळे सर्व तुळशीच्या रोपांची योग्य काळजी घेतली जात नाही, ज्यामुळे त्यांच्या पूजेचे पूर्ण लाभ मिळण्यास अडथळा येऊ शकतो.

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तुळशीचे रोप लावण्यासाठी योग्य दिशा

घराच्या पूर्व दिशेला तुळशीचे रोप लावणे नेहमीच शुभ मानले जाते. हे रोप फक्त ईशान्य दिशेलाच लावता येते. योग्य दिशेला लावलेले तुळशीचे रोप घरात नेहमी सकारात्मक ऊर्जा आणते. हे रोप दक्षिण दिशेला कधीही लावू नये, कारण ही दिशा पूर्वज आणि यमाची मानली जाते.

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तुळस लावण्याचे नियम

तुळशीचे रोप योग्य दिशेला लावणे शुभ मानले जाते.   तुळस नेहमी तुमच्या घराच्या अंगणात किंवा बाल्कनीत लावा. ती स्वच्छ जागेत लावा. घराच्या चुकीच्या दिशेला कधीही तुळस लावू नका. यामुळे फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते. तुमच्या घरातील तुळशीचे रोप कधीही सुकू नये याची काळजी घ्या. रविवार आणि एकादशी वगळता नियमितपणे पाणी द्या.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: होय. वास्तुशास्त्रानुसार तुळशीची रोपे स्वच्छ आणि योग्य ठिकाणी लावली असतील तर एकापेक्षा जास्त रोपे ठेवण्यास हरकत नाही.

  • Que: तुळशीला रोज पाणी घालणे आवश्यक आहे का?

    Ans: होय. नियमित पाणी घालणे आणि सकाळी पूजा करणे शुभ मानले जाते. मात्र अतिवृष्टी किंवा माती ओलसर असल्यास आवश्यकतेनुसार पाणी द्यावे.

  • Que: तुळशीचे रोप घरात ठेवल्याने कोणते फायदे होतात?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार तुळशीमुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा, सात्त्विक वातावरण आणि सुख-समृद्धी वाढते, तसेच आयुर्वेदानुसार तिचे अनेक आरोग्यदायी गुणधर्म आहेत.

Web Title: Tulsi plant vastu can more than one basil plant be planted at home

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Published On: Jul 25, 2026 | 11:50 AM

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