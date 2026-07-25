शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cjp Protest At Jantar Mantar Ola Uber Fares Grow Surge Metro Stations Closed Marathi

CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

Updated On: Jul 25, 2026 | 11:54 AM IST
जाहिरात
सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या CJP आंदोलनामुळे वीकएंडला प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव परिसरातील काही प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद ठेवावी लागल्याने रस्त्यांवर वाहनांची प्रचंड गर्दी झाली. याचा थेट परिणाम ॲप आधारित Ola, Uber, Rapido कॅब सेवांवर झाला आहे. यांच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला!
  • Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट
  • मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा
CJP Protest : जरी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण संपवलं असलं तरीही, दिल्लीच्या जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन मात्र जोरदार सुरु आहे. देशभरातून लाखो युवा या प्रोटेस्टमध्ये सहभागी व्हायला आणि सरकारचा विरोध करायला जोडले जात आहेत. बरेच व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. काहींना या प्रोटेस्टमध्ये उत्साहाने सहभागी व्हायचंही आहे पण नोकरी सांभाळून येणं शक्य होत नाही. त्यामुळे बरेच जण शनिवार रविवारची वाट बघत होते. प्रतिक्षा संपली आणि आठवड्याचे शेवटचे वार आले. शनिवार-रविवार असल्यामुळे आज जंतर मंतरवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, DMRC ने जंतर मंतर आणि संसद परिसरातील 18 मेट्रो स्टेशन्स आधीच बंद केली आहेत. त्यामुळे, शनिवार आणि रविवारी लोकांना जंतर मंतरला पोहोचण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. नेमकं काय घडतंय? का दिल्लीतील प्रवास आणखी महाग होण्याची शक्यत आहे? सविस्तर जाणून घेऊयात.

पुरी रथयात्रेत फॉर्च्युनचा अनोखा उपक्रम; एमआर-व्हीआर अनुभवासह भाविकांना तंत्रज्ञानाची मेजवानी

नेमकी भाडेवाढ का झाली आहे?

खरं तर, जंतर मंतरला पोहोचण्याचा सर्वात सोपा मार्ग असलेली सर्व मेट्रो स्टेशन्स पण सध्या गर्दीच्या ओघामुळे आणि पडणाऱ्या ताणामुळे बंद करुन ठेवले आहेत. परिणामी, लोक ऑनलाइन कॅब बुकिंग सेवांचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या प्रमुख राइड-हेलिंग कंपन्यांनी भाडेवाढ केली आहे. हे माहित असणं गरजेचं आहे की जेव्हा एखाद्या विशिष्ट जागी किंवा भागात प्रवाशांची संख्या अचानक वाढते. तेव्हा त्या भागात किंवा त्या भागाकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी असते. या परिस्थितीमुळे जास्त मागणीमुळे ऑनलाइन कॅब बुकिंग नेहमीपेक्षा जास्त वाढते आणि तितकीच ती महागही होते. अशा परिस्थितीत भाडं वाढवलंच जातं.

कॅब कंपन्या किती भाडं घेताहेत?

जर तुम्ही गाझियाबादहून जंतर मंतरला जात असाल

बाईकने: २५० ते ३०० रुपये
कॅब इकॉनॉमी – ५०० ते ५५० रुपये
कॅब प्रायोरिटी – ६०० ते ६५० रुपये
कॅब प्रीमियम – ६५० ते ७०० रुपये
कॅब एक्सएल – ९०० ते १००० रुपये

जर तुम्ही नोएडाहून जंतर मंतरला जात असाल…

बाईकने: २०० ते २५० रुपये
ऑटो एनसीआर – ३०० ते ३५० रुपये
कॅब इकॉनॉमी – ४५० ते ५०० रुपये
कॅब प्रायोरिटी – ५०० ते ५५० रुपये
कॅब प्रीमियम – ५५० ते ६५० रुपये
कॅब एक्सएल – ७५० ते ८०० रुपये

जर तुम्ही गुरुग्रामहून जंतर मंतरला जात असाल…

बाईकने: ३५० ते ४०० रुपये
कॅब इकॉनॉमी ५५० ते ६०० रुपये
कॅब प्रायोरिटी – ५८० ते ६५० रुपये
कॅब प्रीमियम – ६०० ते ७५० रुपये
कॅब एक्सएल – ८५० ते ९०० रुपये

कमी भाड्यासाठी काय करावे?

