हिरो बनण्याच्या नावाखाली कारमध्ये ‘हे’ बदल कराल तर हमखास रद्द होईल RC, जाणून घ्या RTO चे नियम

आपली कार इतरांपेक्षा हटके दिसावी म्हणून अनेक जण कार मॉडिफिक्शन्स करत असतात. मात्र हेच मॉडिफिकेशन्स तुमची डोकेदुखी देखील ठरू शकते. चला यामागील RTO चे नियम जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 22, 2026 | 06:52 PM
  • कार मॉडिफिकेशन्स करण्यात वाढ
  • या मॉडिफिकेशन्समुळे रद्द होऊ शकते RC
  • RTO चे नियम काय?
हल्लीच्या काळात अनेक हौशी कारमालक त्यांच्या कारमध्ये स्पेशल मॉडिफिकेशन्स करत असतात. आपली कार स्टायलिश आणि हटके दिसावी हेच यामागील प्रमुख उद्धिष्ट असते. यामुळे त्यांची कार नक्कीच आकर्षक होते मात्र, RTO च्या नियमांनुसार वाहनामध्ये बदल करण्यासाठी ठराविक पद्धत, मर्यादा आणि नियम आहेत. हे नियम पाळले नाहीत आणि चुकीच्या पद्धतीने मॉडिफिकेशन केले, तर ते बेकायदेशीर ठरते.

काय आहेत नियम?

भारतातील ट्रॅफिक नियमांनुसार कारच्या मूळ स्ट्रक्चरमध्ये कोणताही मोठा बदल करणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. Supreme Court of India आणि RTO च्या कठोर आदेशांनुसार, जर केलेले बदल वाहनाच्या मजबुती किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण करत असतील, तर त्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन (RC) रद्दही केले जाऊ शकते.

हे मॉडिफिकेशन्स पूर्णपणे कायदेशीर आहेत

कारच्या आत सीट कव्हर्स बदलणे, नवीन म्युझिक सिस्टीम किंवा टचस्क्रीन बसवणे आणि डॅशबोर्डमध्ये बदल करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. तसेच, कारचा रंग बदलता येतो, मात्र त्यासाठी RTO कडून लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि बदल केल्यानंतर RC वर नवीन रंगाची नोंद करणे गरजेचे आहे. कारमध्ये अलॉय व्हील्स लावणे देखील कायदेशीर आहे, पण त्यांचा साइज कंपनीने दिलेल्या पर्यायांप्रमाणेच असावा.

याशिवाय, रूफ रेल्स, डोअर प्रोटेक्टर्स आणि व्हायझर्ससारखे छोटे अ‍ॅक्सेसरीज बसवू शकता. पेट्रोल कारमध्ये मान्यताप्राप्त CNG किट बसवणेही योग्य आहे, मात्र त्याची नोंद रजिस्ट्रेशनमध्ये करणे आवश्यक आहे.

या बदलांवर होऊ शकतो दंड

  • कारमधील कंपनीचा सायलेंसर काढून मोठा आवाज करणारा आफ्टरमार्केट सायलेंसर बसवणे बेकायदेशीर आहे.
  • कारच्या काचांवर पूर्णपणे काळी फिल्म लावणेही नियमबाह्य आहे. काचांची दृश्यता किमान 50-70% असणे आवश्यक आहे.
  • याशिवाय, कारची छत कापणे, चेसिसमध्ये बदल करणे किंवा गाडीची लांबी-रुंदी वाढवणे हे सर्व कायद्याने गुन्हा मानले जाते.