जर तुम्हाला गाझियाबाद, नोएडा किंवा गुरुग्राम येथून जंतर मंतरला पोहोचायचं असेल, तर तुम्ही जंतर मंतरच्या जवळ असलेल्या आणि सुरू असलेल्या सर्वात जवळच्या मेट्रो स्टेशनपर्यंत जाऊ शकता. त्यानंतर तुम्ही तेथून जंतर मंतरला पोहोचण्यासाठी ऑटो किंवा कॅब बुक करू शकता. पण यासाठी तुम्हाला जास्त खर्च येऊ शकतो.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! PM Kisan योजनेच्या 24 व्या हफ्त्याबाबत आली सूचना, हे काम लवकर करा, नाहीतर अडकतील पैसे

Web Title: Cjp protest at jantar mantar ola uber fares grow surge metro stations closed marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CJP Protest Update: धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर काय असेल CJPचा प्लॅन बी? आशुतोष रांकाने दिले उत्तर
1

CJP Protest Update: धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला नाही तर काय असेल CJPचा प्लॅन बी? आशुतोष रांकाने दिले उत्तर

‘या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत…’, CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral
2

‘या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत…’, CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral

Maharashtra Breaking News Updates Today: अभिजीत दीपके यांना टायफॉइडची लागण
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: अभिजीत दीपके यांना टायफॉइडची लागण

Youth Protest :जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात युवा क्रांतीची रॅली
4

Youth Protest :जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात युवा क्रांतीची रॅली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

Jul 25, 2026 | 11:54 AM
Tulsi Plant Vastu: घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का? काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Tulsi Plant Vastu: घरात एकापेक्षा जास्त तुळशीची रोपे लावणे योग्य आहे का? काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Jul 25, 2026 | 11:50 AM
रस्त्यांवर रम्बलर बसवण्याची घोषणा हवेतच विरली; म्हसवडकरांची प्रतिक्षा कायम राहिली

रस्त्यांवर रम्बलर बसवण्याची घोषणा हवेतच विरली; म्हसवडकरांची प्रतिक्षा कायम राहिली

Jul 25, 2026 | 11:46 AM
Jalgaon News: गैरवर्तन पडलं महागात! पोलिस अधीक्षकांनी उचललं कठोर पाऊल

Jalgaon News: गैरवर्तन पडलं महागात! पोलिस अधीक्षकांनी उचललं कठोर पाऊल

Jul 25, 2026 | 11:42 AM
Maharashtra Weather Update: राज्यात पावसाचा जोर कायम! कुठे, कोणता अलर्ट? जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्याचा हवामान अंदाज?

Maharashtra Weather Update: राज्यात पावसाचा जोर कायम! कुठे, कोणता अलर्ट? जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्याचा हवामान अंदाज?

Jul 25, 2026 | 11:41 AM
पीएमपीएमएल ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी? नगरसेवकांचा उपरोधिक सवाल; प्रशासनावर जोरदार टीका

पीएमपीएमएल ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी? नगरसेवकांचा उपरोधिक सवाल; प्रशासनावर जोरदार टीका

Jul 25, 2026 | 11:40 AM
Saudi Prince Dead: लंडनच्या आलिशान हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमाराचा संशयास्पद मृत्यू; वर्षभरानंतर उलगडलं रहस्य!

Saudi Prince Dead: लंडनच्या आलिशान हॉटेलमध्ये सौदी राजकुमाराचा संशयास्पद मृत्यू; वर्षभरानंतर उलगडलं रहस्य!

Jul 25, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा